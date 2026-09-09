Tennis đỉnh cao US Open: Zverev đấu “ngựa ô”, Coco Gauff quyết chiến mỹ nhân Andreeva

Alexander Zverev - Botic Van De Zandschulp: Khoảng 6h30, 10/9 (Tứ kết đơn nam US Open)

Zverev đang đứng trước cơ hội lớn lần đầu tiên góp mặt ở bán kết US Open kể từ năm 2020, khi chỉ phải chạm trán Zandschulp, tay vợt hạng 70 thế giới và là hạt giống thấp nhất còn lại tại giải. Đây cũng là lần đầu hai tay vợt gặp nhau.

Zverev (bên trái) rộng cửa, sẵn sàng tiến vào bán kết US Open

Zverev càng chơi càng vào phom tại New York. Sau những trận đấu đầy thử thách ở các vòng đầu, tay vợt người Đức vừa có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Luciano Darderi 6-2, 6-2, 7-6. Chiến thắng giúp Zverev trở thành tay vợt duy nhất vào tứ kết cả 4 Grand Slam trong năm 2026, đồng thời cán mốc 50 trận thắng mùa này.

Trong khi đó, Zandschulp đang viết nên câu chuyện bất ngờ tại Flushing Meadows. Tay vợt Hà Lan lần lượt loại Alex De Minaur và Zizou Bergs trước khi tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Arthur Gea. Bị dẫn 0-2 và đối mặt match point, anh vẫn lội ngược dòng thắng 3-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4 sau 5 giờ 13 phút.

Thể lực sẽ là bài toán lớn với Zandschulp. Anh đã phải thi đấu tới 14 giờ 24 phút tại US Open, trong khi Zverev cũng trải qua 14 giờ 23 phút. Tuy nhiên, trận marathon hơn 5 giờ ở vòng 4 khiến tay vợt Hà Lan có nguy cơ hụt hơi khi đối đầu một Zverev sở hữu thể hình, giao bóng và sức mạnh vượt trội.

Nếu Zandschulp muốn tạo thêm một cú sốc, khả năng giao bóng và chủ động lên lưới sẽ đóng vai trò quan trọng. Chính tay vợt Hà Lan cũng thừa nhận muốn kéo Zverev lên lưới theo cách chơi của mình. Dẫu vậy, với phong độ hiện tại cùng lợi thế thể lực và đẳng cấp, Zverev vẫn là lựa chọn sáng giá hơn.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-0.

Karen Khachanov - Alexander Blockx: Khoảng 1h, 10/9 (Tứ kết đơn nam US Open)

Khachanov đang hướng tới lần thứ hai trong sự nghiệp góp mặt ở bán kết US Open. Tay vợt người Nga vừa trải qua màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước hạt giống số 14 Learner Tien, giành chiến thắng 7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4 sau trận đấu kéo dài tới 5 set.

Khachanov (bên trái) đấu “ngựa ô” Blockx (bên phải)

Khachanov từng vào bán kết US Open năm 2022 và kinh nghiệm tại những trận đấu lớn có thể trở thành lợi thế đáng kể khi anh chạm trán Blockx. Hai tay vợt chưa từng gặp nhau, trong đó Khachanov hiện đứng thứ 50 thế giới, còn Blockx là hạt giống số 28.

Ở phía đối diện, Blockx đang tạo nên dấu mốc lớn nhất sự nghiệp khi lần đầu lọt vào tứ kết một Grand Slam. Tay vợt trẻ người Bỉ vượt qua Francisco Cerundolo sau 4 set để giành vé vào nhóm 8 tay vợt mạnh nhất.

Tuy nhiên, thể trạng của Blockx là dấu hỏi lớn. Anh phải quấn băng khá dày ở chân và cần được chăm sóc vùng xương sườn phía dưới cánh tay thuận trong trận đấu với Cerundolo. Nếu không đạt trạng thái tốt nhất, Blockx sẽ khó chống chọi với những pha bóng nặng và sức ép liên tục từ Khachanov.

