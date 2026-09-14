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ASIAD 2026

Djokovic rơi khỏi top 10, người đẹp Rybakina lần đầu lên đỉnh thế giới (Bảng xếp hạng tennis 14/9)

Sự kiện: US Open 2026 Novak Djokovic Alexander Zverev

US Open 2026 khép lại với nhiều biến động lớn trên bảng xếp hạng tennis. Zverev áp sát Sinner, Shelton vươn lên top 4 ATP, còn Rybakina chính thức soán ngôi số 1 thế giới của Sabalenka.

  

US Open 2026 khép lại kéo theo hàng loạt xáo trộn trên bảng xếp hạng tennis thế giới. Alexander Zverev áp sát Jannik Sinner, Ben Shelton lần đầu vào top 4 ATP, trong khi Elena Rybakina chính thức chiếm ngôi số 1 WTA từ Aryna Sabalenka.

Shelton (giữa) lập cột mốc lịch sử khi lần đầu vươn lên vị trí số 4 thế giới sau hành trình vào chung kết US Open

Shelton (giữa) lập cột mốc lịch sử khi lần đầu vươn lên vị trí số 4 thế giới sau hành trình vào chung kết US Open

Zverev áp sát Sinner, Djokovic bật khỏi top 10

Chức vô địch US Open giúp Zverev cộng 2.000 điểm, lên 9.690 điểm và tiếp tục đứng thứ 2 thế giới. Khoảng cách với Jannik Sinner hiện còn 1.810 điểm. Tay vợt Italia vẫn giữ ngôi đầu với 11.500 điểm nhưng bị trừ 1.300 điểm sau khi vắng mặt tại New York.

Carlos Alcaraz đứng thứ 3 với 5.560 điểm, song Shelton đã thu hẹp đáng kể khoảng cách. Tay vợt Mỹ tăng 5 bậc lên hạng 4 với 4.680 điểm sau khi lần đầu vào chung kết Grand Slam. Felix Auger-Aliassime tụt xuống thứ 5, Daniil Medvedev tăng 2 bậc lên thứ 6, còn Frances Tiafoe trở lại top 10 ở vị trí thứ 8.

Novak Djokovic là biến động lớn nhất ở nhóm đầu. Sau thất bại ngay vòng 1 US Open, huyền thoại Serbia tụt 7 bậc xuống hạng 12, lần đầu rời top 10 ATP sau gần 8 năm.

Karen Khachanov cũng gây chú ý khi tăng tới 24 bậc lên hạng 26 nhờ thành tích vào bán kết. Alexander Blockx tăng 7 bậc lên 27, trong khi Lorenzo Musetti tụt 6 bậc xuống 20.

Rybakina (bên trái) lần đầu giữ số 1 WTA

Rybakina (bên trái) lần đầu giữ số 1 WTA

Rybakina truất ngôi Sabalenka

Ở WTA, Elena Rybakina chính thức trở thành số 1 thế giới sau chức vô địch US Open. Tay vợt Kazakhstan có 9.901 điểm, hơn Aryna Sabalenka tới 2.026 điểm.

Sabalenka từng giữ ngôi đầu 99 tuần liên tiếp nhưng nay còn phải chịu sức ép từ Jessica Pegula và Coco Gauff. Hai tay vợt Mỹ lần lượt đứng thứ 3 và 4 với 7.265 và 7.244 điểm.

Mirra Andreeva và Linda Noskova giữ hạng 5 và 6. Elina Svitolina tăng 2 bậc lên thứ 7, trong khi Iga Swiatek tụt một bậc xuống thứ 9. Marta Kostyuk lần đầu chen vào top 10 ở vị trí thứ 10.

Diana Shnaider tăng 3 bậc lên thứ 13, còn Naomi Osaka tụt 4 bậc xuống 17. Alexandra Eala vẫn đứng thứ 18 dù lọt vào vòng 3 US Open.

Ngoài top 30, Zheng Qinwen gây ấn tượng mạnh nhất khi tăng tới 69 bậc lên hạng 52 sau hành trình từ vòng loại tới tứ kết US Open.

