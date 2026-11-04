Video bóng đá Villarreal - PSG: Sự khủng khiếp của nhà vô địch châu Âu (Cup C1)

Villarreal tiếp đón PSG trên sân nhà và quyết định chơi đôi công với đối thủ trong những phút đầu tiên. Đó là sai lầm chết người của đại diện tới từ Tây Ban Nha. Phút thứ 9, Pacho chuyền tốt và Joao Neves mở tỉ số với cú sút chuẩn xác.

Joao Neves mở tỉ số từ sớm

3 phút sau, Akliouche kiến tạo và Doue nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm không thể cản phá. Một phút sau, Mayulu có cơ hội dứt điểm một chạm và thủ môn của Villarreal không có cơ hội để cản phá. Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại.

Phút 17, Akliouche lại sắm vai người kiến tạo nhưng lần này người dứt điểm là Fabian Ruiz. Kết quả là PSG dẫn trước 4 bàn chỉ sau 17 phút. PSG còn suýt có bàn thắng thứ 5 ở phút 35 nhưng Gulacsi đã cứu thua thành công.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. PSG vẫn là đội cầm bóng áp đảo và tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Phút 50, Vitinha căng ngang tốt và Ruiz có mặt đúng lúc đúng chỗ để nâng tỉ số lên thành 5-0. Với lợi thế quá lớn, Luis Enrique bắt đầu thay người để bảo toàn lực lượng.

Villarreal có cơ hội tìm bàn gỡ nhưng Safonov vẫn chơi quá chắc chắn trong khung gỗ. Phút 78, Joao Neves kiến tạo cho David Boly dứt điểm tung lưới đối thủ. Những phút cuối, chủ nhà nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công và chấp nhận thua trắng 6 bàn ngay trên sân nhà.

Tỉ số chung cuộc: Villarreal 0-6 PSG (H1: 0-4)

Ghi bàn: Neves 9', Doue 12', Mayulu 13', Ruiz 17' 50', Boly 78'

Đội hình xuất phát

Villarreal: Gulacsi, Romero, Veiga, Mourino, Freeman, Comesana, Pepe, Macia, Buchanan, Perez, Gueye

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Mayulu, Doue