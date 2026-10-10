Trực tiếp bóng đá Barcelona - Getafe: Chờ nối dài kỷ lục (La Liga)
(23h30, 10/10, vòng 8) Barcelona đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 8 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Tiếp đón Getafe, đội chủ sân Camp Nou hướng tới chiến thắng để cân bằng thành tích khởi đầu mùa giải tốt nhất lịch sử CLB tại La Liga.
Laliga | 23h30, 10/10 | Camp Nou
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Livakovic
Kounde
Cubarsi
Gerard Martin
Cancelo
Rodri
Pedri
Lamine Yamal
Fermin
Gordon
Adeyemi
Điểm
David Soria
Djene
Sazonov
Romero
Johan Mojica
Ramon Terrats
Gudelj
Mangala
Martin Satriano
Unal
Ivan Azon
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Barcelona: Sức mạnh tấn công đáng gờm
Barca bước vào kỳ nghỉ quốc tế với lợi thế 5 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng La Liga. Dù bị Sevilla dẫn trước, thầy trò HLV Barcelona vẫn ngược dòng giành chiến thắng 3-1, qua đó nâng chuỗi toàn thắng trên mọi đấu trường từ đầu mùa lên 8 trận.
Riêng tại La Liga, Barcelona thắng cả 7 trận và ghi tới 31 bàn, thành tích ghi bàn tốt thứ hai trong lịch sử giải đấu sau 7 vòng đầu tiên của một mùa giải. Phong độ này giúp đội bóng xứ Catalunya có cơ sở để hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.
Sân nhà tiếp tục là điểm tựa lớn của Barcelona. Kể từ đầu mùa giải trước, họ đã thắng cả 22 trận sân nhà tại giải VĐQG, dù thi đấu ở 3 sân vận động khác nhau. Trong chuỗi trận này, Barcelona ghi trung bình 3,23 bàn mỗi trận. Chiến thắng trước Getafe sẽ giúp họ cân bằng thành tích khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử CLB tại La Liga.
Getafe: Phòng ngự tốt nhưng hàng công hạn chế
Getafe phải đối mặt với chuyến làm khách đầy thử thách trước Barcelona. Điểm tích cực của đội bóng này nằm ở khả năng phòng ngự khi mới nhận 7 bàn thua tại La Liga mùa này, ít hơn phần lớn các đối thủ.
Tuy nhiên, hàng công của Getafe lại hoạt động thiếu hiệu quả khi mới ghi được 4 bàn sau những vòng đấu đầu tiên. Chiến thắng 1-0 trước Malaga trước kỳ nghỉ quốc tế cũng mới là lần đầu tiên họ ca khúc khải hoàn sau 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, với 2 trận hòa và 3 thất bại.
Thầy trò HLV José Bordalás còn gặp khó khăn khi thi đấu xa nhà. Getafe lần đầu tiên trong lịch sử La Liga thua cả 3 trận sân khách đầu tiên của một mùa giải mà không ghi được bàn thắng nào. Đây là bất lợi đáng kể khi họ phải làm khách trước đội bóng đang sở hữu hàng công bùng nổ như Barcelona.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/10/2026 16:50 PM (GMT+7)