Nóng nhất thể thao sáng 9/10: Djokovic hướng tới danh hiệu thứ 5 tại Thượng Hải

Djokovic hướng tới danh hiệu thứ năm tại Shanghai Masters

Sau màn trình diễn ấn tượng tại Bắc Kinh, Novak Djokovic tiếp tục hướng đến một hành trình thành công khác tại Shanghai Masters. Tay vợt Serbia đã 4 lần vô địch giải đấu và chuẩn bị góp mặt lần thứ 12, đồng thời từng ít nhất vào bán kết ở 11 lần tham dự trước đó.

Djokovic rất muốn giành thêm danh hiệu

Năm ngoái, Djokovic dừng bước tại bán kết trước Valentin Vacherot. Ở tuổi 39, anh vừa giành danh hiệu ATP thứ 102 sau khi đánh bại ba tay vợt thuộc top 10, trong đó có Alexander Zverev. Đây cũng là chức vô địch đầu tiên của Djokovic trong mùa giải năm nay.

Danh hiệu tại Bắc Kinh giúp Djokovic trở thành nhà vô địch ATP lớn tuổi nhất kể từ năm 1977 và nối dài kỷ lục lên 21 mùa giải liên tiếp giành ít nhất một danh hiệu. Tay vợt người Belgrade giờ hướng tới chức vô địch Masters 1000 đầu tiên kể từ Paris năm 2023.

Djokovic có thành tích 43 thắng, 7 thua tại Shanghai Masters, chưa từng bị loại trước vòng tứ kết và đã 4 lần đăng quang sau 5 trận chung kết. Anh từng thống trị giải đấu trong giai đoạn 2012-2018. Đối thủ đầu tiên của Djokovic năm nay là cựu vô địch Hubert Hurkacz (17h, 9/10).

Gauff phẫn nộ vì làn sóng phân biệt chủng tộc tại Bắc Kinh

Coco Gauff lên tiếng mạnh mẽ sau khi trở thành mục tiêu của hàng loạt bình luận phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội tại China Open. Trong trận gặp tay vợt Trung Quốc 16 tuổi Sun Xinran, Gauff yêu cầu dừng điểm vì bảng quảng cáo LED bên sân nhấp nháy mạnh, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Trọng tài xác nhận sự cố và cho đánh lại điểm, khiến khán giả Bắc Kinh la ó. Gauff sau đó vẫn thắng 7-5, 6-1, nhưng phải đối mặt với làn sóng công kích trực tuyến. Tay vợt Mỹ khẳng định việc mình nhận hàng loạt tin nhắn mang tính phân biệt chủng tộc là “điên rồ”.

Covington công kích Jon Jones sau cú sốc của Steveson

Mối quan hệ căng thẳng giữa Colby Covington và Jon Jones tiếp tục nóng lên sau thất bại gây sốc của Gable Steveson. Covington từng ở chung phòng với Jones tại Iowa Central Community College trước khi cả hai bước vào UFC, nhưng sau đó thường xuyên công kích nhau.

Jones nhiều năm qua hỗ trợ Steveson, nhà vô địch Olympic, trên hành trình MMA. Tuy nhiên, Steveson chỉ mất 12 giây để bị Sean Sharaf hạ knock-out tại UFC 331. Covington cho rằng Jones phải chịu trách nhiệm và lên tiếng khuyên Steveson nên tách khỏi người đồng đội cũ của mình.

Natalia Silva đáp trả Shevchenko: “Hãy xếp hàng”

Natalia Silva không tỏ ra quá hào hứng với lời nhắn của Valentina Shevchenko sau khi giành đai vô địch hạng ruồi UFC. Silva đánh bại Wang Cong bằng quyết định đồng thuận tại UFC 332 để nâng thành tích lên 9-0 và giành chiếc đai từng bị bỏ trống sau khi Shevchenko dính chấn thương.

Ngay sau trận đấu, Shevchenko gửi lời chúc mừng nhưng đồng thời cảnh báo sẽ sớm trở lại để lấy lại danh hiệu. Silva cảm ơn cựu vô địch, nhưng lập tức đáp trả rằng Shevchenko nên “xếp hàng” nếu muốn tranh đai. Cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ vì thế đang được chờ đợi.

Hamilton bật cười nói về sự cố ở Malaysia GP

Lewis Hamilton thừa nhận anh sẵn sàng ngủ trong ô tô nếu phát hiện một con nhện khổng lồ xuất hiện trong phòng khách sạn. Tình huống này từng xảy ra với tay đua Oliver Bearman tại chặng đua Malaysia, buộc anh phải chuyển nơi lưu trú.

Nghe câu chuyện, Hamilton bật cười và khẳng định bản thân cũng sẽ lập tức rời khỏi phòng. Bearman kể anh bị đánh thức lúc 2 giờ sáng khi một con nhện xuất hiện ngay cạnh đầu. Sự cố khiến quá trình chuẩn bị trước cuộc đua của tay đua trẻ bị đảo lộn.