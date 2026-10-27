Yamal hụt Quả bóng vàng, báo Tây Ban Nha tố "bất công"

Báo Tây Ban Nha đòi công bằng cho Yamal

Trên tờ Sport (Tây Ban Nha), nhà báo Joan Vehils bình luận: “Yamal không giành Quả bóng vàng và theo tôi, đó là một sự bất công. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, là người định đoạt nhiều trận đấu nhất, tạo ra nhiều pha bóng siêu đẳng nhất và nhiều lần biến bóng đá thành một màn trình diễn đến từ hành tinh khác.

Chưa hết, Yamal còn cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup. Vậy mà không, Quả bóng vàng lại thuộc về Harry Kane, một tay săn bàn xuất sắc nhưng kém toàn diện hơn Yamal, thậm chí cả Mbappe. Một số người sẽ nói đó là vấn đề về tiêu chí bình chọn. Tôi không đồng tình”.

Yamal lần thứ 3 liên tiếp đoạt Kopa Trophy, giải thưởng vinh danh cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm

Rạng sáng 27/10 (giờ Việt Nam), Kane đã trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2026. Tiền đạo người Anh lần đầu tiên giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá, vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal trong một trong những cuộc đua khó đoán nhất những năm gần đây.

Thành tích ghi 73 bàn thắng cho cả Bayern Munich và ĐT Anh sau 65 trận đấu là yếu tố then chốt giúp Kane đăng quang ở lần trao giải thứ 70 do tạp chí France Football của Pháp tổ chức, đồng thời tiếp bước Ousmane Dembele. Dù là định mệnh hay sự trùng hợp ngẫu nhiên, lễ trao giải lần đầu tiên rời Paris (Pháp) để chuyển đến London (Anh), nhằm tôn vinh Sir Stanley Matthews, chủ nhân đầu tiên của Quả bóng vàng. Đây cũng là thành phố quê hương của Kane, nơi anh được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Kane trải qua một mùa giải trong mơ xét trên phương diện cá nhân, dù vẫn còn chút tiếc nuối khi chưa thể chinh phục Champions League và World Cup. Tuy nhiên, cùng Bayern Munich, tiền đạo người Anh đã giành trọn bộ 3 danh hiệu quốc nội tại Đức, gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Siêu cúp Đức. Kane đóng vai trò then chốt trong hành trình chinh phục những chiếc cúp này. Phong độ ghi bàn bùng nổ, chỉ đứng sau thành tích của Lionel Messi ở mùa giải 2011/12 (82 bàn), đã đưa Kane trở thành một trong những ứng viên sáng giá nhất cho Quả bóng vàng. Và cuối cùng, anh đã giành chiến thắng.

Tuy nhiên, Vehils đưa ra quan điểm: “Rốt cuộc, Quả bóng vàng tôn vinh điều gì? Danh hiệu tập thể, những con số thống kê, tài năng hay khả năng định đoạt trận đấu? Nếu Yamal không phải cầu thủ xuất sắc nhất, thật khó hiểu cậu ấy còn phải làm gì để xứng đáng với giải thưởng này. Phải chăng tuổi đời còn quá trẻ đã khiến Yamal chịu bất lợi? Điều đó không nên xảy ra. Lá phiếu phải dựa trên những gì một cầu thủ đã thể hiện, chứ không phải những gì người ta kỳ vọng cậu ấy sẽ làm trong tương lai”.

Còn trên đài Cadena SER (Tây Ban Nha), nhà báo Jose Felix Diaz chia sẻ: “Kane là một cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi đã kỳ vọng Yamal hoặc Mbappe giành chiến thắng... Tôi nói thật lòng đấy, dù vẫn ghi nhận những thành tích của Kane. Anh ấy còn thiếu một chút gì đó. Rõ ràng, Kane đã ghi hơn 70 bàn thắng, nhưng theo tôi, anh ấy vẫn thiếu một điểm nhấn để thuyết phục hoàn toàn. Việc không có cầu thủ Tây Ban Nha nào thực sự nổi bật tại World Cup có thể đã trở thành một bất lợi”.

Lịch sử lặp lại

Kane khiến bóng đá Tây Ban Nha một lần nữa không có đại diện giành Quả bóng vàng trong năm đội bóng xứ bò tót đăng quang World Cup. Kịch bản tương tự từng xảy ra vào năm 2010, khi Lionel Messi vượt qua Andres Iniesta và Xavi để giành giải thưởng cao quý nhất của bóng đá.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) lập luận: “100 nhà báo bỏ phiếu cuối cùng, được France Football lựa chọn từ 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, đã đánh giá Kane là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trong giai đoạn xét giải từ ngày 1/8/2025 đến 31/7/2026. Họ ưu tiên tiêu chí số một trong quy trình bình chọn là thành tích cá nhân, thay vì tiêu chí thứ hai về thành tích tập thể. Chính điều đó đã giúp Kane được hội đồng bình chọn vinh danh, vượt lên trên thành tích vô địch thế giới của Yamal”.

Trong khi đó, nhà báo Pablo Montano của tờ AS (Tây Ban Nha) gọi đây là “cái kết hoàn hảo cho một đêm lịch sử”.

Montano viết: “Cuộc đua đến Quả bóng vàng năm nay không có ứng viên nào thực sự vượt trội. Phong độ của Yamal, những bàn thắng của Mbappe hay chức vô địch World Cup của Rodri khiến nhiều người cho rằng cơ hội của Kane đang giảm dần. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Khi ngày trao giải đến gần, người hâm mộ Anh, vốn luôn đặt niềm tin lớn vào các cầu thủ của mình, ngày càng tin tưởng tiền đạo chủ lực sẽ nâng cao chiếc cúp vàng danh giá ngay tại London.

Niềm tin ấy có cơ sở, và người Anh hoàn toàn có lý do để kỳ vọng giải thưởng thuộc về một cầu thủ của họ. Hồ sơ tranh Quả bóng vàng của Harry Kane không vượt trội hẳn so với các đối thủ, nhưng cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Thật khó có thể xem anh là ứng viên yếu hơn khi đã ghi 73 bàn sau 65 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Chủ nhân Chiếc giày vàng châu Âu giờ cũng là chủ nhân Quả bóng vàng. Lời nguyền đã chấm dứt”.