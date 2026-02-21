Biển người chen chân xem phiên chợ Âm Dương ở Bắc Ninh đêm mùng 4 Tết

Phiên chợ Âm Dương còn mang ý nghĩa tâm linh, tạo cơ hội cho người chết và người sống gặp nhau, trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian của người dân Kinh Bắc.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về phiên chợ Âm Dương làng Ó (nay là làng Xuân Ổ), phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Theo tài liệu còn lưu giữ lại, năm Nhâm Dần (năm 43 sau Công nguyên), nhà Hán lệnh cho Mã Viện đem quân sang đánh Hai Bà Trưng. Quân giặc đánh đến trấn Vũ Ninh, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) thì gặp quân của Hai Bà Trưng và xảy ra trận kịch chiến, nhiều quân lính đã hy sinh. Sau trận chiến, thân nhân của những người lính đó đã về chiến trường xưa tưởng nhớ người thân vào dịp sau Tết Nguyên đán.

Dần dần, người dân quan niệm, cửa âm phủ một năm chỉ mở một lần vào đêm mùng 4, rạng mùng 5 tháng Giêng âm lịch cho người dưới âm lên gặp người thân của mình trên trần gian. Từ đó, sinh ra chợ Âm Dương.

Chợ bắt đầu họp vào lúc

Đến chợ người mua không ai mặc cả, người bán không đếm lại tiền người mua trả. Trong bóng đêm chỉ thấy bóng người đi lại và tiếng thì thào to nhỏ.

Năm nay chính quyền địa phương tổ chức phục dựng mô hình chợ Âm Dương nhằm giáo dục truyền thống văn hóa tín ngưỡng của xứ Kinh Bắc xưa.

Khung cảnh bên trong cửa âm phủ.

Những hình nhân được treo khắp nơi đường vào cửa âm phủ.

Tại khu vực phục dựng rất đông người dân, du khách tới đón xem.

Người dân, du khách tới phiên chợ Âm Dương thường đốt vàng mã cho người đã khuất với mong muốn được yên nghỉ nơi chín suối.

Theo người dân làng Ó cho biết, gà đen là biểu tượng cho sự thần bí, tâm linh. Chỉ những người nào thực sự may mắn nới có thể chen chân và chọn lấy cho mình một con gà đen mang về sau phiên chợ.

Chợ Âm Dương mang đậm nét văn hóa dân gian vùng Kinh Bắc vào dịp đầu Xuân không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn có nhiều du khách thập phương, thậm chí, cả khách nước ngoài.