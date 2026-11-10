Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam - U23 U23 Thái Lan: HLV Đinh Hồng Vinh phấn khích, khen ngợi học trò
HLV Đinh Hồng Vinh đã có những chia sẻ đáng chú ý sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan.
"Với trận sắp tới, chúng tôi chuẩn bị thật tốt. Sau trận này, tôi cũng đề nghị đội ngũ phân tích, y tế làm sao phục hồi tốt nhất cho cầu thủ và chuẩn bị phân tích, đánh giá để gặp U23 Singapore. Cả đội sẽ tiếp tục cống hiến hết mình vì khán giả".
"Chúng tôi có quỹ thời gian ngắn, nhưng cả đội đều có sự chuẩn bị chu đáo. Hôm nay đối thủ gây khó khăn từ các tình huống cố định. Về Đức Phú, cậu ấy tập trung muộn với toàn đội vào hôm qua. Về thể trạng, chúng tôi bàn rất kỹ, dành cho cầu thủ chuẩn bị sẵn sàng cho hiệp 2. Nhưng với Đức Phú, tôi khen ngợi cậu ấy dù đến muộn nhưng có thái độ và tinh thần cống hiến hết mình để mang lại kết quả tốt. Qua buổi tập hôm qua, tôi quyết định dùng Minh Tâm. Buổi sáng hôm nay chúng tôi trao đổi riêng với Minh Tâm để hướng dẫn di chuyển trên sơ đồ. Minh Tâm đã đáp ứng những gì ban huấn luyện dành cho cậu ấy".
"Cảm giác của tôi rất vui khi ghi bàn trong màu áo U23 Việt Nam. Cả đội đã làm tốt những gì đề ra. Chiến thắng này dành cho người hâm mộ Việt Nam. Khi vào sân, tôi chỉ làm hết sức khả năng của mình. Sau đó, chúng tôi đáp ứng những gì ban huấn luyện đề ra để có trận tốt, trọn vẹn, cống hiến cho người hâm mộ. Tôi thần tượng bố của mình. Từ nhỏ tôi được nhiều người tin tưởng, mà giờ những người đó không còn. Những bàn thắng của tôi, tôi gửi những bàn thắng đó cho họ".
"Tôi đánh giá cao tinh thần và thái độ của học trò. Tôi cũng cảm ơn cầu thủ của tôi đã giành chiến thắng hôm nay tặng khán giả. Đó là bước đệm cho các cầu thủ tiến xa hơn nữa trong tương lai. Sau trận, chúng tôi có họp rút kinh nghiệm, cắt băng, mổ xẻ phân tích đưa ra điều cải thiện để cầu thủ chơi tốt hơn trong 2 trận sắp tới".
Khó đánh giá các cầu thủ qua 1 đợt tập trung, họ mới gặp nhau vài ngày, chưa đánh giá được ngay. Các cầu thủ có tinh thần chiến đấu tốt. Họ cần thời gian để đánh giá phong độ và khả năng của các cầu thủ. Khác biệt lớn nhất giữa trận thắng ở Trung Quốc hồi tháng 3 và hôm nay là vào tháng 3 chúng tôi có đội hình chính. Trận này toàn đội có cầu thủ mới, lần đầu lên đội U23 và có những ngày đầu làm việc chung.
Các cầu thủ cần thời gian hòa nhập, thích nghi để tìm giải pháp hợp lý, phù hợp nhất cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các giải tiếp theo như SEA Games, Asian Games. Điều quan trọng phải cân nhắc về thể trạng cầu thủ trong trận hôm nay. Tôi đã lựa chọn cầu thủ thi đấu chính thức hôm nay là cầu thủ không đá vào chủ nhật tuần trước ở Thái Lan, hầu hết họ đá vào thứ 7, có ngày nghỉ để phục hồi. Hai đội cống hiến trận đấu hay, quyết liệt và thi đấu fair play".
"Với trận này, U23 Thái Lan thất vọng với kết quả. Các cầu thủ có cơ hội, cố gắng tạo cơ hội để tìm kiếm bàn thắng. Trận này không ghi được bàn, chúng tôi cần cải thiện nhiều trong 2 trận tiếp theo".
Cuộc đối đầu U23 Việt Nam - U23 Thái Lan trên sân Pleiku trong khuôn khổ giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. U23 Việt Nam thể hiện sức mạnh ấn tương để giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Minh Tâm lập cú đúp vào các phút 17 và 45, trong khi Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng đậm đà cho các cầu thủ trẻ Việt Nam vào phút 87.
Trước đó, trong cuộc họp báo với giới truyền thông, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam hiện tập hợp 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước, trong đó có sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ vừa tham dự ASIAD và những gương mặt mới. Ông Vinh chia sẻ: “Chúng tôi mong đây là thế hệ mới cho U23 Việt Nam. Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu, thể hiện vì màu cờ sắc áo, cống hiến và xây dựng một đội tuyển U23 tốt nhất trong tương lai”.
HLV Đinh Hồng Vinh cho biết mục tiêu của U23 Việt Nam không chỉ là thi đấu tại giải lần này mà còn tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu năm 2027, vòng loại U23 châu Á và xa hơn là hướng tới Olympic. Do thời gian chuẩn bị ngắn, ban huấn luyện đã bổ sung lực lượng sau khi một số cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương.
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