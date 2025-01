Đội Bích Thủy đấu 5 set kịch tính với hot girl bóng chuyền Hàn Quốc

Chiều ngày 15/1, CLB GS Caltex mà phụ công Trần Thị Bích Thủy khoác áo có trận đấu tại vòng 21 giải bóng chuyền nữ quốc gia Hàn Quốc 2024/2025. Đối thủ của họ là Expressway Co, CLB được đánh giá cao hơn khá nhiều khi có sự góp mặt của đối chuyền người Bulgaria Merelin Nikolova, phụ công kỳ cựu Bae Yoo Na, libero Yim Myung Ok và đặc biệt là hot girl lừng danh của đội tuyển bóng chuyền Hàn Quốc Kang So Hwi.

Bích Thủy không thể giúp đội nhà giành chiến thắng, dù cứu được một set point

GS Caltex sớm vươn lên dẫn trước 12-6 nhờ sự tỏa sáng của ngoại binh người Cuba Gyselle Silva. Tuy nhiên sau đó, đến lượt Kang So Hwi lên tiếng giúp Expressway Co rút ngắn dần cách biệt, trước khi dẫn ngược lại 24-22. Mặc dù Bích Thủy đã giúp đội nhà cứu set point quan trọng nhưng GS Caltex vẫn để thua set đầu kịch tính 29-31 khi Kang So Hwi tận dụng rất tốt điểm yếu bước 1 của đối thủ.

Với khả năng phòng thủ ấn tượng, Bích Thủy và đồng đội áp đảo trong set 2 để thắng 25-16, cân bằng tỉ số 1-1. Sau nửa đầu set 3 diễn ra giằng co, GS Caltex tiếp tục bộc lộ điểm yếu bước 1. Tận dụng cơ hội, Expressway Co bứt lên dẫn 22-18 trước khi thắng 25-22 nhờ những cú dứt điểm rất tốt của Kang So Hwi.

Hot girl Kang So Hwi thi đấu ấn tượng

Bích Thủy là người ghi điểm mở màn cho set 4. Hai đội cống hiến một set đấu cực kỳ hấp dẫn, bám đuổi tỉ số quyết liệt. Trong thế trận đôi công, GS Caltex chắn thành công chủ lực của đối thủ, thắng 25-18, đưa trận đấu vào set 5.

Ở set quyết định, các cô gái Expressway Co vô hiệu hóa hoàn toàn các pha dứt điểm của Gyselle Silva để thắng 15-8, qua đó thắng chung cuộc 3-2. Kết quả này khiến GS Caltex tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 2 chiến thắng và 19 trận thua. Ở vòng đấu tiếp theo diễn ra lúc 14h ngày 19/1, GS Caltex sẽ gặp Pepper Savings Bank.