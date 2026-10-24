Nóng nhất thể thao sáng 24/10: “Thần đồng” Fonseca xác nhận tái đấu Alcaraz tại Brazil

“Thần đồng” Fonseca xác nhận tái đấu Alcaraz tại Brazil

Tay vợt trẻ Joao Fonseca xác nhận sẽ chạm trán Carlos Alcaraz trong trận biểu diễn tại Sao Paulo ngày 12/12, dù đã tuyên bố khép lại mùa giải ATP 2026. Cuộc so tài diễn ra tại sân Nubank Parque, sân nhà của CLB bóng đá Palmeiras.

Alcaraz (bên trái) sẽ đối đầu Fonseca

Hai tay vợt từng gặp nhau hai lần, trong đó Alcaraz toàn thắng: tại trận biểu diễn ở Miami tháng 12/2025 và vòng hai Miami Open hồi tháng 3/2026. Fonseca háo hức chờ cơ hội phục thù trên sân nhà, gọi đây là thời điểm thích hợp để tái đấu tay vợt từng sáu lần vô địch Grand Slam.

Eala chọn Auckland làm bước chạy đà cho Australian Open 2027

Tay vợt Philippines là Alexandra Eala sẽ trở lại ASB Classic tại Auckland từ ngày 4 đến 10/1/2027, trước khi hướng tới Australian Open. Đầu năm 2026, cô từng vào bán kết cả nội dung đơn và đôi tại giải đấu này.

Eala trải qua mùa giải 2026 nổi bật với chức vô địch WTA 500 đầu tiên tại Washington, đăng quang WTA 125 ở Birmingham và vào bán kết Berlin. Tại Wimbledon, cô đánh bại đương kim vô địch Iga Swiatek trước khi dừng bước ở vòng 4. Eala hiện hướng đến kết quả tốt hơn tại Australian Open, nơi cô bị loại ngay vòng đầu năm 2026.

Verstappen nổi giận với những kẻ công kích trên mạng

Max Verstappen lên tiếng bảo vệ đồng đội Chris Lulham sau khi tay đua này hứng chịu làn sóng công kích trên mạng xã hội vì sự cố tại chặng GT World Challenge Europe ở Portimao tuần trước. Lulham bị phạt chạy xuyên pit lane khi đang cạnh tranh chiến thắng cùng Verstappen và Ben Barnicoat, khiến đội chỉ cán đích thứ chín.

Verstappen chỉ trích những hành vi công kích cá nhân, đồng thời gửi thông điệp gay gắt tới những người chỉ trích mình trước thềm chặng đua tại Mỹ. Tay đua Red Bull cũng đối mặt nguy cơ bị phạt xuất phát do đã sử dụng năm trong sáu bộ phận phụ trợ động cơ được phép.

Tsarukyan lao vào Danis, hỗn chiến bùng phát tại họp báo RAF 14

Arman Tsarukyan suýt lao vào ẩu đả với Dillon Danis tại buổi họp báo trước trận đấu vật thuộc sự kiện RAF 14 hôm 23/10. Mọi chuyện bắt đầu khi Danis khoe chiếc áo in hình Khamzat Chimaev, đồng đội và bạn thân của Tsarukyan, kèm dòng chữ mang tính xúc phạm.

Tsarukyan lập tức đứng dậy lao về phía đối thủ, khiến hàng chục người tràn lên sân khấu và gây ra cảnh hỗn loạn. Ban tổ chức phải vất vả can thiệp để tách hai bên. Sau khi tình hình được kiểm soát, buổi đối mặt truyền thống vẫn diễn ra, nhưng cả Tsarukyan lẫn Danis đều không xuất hiện trở lại.

Dvalishvili sẵn sàng đấu Song Yadong tại UFC 334

Merab Dvalishvili để ngỏ khả năng đối đầu Song Yadong tại UFC 334 vào tháng 11, nếu đánh bại Petr Yan trong trận tái đấu tại UFC 333 ở Abu Dhabi. Cựu vô địch hạng bantamweight từng thất bại trước Yan sau khi nỗ lực bảo vệ đai bốn lần trong năm 2026. Dvalishvili thừa nhận cần thêm thời gian chuẩn bị khi tái đấu Yan, nhưng sẵn sàng trở lại lồng bát giác sớm nếu đối thủ là Song.

Võ sĩ Georgia đánh giá Song Yadong xứng đáng tranh tài ở nhóm đầu sau chiến thắng knock-out Umar Nurmagomedov tại UFC Shanghai. Tuy nhiên, anh cũng cân nhắc kế hoạch mở phòng tập trong tháng 11.