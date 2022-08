Nóng nhất thể thao sáng 8/8: "Big 3 khiến người Mỹ lỗi hẹn với Grand Slam"

"Big 3 là thủ phạm khiến người Mỹ lỗi hẹn với Grand Slam"

Trả lời truyền thông, tay vợt số 3 nước Mỹ Frances Tiafoe (hạng 27 ATP) thừa nhận Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic chính là những "thủ phạm" khiến làng tennis nam "xứ sở cờ hoa" trải qua giai đoạn dài lỗi hẹn với Grand Slam. Theo thống kê, kể từ sau năm 2003 (Andre Agassi vô địch Australian Open, Andy Roddick vô địch US Open), các tay vợt nam đến từ Mỹ chưa thể tái lập kỳ tích giành Grand Slam.

Nadal, Djokovic, Federer khiến người Mỹ "hụt" Grand Slam?

"Việc các tay vợt nam của Mỹ chưa giành được Grand Slam đã được nhắc đến rất nhiều, tuy nhiên nó không liên quan đến vấn đề quốc gia. Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer chính là thủ phạm. Trên thực tế, họ cũng trở thành thách thức lớn với mọi tay vợt", trích lời Tiafoe.

Bênh vực Raducanu, huyền thoại "khẩu chiến" với fan

Rennae Stubbs, cựu tay vợt nữ người Australia từng 6 lần vô địch Grand Slam đánh đôi đã thẳng thừng đáp trả bình luận mỉa mai của một người hâm mộ trên Twitter dành cho Emma Raducanu với nội dung: "WTA 250 dường như vẫn quá sức với Raducanu". Hôm 6/8, mỹ nhân 19 tuổi vừa bị loại khỏi tứ kết Citi Open sau trận thua Ludmilla Samsonova 0-2.

"Halep, Pegula, Mertens và những hạt giống khác cũng từng thua ở WTA 250, vì vậy không cần phải đưa ra một nhận xét nực cười như vậy đâu. Cậu nên được giáo dục lại!", Rennae Stubbs đáp trả.

Cựu sao UFC tố Mayweather thắng McGregor nhờ dàn xếp

Trên kênh Yotube Beyond the Fight, Chael Sonnen, cựu võ sĩ UFC tuyên bố không phục chiến thắng của Floyd Mayweather trước Conor McGregor vào năm 2017. Thời điểm đó, "Độc cô cầu bại" làng boxing được xử thắng knock-out trong hiệp 10, tuy nhiên Chael Sonnen cho rằng anh hưởng lợi vì cách tính điểm mập mờ của tổ trọng tài, thậm chí lép vế so với McGregor ở 4/9 hiệp đấu trước.

Rapper Mỹ từ chối thượng đài với Jack Paul

Thông qua trang Twitter cá nhân, ca sĩ nhạc rap KSI khẳng định anh không hào hứng với lời thách đấu từ Jack Paul. Trước đó, KSI dự kiến ​​thượng đài với võ sĩ Alex Wassabi vào ngày 27/8 nhưng trận đấu đổ bể vì Wassabi chấn thương. Ngay lập tức Jake Paul tuyên bố muốn thế chỗ và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu sách từ KSI.

