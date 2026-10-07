Đỉnh cao tennis Thượng Hải Masters: Cựu vương US Open ra quân, Berrettini đấu Kovacevic

Kovacevic - Berrettini: Khoảng 11h, 7/10 (Vòng 1 Thượng Hải Masters)

Matteo Berrettini sẽ chạm trán Aleksandar Kovacevic ở vòng 1 Thượng Hải Masters 2026 trong trận đấu đầu tiên giữa hai tay vợt. Berrettini đang đứng hạng 47 ATP, cao hơn 32 bậc so với Kovacevic.

Berrettini được kỳ vọng phát huy sức mạnh giao bóng để vượt qua Kovacevic ở Thượng Hải

Berrettini bước vào trận đấu sau thất bại 0-2 trước Adolfo Daniel Vallejo tại Japan Open. Trước đó, tay vợt Italia đánh bại Alejandro Davidovich Fokina và từng vượt qua Stan Wawrinka ở US Open, cho thấy phong độ chưa ổn định nhưng khả năng tạo đột biến vẫn rất đáng chú ý.

Điểm mạnh lớn nhất của Berrettini nằm ở cú giao bóng và thuận tay. Khi đạt trạng thái tốt, anh có thể giành nhiều điểm miễn phí từ giao bóng đầu tiên, sau đó sử dụng forehand nặng để đẩy đối thủ ra khỏi sân và kết thúc điểm nhanh. Mặt sân cứng tại Thượng Hải phù hợp với cách chơi chủ động này.

Kovacevic lại đang trải qua chuỗi kết quả không tốt. Tay vợt người Mỹ chỉ thắng Zachary Svajda tại Tokyo trước khi thua Jaume Munar 2-6, 3-6. Khả năng di chuyển và đánh bóng từ cuối sân là điểm đáng chú ý của Kovacevic, nhưng anh sẽ phải đối mặt với sức ép lớn nếu Berrettini liên tục đưa trận đấu vào những tình huống giao bóng một - hai.

Hai tay vợt chưa từng gặp nhau, vì vậy những game đầu tiên sẽ có ý nghĩa quan trọng. Nếu Berrettini duy trì được chất lượng giao bóng và thuận tay, anh có cơ hội kiểm soát thế trận.

Dự đoán kết quả: Kovacevic 0-2 Berrettini.

Fery - Cilic: Khoảng 18h30, 7/10 (Vòng 1 Thượng Hải Masters)

Arthur Fery sẽ đối đầu Marin Cilic trong trận đấu đầu tiên giữa hai tay vợt. Fery đang đứng hạng 36 ATP, cao hơn 42 bậc so với Cilic, nhưng kinh nghiệm của nhà cựu vô địch US Open vẫn là yếu tố đáng chú ý.

Cilic trở lại sau quãng nghỉ dài, đối mặt Fery trẻ trung và giàu năng lượng ở Thượng Hải

Fery bước vào giải sau thất bại 1-2 trước Jaime Faria tại Japan Open. Trước đó, tay vợt 23 tuổi từng đánh bại Alvaro Guillen Meza ở Davis Cup, nhưng cũng dừng bước sớm tại US Open trước Lorenzo Musetti. Điểm mạnh của Fery nằm ở khả năng di chuyển linh hoạt, đánh bóng đều từ cuối sân và chuyển trạng thái khá nhanh.

Trong khi đó, nhà cựu vô địch US Open Cilic đã không thi đấu từ thất bại trước Daniel Merida tại Cincinnati giữa tháng 8. Tay vợt Croatia từng đánh bại Sho Shimabukuro tại Montreal, nhưng sau đó lần lượt thua Frances Tiafoe và Merida. Ở tuổi 38, Cilic vẫn có thể tạo khác biệt nhờ giao bóng mạnh, những cú thuận tay uy lực và khả năng tận dụng tốt các điểm số quan trọng.

Sự khác biệt về nhịp độ thi đấu có thể là yếu tố quyết định. Fery đang có lợi thế về cảm giác bóng và khả năng di chuyển, trong khi Cilic cần nhanh chóng tìm lại phong độ sau quãng nghỉ dài.

Nếu Fery duy trì được độ ổn định trong các pha bóng bền và kéo Cilic vào những tình huống phải di chuyển nhiều, tay vợt người Anh có cơ hội chiếm ưu thế. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Cilic vẫn đủ để tạo ra một trận đấu giằng co.

Dự đoán kết quả: Fery 2-1 Cilic.

Lịch thi đấu tennis ngày 7/10