Dù vậy, tuổi trẻ cùng khả năng tạo đột biến vẫn giúp Blockx có cơ hội kéo trận đấu vào thế giằng co. Với tính chất của một trận tứ kết Grand Slam, đây nhiều khả năng sẽ là cuộc chiến kéo dài hơn 3 set.

Dự đoán kết quả: Khachanov thắng Blockx 3-1.

Qinwen Zheng - Elena Rybakina: Khoảng 22h30, 9/9 (Tứ kết đơn nữ US Open)

Zheng đang viết nên một trong những câu chuyện ấn tượng nhất US Open 2026. Tay vợt Trung Quốc giành quyền vào tứ kết sau khi đánh bại các đối thủ lớn như Madison Keys, Iga Swiatek. Đáng nói, Zheng hai lần liên tiếp lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-5 trong một set, trong đó có màn thắng Swiatek 7-5, 6-3 sau khi khởi đầu đầy khó khăn.

Zheng (bên phải) quyết tạo cú sốc trước Rybakina (bên trái)

Phong độ ấy giúp Zheng tràn đầy tự tin, nhưng thử thách tiếp theo mang tên Rybakina sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hạt giống số 2 đang có hành trình gần như hoàn hảo tại New York khi chưa thua set nào. Ở vòng 4, Rybakina dễ dàng đánh bại cựu vô địch Naomi Osaka 6-1, 6-4 và chỉ mất khoảng một giờ để hoàn tất chiến thắng.

Lợi thế còn nằm ở thể lực. Zheng đã thi đấu tới 14 giờ 47 phút tính cả vòng loại, trong khi Rybakina chỉ mất khoảng 5 giờ 33 phút trên sân.

Rybakina cũng áp đảo về đối đầu khi thắng 4/5 lần gặp Zheng, trong đó đã đánh bại đối thủ ở cả hai cuộc chạm trán trong năm 2026. Nếu thắng trận này, Rybakina sẽ lần đầu vươn lên số 1 thế giới.

Zheng chắc chắn có đủ bản lĩnh để gây khó khăn, nhưng sức mạnh giao bóng, khả năng đánh bóng nặng và nền tảng thể lực vượt trội nhiều khả năng giúp Rybakina kiểm soát trận đấu.

Dự đoán kết quả: Rybakina thắng Zheng 2-0.

Mirra Andreeva - Coco Gauff: Khoảng 23h30, 9/9 (Tứ kết đơn nữ US Open)

Andreeva đang có hành trình tốt nhất tại US Open khi lần đầu tiến vào tứ kết. Tay vợt 19 tuổi người Nga vừa ngược dòng đánh bại Anastasia Potapova 5-7, 6-4, 6-3. Sau set đầu mắc khá nhiều lỗi, Andreeva dần tìm lại sự ổn định và hoàn toàn kiểm soát trận đấu ở set quyết định.

Andreeva (bên phải) gặp đối thủ khó chịu Gauff (bên trái) ở tứ kết

Tuy nhiên, thử thách dành cho Andreeva lần này khó khăn hơn nhiều khi đối thủ là Gauff. Hạt giống số 4 đang có phong độ cực cao tại New York khi chưa để thua set nào. Gauff vừa đánh bại đồng hương Iva Jovic 6-1, 6-4 và nâng chuỗi thắng liên tiếp lên 10 trận sau chức vô địch Cincinnati Open.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về Gauff. Tay vợt Mỹ toàn thắng cả 5 lần chạm trán Andreeva ở cấp độ WTA, trong đó có hai chiến thắng tại Rome. Dù Andreeva từng khiến Gauff gặp nhiều khó khăn khi thắng set đầu trong lần gặp gần nhất hồi tháng 5, khả năng phòng ngự cùng nền tảng thể lực của Gauff vẫn là khác biệt lớn.

Nếu duy trì phong độ hiện tại, Gauff đủ khả năng kiểm soát những pha bóng bền và tiếp tục nối dài chuỗi thắng.

Dự đoán kết quả: Gauff thắng Andreeva 2-0.

Lịch thi đấu US Open 2026 ngày 9/9