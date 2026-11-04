Bảng xếp hạng Cúp C1: Barca tái chiếm ngôi nhì, MU tạm thoát khu vực nguy hiểm

9 trận đấu đã diễn ra trong buổi đêm 3/11 ở vòng bảng Champions League và cuộc đấu giữa 2 đội có thứ bậc cao nhất đến tại Nou Camp. Barcelona đã thua PSG trước khi tiếp đón Aston Villa tại Nou Camp, và dù Aston Villa xếp trên trước trận do toàn thắng cả 3 trận đầu tiên, họ đã gục ngã khi đụng độ thử thách thực sự đầu tiên.

Barca thắng đậm Aston Villa và chiếm vị trí của chính bại tướng

Sai lầm của Joao Gomes ở phút thứ 7 đã mang lại cho Barcelona bàn thắng từ rất sớm do công của Lamine Yamal. Mặc dù Aston Villa có không ít cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của họ hoặc sút trượt tâm bóng đúng ở khoảnh khắc quyết định, hoặc không thắng được Joan Garcia trong khung thành Barca. Raphinha với cú đúp ở hiệp 2 đã định đoạt trận đấu và mang về thắng lợi 3-0 cho Barca.

Với chiến thắng trước các vị khách tới từ Birmingham, Barcelona đã vươn lên thứ 2 trên BXH, họ vẫn bằng điểm Aston Vllla nhưng đã hơn 2 đơn vị hiệu số. Dù vậy hai đội này đều có thể bị đẩy xuống dưới nếu Liverpool thắng Fenerbahce.

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain trong khi đó vẫn đứng đầu sau khi đại thắng Villarreal 6-0, họ giải quyết trận đấu luôn trong 45 phút đầu tiên với 4 bàn từ những Neves, Doue, Mayulu và Ruiz. PSG hiện đang là đội duy nhất có hiệu số dương hàng chục.

Trong một trận đấu lớn khác, Bayern Munich không những tiếp tục bất bại mà còn hạ Atletico Madrid ngay tại pháo đài Metropolitano với tỷ số 2-0. Các bàn thắng của Lennarl Karl và Konrad Laimer đưa đội bóng xứ Bavaria tạm vào top 8, dù khả năng cao họ sẽ tụt xuống sau loạt trận đêm nay.

Matheus Cunha hoàn tất màn ngược dòng đầy kịch tính của MU trước Roma

2 đội bóng Italia có chuyến xa nhà và tưởng như họ sẽ cùng thành công. Inter Milan đánh bại Feyenoord 3-0 để vươn lên thứ 14, trong khi Roma đã dẫn 2-0 sau hiệp 1 khi thi đấu tại Old Trafford của MU.

Nhưng trong lần thứ 2 từ đầu mùa giải, đội quân của HLV Gasperini đã có màn "tự hủy" trong thế dẫn trước 2 bàn. Sau cú sụp đổ muộn trước Real Madrid, lần này họ để bị penalty trong hiêp 2 trước khi lọt lưới 2 bàn trong vòng 3 phút đều do Matheus Cunha ghi. Thua ngược 2-3 khiến Roma đã rơi xuống thứ 19 trên BXH, họ kém 2 điểm và cũng kém luôn 2 bậc so với MU, đội lúc này đã có hiệu số về 0.

BXH Champions League sau ngày thi đấu 3/11