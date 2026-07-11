Dàn WAG xinh như hoa, tiếp lửa Na Uy và Haaland trước đại chiến tuyển Anh

Bạn gái Haaland và bà xã Odegaard thu hút mọi ánh nhìn

Bên cạnh màn so tài giữa tuyển Anh và Na Uy (4h ngày 12/7, giờ Hà Nội), dàn WAGs của "Những chiến binh Viking" cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nổi bật nhất là Isabel Haugseng Johansen, bạn gái lâu năm của Erling Haaland.

Isabel Haugseng Johansen, bạn gái lâu năm của Haaland

Hai người quen nhau từ nhỏ tại quê nhà Bryne, cùng theo học học viện bóng đá trước khi nảy sinh tình cảm. Isabel từng chơi bóng nhưng sau chuyển sang làm người mẫu và phát triển mạng xã hội với hơn 500.000 người theo dõi. Cuối năm 2024, cặp đôi đón con trai đầu lòng và vẫn giữ kín cuộc sống gia đình. Dẫu vậy, Isabel thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ Haaland trong màu áo Manchester City lẫn tuyển Na Uy.

Trong khi đó, Helene Spilling Odegaard, vợ đội trưởng Martin Odegaard, là ngôi sao truyền hình và vũ công nổi tiếng tại Na Uy. Cô từng giành 17 HCV quốc gia, vô địch chương trình "Skal vi Danse" năm 2021, đồng thời sở hữu thương hiệu thời trang và trường dạy nhảy riêng. Trong thời gian diễn ra World Cup, Helene còn tự đan những chiếc mũ mang màu cờ Na Uy cho cả gia đình.

Helene Spilling Odegaard, vợ đội trưởng Martin Odegaard

Nhiều bóng hồng thành đạt đứng sau các tuyển thủ

Không chỉ xinh đẹp, nhiều WAG của tuyển Na Uy còn có sự nghiệp đáng nể. Millie Fusdahl, bạn gái tiền vệ Kristian Thorstvedt, là chuyên gia marketing kỹ thuật số. Cô từng chủ động làm quen với Thorstvedt qua mạng xã hội trước khi chuyển sang Italia để sống cùng bạn trai.

Tiền vệ Sander Berge nhận được sự ủng hộ từ Julie Karlsen, cựu vận động viên trượt tuyết, trong khi Morten Thorsby kết hôn với Sara Pedersen – luật sư tại một trong những hãng luật thương mại hàng đầu Na Uy – chỉ ít ngày trước khi lên đường dự World Cup.

Bạn gái của trung vệ Henrik Falchener là Hedda Tveit, cũng từng theo đuổi sự nghiệp trượt tuyết trước khi chuyển sang lĩnh vực quản lý thể thao. Còn Lena Selnes đã gắn bó với tiền đạo Alexander Sorloth hơn một thập kỷ, cùng anh xây dựng tổ ấm với hai người con sau nhiều năm theo chân chồng thi đấu khắp châu Âu.

Lena Selnes - vợ của tiền đạo Alexander Sorloth

Hậu phương vững chắc của "Những chiến binh Viking"

Khác với dàn WAG đình đám của ĐT Anh, các bóng hồng của tuyển Na Uy khá kín tiếng và hiếm khi phô bày cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, họ vẫn luôn đồng hành cùng các tuyển thủ ở những cột mốc quan trọng.

Câu chuyện xúc động nhất thuộc về trung vệ Leo Skiri Ostigard. Anh lần đầu lên chức bố ngay trong thời gian diễn ra World Cup nhưng chỉ có thể chứng kiến khoảnh khắc con trai chào đời qua cuộc gọi FaceTime vì đang thi đấu tại Mỹ. Sau khi ghi bàn vào lưới Iraq, Ostigard dùng tay tạo hình chữ "A" để gửi tặng người vợ Aurora Eidmann, trước khi được đồng đội hát chúc mừng bằng ca khúc "Daddy Cool".

Trung vệ Leo Skiri Ostigard và vợ Aurora Eidmann

Trước cuộc đối đầu với tuyển Anh, những WAG của Na Uy không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc và sự nghiệp, mà còn được xem là điểm tựa tinh thần quan trọng, tiếp thêm động lực để Haaland cùng các đồng đội nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ tại World Cup 2026.

Các WAG tuyển Na Uy khoe sắc tại Mỹ