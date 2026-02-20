Biển người đổ về phủ Tây Hồ mùng 4 Tết, tiền lẻ "nhuộm" trắng ban thờ

Chiều ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán 2026), các tuyến đường dẫn vào các khu vực đền, chùa lớn trên địa bàn Hà Nội đã đông kín người và phương tiện. Dòng người nối dài trật tự tiến vào khuôn viên các cơ sở tín ngưỡng, tay cầm hương hoa, lễ vật, thành tâm dâng lễ trong không khí linh thiêng, trang nghiêm.

Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ chiều 20/2. Ảnh: Gia Khiêm

Trong tiết trời nắng ấm, dễ chịu tràn ngập không khí xuân của ngày Tết, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đổ về các đình, chùa trên địa bàn Hà Nội để dâng hương, lễ Phật, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, may mắn và thuận lợi.

Thành kính cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho năm mới, tại chính điện thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh và Tam Tòa Thánh Mẫu. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, các địa điểm tâm linh nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh… chật kín người dân. Từ sáng sớm đến chiều, tại nhiều tuyến phố và khu vực có đình, chùa, dòng người đã tấp nập đổ về trong không khí trang nghiêm nhưng rộn ràng. Người dân tay cầm hương hoa, lễ vật, thành tâm dâng lễ, cầu mong một năm mới sức khỏe dồi dào, gia đạo bình an, công việc hanh thông.

Nhiều người đứng ngoài hành lễ. Ảnh: Gia Khiêm

Tại Phủ Tây Hồ, hàng nghìn người dân và du khách thập phương nườm nượp đổ về dâng hương, cầu an trong ngày đầu năm mới. Khu vực lối vào phủ đã ken đặc người, dòng người nối dài trật tự tiến vào khuôn viên trong không khí linh thiêng, thành kính.

Khu vực bên ngoài đền cô, đền cậu Phủ Tây Hồ. Ảnh: Gia Khiêm

Đây là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong 4 vị thánh "Tứ bất tử" của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Mọi người đến đây làm lễ cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi trong công việc, học tập và cuộc sống gia đình. Dù trước mỗi ban thờ trong phủ đều có hòm công đức, song hầu như mọi người đều rải tiền ngay lên trên kệ.

Từ mâm cúng của người dân cho đến điện thờ Mẫu bên trong phủ... Các ban thờ luôn trong tình trạng quá tải. Ai cũng cố gắng chen chân để đặt được mâm lễ của mình gần điện thờ chính.

Nhiều người thành thành tâm chiêm bái ngày đầu năm. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Nguyễn Thị Mai (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng đi lễ Phủ Tây Hồ làm lễ. Chị mong một năm mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, con cái học hành tiến bộ.

“Dù đông nhưng không khí rất thiêng, khiến tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Tôi cầu mong năm mới cho gia đình thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, mã đáo thành công và đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra trong năm Bính Ngọ 2026 này", chị Mai bày tỏ.

Ngoài lễ vật, các mâm cúng còn được kèm thêm nhiều tiền lẻ. Ảnh: Gia Khiêm

Bạn trẻ Thu Hà (Hà Nội) chia sẻ: “Giới trẻ bọn em bây giờ cũng rất thích đi lễ đầu năm. Vừa là du xuân, vừa là cách để gửi gắm mong ước cho một năm mới nhiều may mắn, tích cực hơn”.

Nhiều người không vào được chính điện đã chọn vái vọng từ xa tại sân phủ, thể hiện sự thành tâm. Với họ, điều quan trọng nhất không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà ở lòng kính ngưỡng và mong cầu điều tốt đẹp.

Dù trước mỗi ban thờ trong phủ đều có hòm công đức, song hầu như mọi người đều rải tiền ngay lên trên kệ. Ảnh: Gia Khiêm

GIữa dòng người đông đúc, ai cũng mang theo một ước vọng riêng: người cầu sức khỏe, người mong công việc hanh thông, người mong gia đình bình an, hạnh phúc. Dù khác nhau về hoàn cảnh và mục tiêu, tất cả đều gặp nhau ở niềm tin vào một năm mới tốt lành.

Trước nhu cầu đi lễ, dâng hương tại Phủ Tây Hồ tăng cao trong những ngày cao điểm lễ hội, lực lượng chức năng đã triển khai phương án tổ chức giao thông và bố trí điểm trông giữ phương tiện miễn phí nhằm tạo thuận lợi cho Nhân dân, du khách thập phương, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn, hàng đoàn người phải xếp hàng chờ đến lượt để vào lễ. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đó, bãi trông giữ xe miễn phí được bố trí tại khu vực bên trái đường Đặng Thai Mai, đoạn công trường đang mở rộng tuyến đường. Điểm trông giữ này phục vụ cả ô tô và mô tô, xe máy của người dân đến tham quan, chiêm bái tại Phủ Tây Hồ. Việc sắp xếp bãi đỗ tập trung, không thu phí nhằm hạn chế tình trạng dừng, đỗ phương tiện tự phát dọc các tuyến đường nhỏ quanh khu vực di tích, giảm nguy cơ ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Nhiều người phải bê cao mâm lễ. Sân trước phủ chật kín khách thập phương. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng với phương án trông giữ xe, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông một chiều để điều tiết lưu lượng phương tiện ra vào khu vực Phủ. Cụ thể, đối với ô tô đến Phủ Tây Hồ, phương tiện di chuyển từ đường Xuân Diệu rẽ vào Đặng Thai Mai; hoặc từ khu vực Thung lũng hoa rẽ trái vào ngõ 12 Đặng Thai Mai để tiếp cận khu vực di tích. Khi ra về, các phương tiện lưu thông theo lộ trình Đặng Thai Mai → Quảng An → Xuân Diệu → Nghi Tàm.

Ai cũng cố gắng chen chân để đặt được mâm lễ của mình gần điện thờ chính. Ảnh: Gia Khiêm

Đáng chú ý, các phương tiện không được rẽ trái từ đường Quảng An lên Xuân Diệu nhằm tránh xung đột giao thông tại nút giao, bảo đảm dòng xe lưu thông thông suốt. Đối với xe máy, phương án di chuyển được thực hiện tương tự ô tô để bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức giao thông, hạn chế tình trạng chen lấn, đi ngược chiều.

Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, hướng dẫn người dân gửi xe đúng khu vực quy định, chấp hành nghiêm phương án phân luồng, không dừng, đỗ trái phép, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Việc tổ chức bãi trông giữ xe miễn phí kết hợp phân luồng một chiều được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho khu vực bán đảo Quảng An, giữ gìn trật tự đô thị và tạo môi trường văn minh, an toàn cho người dân đến sinh hoạt tín ngưỡng.