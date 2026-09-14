Djokovic rơi khỏi top 10, người đẹp Rybakina lần đầu lên đỉnh thế giới (Bảng xếp hạng tennis 14/9)

US Open 2026 khép lại kéo theo hàng loạt xáo trộn trên bảng xếp hạng tennis thế giới. Alexander Zverev áp sát Jannik Sinner, Ben Shelton lần đầu vào top 4 ATP, trong khi Elena Rybakina chính thức chiếm ngôi số 1 WTA từ Aryna Sabalenka.

Shelton (giữa) lập cột mốc lịch sử khi lần đầu vươn lên vị trí số 4 thế giới sau hành trình vào chung kết US Open

Zverev áp sát Sinner, Djokovic bật khỏi top 10

Chức vô địch US Open giúp Zverev cộng 2.000 điểm, lên 9.690 điểm và tiếp tục đứng thứ 2 thế giới. Khoảng cách với Jannik Sinner hiện còn 1.810 điểm. Tay vợt Italia vẫn giữ ngôi đầu với 11.500 điểm nhưng bị trừ 1.300 điểm sau khi vắng mặt tại New York.

Carlos Alcaraz đứng thứ 3 với 5.560 điểm, song Shelton đã thu hẹp đáng kể khoảng cách. Tay vợt Mỹ tăng 5 bậc lên hạng 4 với 4.680 điểm sau khi lần đầu vào chung kết Grand Slam. Felix Auger-Aliassime tụt xuống thứ 5, Daniil Medvedev tăng 2 bậc lên thứ 6, còn Frances Tiafoe trở lại top 10 ở vị trí thứ 8.

Novak Djokovic là biến động lớn nhất ở nhóm đầu. Sau thất bại ngay vòng 1 US Open, huyền thoại Serbia tụt 7 bậc xuống hạng 12, lần đầu rời top 10 ATP sau gần 8 năm.

Karen Khachanov cũng gây chú ý khi tăng tới 24 bậc lên hạng 26 nhờ thành tích vào bán kết. Alexander Blockx tăng 7 bậc lên 27, trong khi Lorenzo Musetti tụt 6 bậc xuống 20.

Rybakina (bên trái) lần đầu giữ số 1 WTA

Rybakina truất ngôi Sabalenka

Ở WTA, Elena Rybakina chính thức trở thành số 1 thế giới sau chức vô địch US Open. Tay vợt Kazakhstan có 9.901 điểm, hơn Aryna Sabalenka tới 2.026 điểm.

Sabalenka từng giữ ngôi đầu 99 tuần liên tiếp nhưng nay còn phải chịu sức ép từ Jessica Pegula và Coco Gauff. Hai tay vợt Mỹ lần lượt đứng thứ 3 và 4 với 7.265 và 7.244 điểm.

Mirra Andreeva và Linda Noskova giữ hạng 5 và 6. Elina Svitolina tăng 2 bậc lên thứ 7, trong khi Iga Swiatek tụt một bậc xuống thứ 9. Marta Kostyuk lần đầu chen vào top 10 ở vị trí thứ 10.

Diana Shnaider tăng 3 bậc lên thứ 13, còn Naomi Osaka tụt 4 bậc xuống 17. Alexandra Eala vẫn đứng thứ 18 dù lọt vào vòng 3 US Open.

Ngoài top 30, Zheng Qinwen gây ấn tượng mạnh nhất khi tăng tới 69 bậc lên hạng 52 sau hành trình từ vòng loại tới tứ kết US Open.

Sau New York, cuộc đua ATP chứng kiến Zverev tiến rất gần Sinner, còn WTA mở ra kỷ nguyên mới với Rybakina trên đỉnh thế giới. Những biến động này hứa hẹn khiến phần còn lại của mùa giải trở nên khó đoán hơn.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 25 0 11.500 2 Alexander Zverev (Đức) 29 0 9.690 3 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 5.560 4 Ben Shelton (Mỹ) 23 +5 4.680 5 Felix Auger-Aliassime (Canada) 26 -1 3.890 6 Daniil Medvedev (Nga) 30 +2 3.770 7 Flavio Cobolli (Ý) 24 -1 3.720 8 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 +4 3.380 9 Alex de Minaur (Australia) 27 -2 3.300 10 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.175 11 Arthur Fils (Pháp) 22 0 3.150 12 Novak Djokovic (Serbia) 39 -7 2.980 13 Learner Tien (Mỹ) 20 +2 2.755 14 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 19 -1 2.659 15 Jakub Mensik (CH Séc) 21 +3 2.495 16 Brandon Nakashima (Mỹ) 25 +1 2.485 17 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 -1 2.425 18 Casper Ruud (Na Uy) 27 +2 2.335 19 Tommy Paul (Mỹ) 29 +2 2.325 20 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -6 2.255 21 Valentin Vacherot (Monaco) 27 +2 2.250 22 Luciano Darderi (Ý) 24 0 2.200 23 Francisco Cerundolo (Argentina) 28 +2 2.130 24 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 -5 2.120 25 Andrey Rublev (Nga) 28 -1 1.930 26 Karen Khachanov (Nga) 30 +24 1.800 27 Alexander Blockx (Bỉ) 21 +7 1.788 28 Alejandro Tabilo (Chile) 29 0 1.778 29 Joao Fonseca (Brazil) 20 -3 1.750 30 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 -3 1.680

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA