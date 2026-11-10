Trực tiếp họp báo U23 Việt Nam - U23 U23 Thái Lan: HLV Đinh Hồng Vinh phấn khích, khen ngợi học trò

HLV Thawatchai đánh giá thêm về màn trình diễn của U23 Thái Lan

Khó đánh giá các cầu thủ qua 1 đợt tập trung, họ mới gặp nhau vài ngày, chưa đánh giá được ngay. Các cầu thủ có tinh thần chiến đấu tốt. Họ cần thời gian để đánh giá phong độ và khả năng của các cầu thủ. Khác biệt lớn nhất giữa trận thắng ở Trung Quốc hồi tháng 3 và hôm nay là vào tháng 3 chúng tôi có đội hình chính. Trận này toàn đội có cầu thủ mới, lần đầu lên đội U23 và có những ngày đầu làm việc chung.

Các cầu thủ cần thời gian hòa nhập, thích nghi để tìm giải pháp hợp lý, phù hợp nhất cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các giải tiếp theo như SEA Games, Asian Games. Điều quan trọng phải cân nhắc về thể trạng cầu thủ trong trận hôm nay. Tôi đã lựa chọn cầu thủ thi đấu chính thức hôm nay là cầu thủ không đá vào chủ nhật tuần trước ở Thái Lan, hầu hết họ đá vào thứ 7, có ngày nghỉ để phục hồi. Hai đội cống hiến trận đấu hay, quyết liệt và thi đấu fair play".