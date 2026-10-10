Trực tiếp bóng đá Barcelona - Getafe: Chờ nối dài kỷ lục (La Liga)

Laliga | 23h30, 10/10 | Camp Nou Barcelona 0 - 0 Getafe (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Getafe Getafe Điểm Livakovic Kounde Cubarsi Gerard Martin Cancelo Rodri Pedri Lamine Yamal Fermin Gordon Adeyemi Điểm David Soria Djene Sazonov Romero Johan Mojica Ramon Terrats Gudelj Mangala Martin Satriano Unal Ivan Azon Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Getafe Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Livakovic, Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Gordon, Adeyemi David Soria, Djene, Sazonov, Romero, Johan Mojica, Ramon Terrats, Gudelj, Mangala, Martin Satriano, Unal, Ivan Azon

Barcelona: Sức mạnh tấn công đáng gờm

Barca bước vào kỳ nghỉ quốc tế với lợi thế 5 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng La Liga. Dù bị Sevilla dẫn trước, thầy trò HLV Barcelona vẫn ngược dòng giành chiến thắng 3-1, qua đó nâng chuỗi toàn thắng trên mọi đấu trường từ đầu mùa lên 8 trận.

Riêng tại La Liga, Barcelona thắng cả 7 trận và ghi tới 31 bàn, thành tích ghi bàn tốt thứ hai trong lịch sử giải đấu sau 7 vòng đầu tiên của một mùa giải. Phong độ này giúp đội bóng xứ Catalunya có cơ sở để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Sân nhà tiếp tục là điểm tựa lớn của Barcelona. Kể từ đầu mùa giải trước, họ đã thắng cả 22 trận sân nhà tại giải VĐQG, dù thi đấu ở 3 sân vận động khác nhau. Trong chuỗi trận này, Barcelona ghi trung bình 3,23 bàn mỗi trận. Chiến thắng trước Getafe sẽ giúp họ cân bằng thành tích khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử CLB tại La Liga.

Getafe: Phòng ngự tốt nhưng hàng công hạn chế

Getafe phải đối mặt với chuyến làm khách đầy thử thách trước Barcelona. Điểm tích cực của đội bóng này nằm ở khả năng phòng ngự khi mới nhận 7 bàn thua tại La Liga mùa này, ít hơn phần lớn các đối thủ.

Tuy nhiên, hàng công của Getafe lại hoạt động thiếu hiệu quả khi mới ghi được 4 bàn sau những vòng đấu đầu tiên. Chiến thắng 1-0 trước Malaga trước kỳ nghỉ quốc tế cũng mới là lần đầu tiên họ ca khúc khải hoàn sau 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, với 2 trận hòa và 3 thất bại.

Thầy trò HLV José Bordalás còn gặp khó khăn khi thi đấu xa nhà. Getafe lần đầu tiên trong lịch sử La Liga thua cả 3 trận sân khách đầu tiên của một mùa giải mà không ghi được bàn thắng nào. Đây là bất lợi đáng kể khi họ phải làm khách trước đội bóng đang sở hữu hàng công bùng nổ như Barcelona.