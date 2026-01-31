Sabalenka - Rybakina thi nhau lập kỷ lục, chung kết lịch sử Australian Open

Ngày 29/1/2026 đánh dấu một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của Australian Open khi hai tay vợt nữ xuất sắc bậc nhất giải đấu cùng giành vé vào chung kết theo cách không thể ấn tượng hơn. Aryna Sabalenka tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại Melbourne, trong khi Elena Rybakina hoàn tất hành trình hoàn hảo để tạo nên trận chung kết mang đậm dấu ấn lịch sử.

Sabalenka lần thứ 7 liên tiếp vào chung kết Grand Slam trên mặt sân cứng

Aryna Sabalenka: Sự thống trị chưa từng có tại Melbourne

Chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-3 trước Elina Svitolina giúp Aryna Sabalenka lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở chung kết Australian Open, thành tích chỉ Evonne Goolagong và Martina Hingis từng làm được trong Kỷ nguyên Mở (từ 1968). Tay vợt số 1 thế giới tiếp tục cho thấy vì sao Melbourne Park đang là “lãnh địa” của cô trong nhiều năm qua.

Không chỉ vậy, Sabalenka còn thiết lập hàng loạt cột mốc ấn tượng:

- Trở thành tay vợt thứ ba trong Kỷ nguyên Mở vào 4 chung kết Australian Open liên tiếp.

- Là một trong ba tay vợt duy nhất vào 7 chung kết Grand Slam liên tiếp trên mặt sân cứng, sánh ngang Steffi Graf và Martina Hingis.

- Góp mặt ở chung kết WTA thứ 8 trên đất Australia, nhiều thứ ba kể từ năm 2000, chỉ sau Serena Williams và Justine Henin.

- Vào chung kết Australian Open 3 lần liên tiếp mà không thua set nào, chỉ kém Graf và Goolagong trong lịch sử.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trận bán kết của Sabalenka còn mang màu sắc đặc biệt khi không có cái bắt tay sau trận do yếu tố chính trị. Dù vậy, tay vợt Belarus vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ và giữ trọn sự tập trung cho mục tiêu lớn nhất.

“Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Elina là đối thủ vô cùng khó chịu và đã chơi tuyệt vời suốt cả tuần. Nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành”, Sabalenka chia sẻ, đồng thời khẳng định mục tiêu duy nhất của cô tại Melbourne năm nay là giành lại chiếc cúp.

Elena Rybakina: Hành trình hoàn hảo và lời thách thức ngôi số 1

Ở trận bán kết còn lại, Elena Rybakina tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Jessica Pegula 6-3, 7-6(7) để lần thứ hai trong sự nghiệp góp mặt ở chung kết Australian Open. Đáng chú ý, tay vợt Kazakhstan chưa để thua set nào từ đầu giải, nối dài chuỗi phong độ đỉnh cao kéo dài từ cuối mùa 2025.

Rybakina là tay vợt thứ tư còn thi đấu thắng cả hai trận bán kết đầu tiên sự nghiệp tại Australian Open

Chiến thắng này giúp Rybakina thiết lập nhiều dấu mốc đáng nhớ:

- Lọt vào chung kết Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp.

- Trở thành tay vợt thứ ba trong 10 năm qua vào chung kết WTA Finals và Australian Open ở mùa kế tiếp, sau Sabalenka và Caroline Wozniacki.

- Là tay vợt thứ tư còn thi đấu thắng cả hai trận bán kết đầu tiên tại Australian Open, sau Naomi Osaka, Aryna Sabalenka và Victoria Azarenka.

- Duy trì chuỗi 22 trận thắng liên tiếp khi thắng set đầu tiên.

Sau trận đấu, Rybakina không giấu được sự tự hào: “Đó thực sự là một trận chiến. Set hai rất căng thẳng, nhưng tôi đã chiến đấu cho từng điểm. Có rất nhiều điều tích cực và tôi cảm thấy sẵn sàng cho trận chung kết”.

Quan trọng hơn, trận chung kết sắp tới còn mang ý nghĩa “đòi nợ” với Rybakina, khi chính Sabalenka là người đã đánh bại cô trong trận chung kết Australian Open 2023.

Chung kết lịch sử của Australian Open 2026

Cuộc đối đầu Sabalenka - Rybakina tại chung kết đơn nữ Australian Open 2026 (vào 15h30, 31/1) đã đi vào lịch sử ngay trước khi bóng được phát:

Khán giả háo hức chờ đợi màn so tài đỉnh cao

- Đây là trận chung kết Grand Slam đầu tiên giữa hai tay vợt chưa thua set nào kể từ Wimbledon 2008 (chị em nhà Williams).

- Sabalenka và Rybakina trở thành cặp tay vợt đầu tiên cùng gặp nhau ở chung kết WTA Finals và chung kết Australian Open mùa kế tiếp kể từ Hingis - Davenport (1999-2000).

Trận đấu chung kết đơn nữ Australian Open 2026 diễn ra vào 15h30, 31/1, tất cả đã sẵn sàng chứng kiến màn so tài lịch sử.