Sau New York, cuộc đua ATP chứng kiến Zverev tiến rất gần Sinner, còn WTA mở ra kỷ nguyên mới với Rybakina trên đỉnh thế giới. Những biến động này hứa hẹn khiến phần còn lại của mùa giải trở nên khó đoán hơn.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Jannik Sinner (Ý)

25

0

11.500

2

Alexander Zverev (Đức)

29

0

9.690

3

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

23

0

5.560

4

Ben Shelton (Mỹ)

23

+5

4.680

5

Felix Auger-Aliassime (Canada)

26

-1

3.890

6

Daniil Medvedev (Nga)

30

+2

3.770

7

Flavio Cobolli (Ý)

24

-1

3.720

8

Frances Tiafoe (Mỹ)

28

+4

3.380

9

Alex de Minaur (Australia)

27

-2

3.300

10

Taylor Fritz (Mỹ)

28

0

3.175

11

Arthur Fils (Pháp)

22

0

3.150

12

Novak Djokovic (Serbia)

39

-7

2.980

13

Learner Tien (Mỹ)

20

+2

2.755

14

Rafael Jodar (Tây Ban Nha)

19

-1

2.659

15

Jakub Mensik (CH Séc)

21

+3

2.495

16

Brandon Nakashima (Mỹ)

25

+1

2.485

17

Alexander Bublik (Kazakhstan)

29

-1

2.425

18

Casper Ruud (Na Uy)

27

+2

2.335

19

Tommy Paul (Mỹ)

29

+2

2.325

20

Lorenzo Musetti (Ý)

24

-6

2.255

21

Valentin Vacherot (Monaco)

27

+2

2.250

22

Luciano Darderi (Ý)

24

0

2.200

23

Francisco Cerundolo (Argentina)

28

+2

2.130

24

Jiri Lehecka (CH Séc)

24

-5

2.120

25

Andrey Rublev (Nga)

28

-1

1.930

26

Karen Khachanov (Nga)

30

+24

1.800

27

Alexander Blockx (Bỉ)

21

+7

1.788

28

Alejandro Tabilo (Chile)

29

0

1.778

29

Joao Fonseca (Brazil)

20

-3

1.750

30

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

27

-3

1.680

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Elena Rybakina (Kazakhstan)

27

+1

9.901

2

Aryna Sabalenka (Belarus)

28

-1

7.875

3

Jessica Pegula (Mỹ)

32

0

7.265

4

Coco Gauff (Mỹ)

22

0

7.244

5

Mirra Andreeva (Nga)

19

0

5.743

6

Linda Noskova (CH Séc)

21

0

5.328

7

Elina Svitolina (Ukraine)

32

+2

4.809

8

Karolina Muchova (CH Séc)

30

-1

4.683

9

Iga Swiatek (Ba Lan)

25

-1

4.619

10

Marta Kostyuk (Ukraine)

24

+1

3.980

11

Amanda Anisimova (Mỹ)

25

-1

3.363

12

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

29

0

2.935

13

Diana Shnaider (Nga)

22

+3

2.588

14

Victoria Mboko (Canada)

20

+1

2.521

15

Sorana Cirstea (Romania)

36

+2

2.464

16

Iva Jovic (Mỹ)

18

-2

2.390

17

Naomi Osaka (Nhật Bản)

28

-4

2.306

18

Alexandra Eala (Philippines)

21

0

2.276

19

Elise Mertens (Bỉ)

30

+1

2.165

20

Jasmine Paolini (Ý)

30

+1

2.123

21

Ekaterina Alexandrova (Nga)

31

-2

2.076

22

Anna Kalinskaya (Nga)

27

+1

2.043

23

Madison Keys (Mỹ)

31

+1

2.029

24

Emma Navarro (Mỹ)

25

+3

2.024

25

Anastasia Potapova (Áo)

25

0

1.926

26

Maja Chwalinska (Ba Lan)

24

-4

1.888

27

Marie Bouzkova (CH Séc)

28

-1

1.873

28

Sara Bejlek (CH Séc)

20

+2

1.632

29

Ann Li (Mỹ)

26

-1

1.573

30

Diane Parry (Pháp)

24

+1

1.551

8

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Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Zverev vô địch US Open với tiền thưởng kỷ lục, vui nhộn trêu bạn gái Shelton
Zverev vô địch US Open với tiền thưởng kỷ lục, vui nhộn trêu bạn gái Shelton

(Tin tennis) Zverev với danh hiệu US Open đã mang về khoản tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 16:55 PM (GMT+7)
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