Nóng nhất thể thao sáng 6/8: Tay vợt Mỹ mơ vô địch US Open nếu không có Nadal - Nole

US Open vắng Nole, tay vợt Mỹ mơ vô địch

Trong một tuyên bố mới nhất đưa ra hôm thứ Sáu, Rafael Nadal sẽ không tham dự giải Master 1000 Canadian Open (hay còn gọi là Rogers Cup). Lý do là bởi tay vợt TBN vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và không thể tham dự giải đấu khởi động cho US Open. Như vậy giải Canadian Open năm nay sẽ thiếu vắng cả Nadal lẫn Djokovic. Tay vợt Serbia mới đây cũng xác nhận không thể dự giải do bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vì chưa tiêm phòng vắc xin covid-19.

Tay vợt Taylor Fritz

Như vậy cơ hội dự US Open của Nadal vẫn chưa có gì chắc chắn. Nếu vắng cả Nadal lẫn Nole, US Open sẽ mở ra cơ hội vô địch cho các tay vợt khác trong đó có Taylor Fritz của nước chủ nhà. Phát biểu trước thềm giải đấu, Fritz cho biết: "Bạn biết đấy, nếu không có cả Rafa và Nole, đồng thời tôi có phong độ cao ở giải đấu tới, rất có thể tôi sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên đó không phải là mục tiêu hàng đầu của tôi. Trước mắt tôi muốn tập trung cải thiện thứ hạng để dự giải ATP Finals vào cuối năm và kết thúc vị trí trong top 10 của ATP."

Derek Chisora từ chối lời mời tái đấu lần 3 của Tyson Fury

Tyson Fury mới đây đã rút lại kế hoạch giải nghệ, và đưa ra lời mời tái đấu lần thứ 3 cho Chisora. Ở 2 lần trước, Fury đều chơi áp đảo và chiến thắng Chisora. Tuy nhiên phía tay đấm Chisora hiện đã từ chối lời mời thượng đài lần 3 này của Tyson Fury.

Đại diện cho Chisora, ông bầu Eddie Hearn cho biết: "Tôi nghe nói có lời đề nghị nào đấy từ phía Tyson Fury cho trận tái đấu vào tháng 12 tới. Nhưng hiện tại chúng tôi không quan tâm lời đề nghị đó. Đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Tôi không chắc trận đấu có diễn ra hay không. Tuy nhiên với cá nhân Fury, tôi mừng vì anh ấy vẫn còn muốn thượng đài và chưa có ý định giải nghệ".

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vượt xa chỉ tiêu tại ASEAN Para Games 11

Trong ngày thi đấu cuối, Cờ vua tiếp tục đóng góp thêm 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ trong khi đó Bơi tiếp tục thắng lớn với 3 chiếc HCV do công của các kình ngư Nguyễn Mạnh Phú (100m tự do S4 nam), Trịnh Thị Bích Như (100m tự do S6 nữ, phá kỷ lục đại hội) và Lê Thị Dung (50m tự do S8 nữ).

Theo thống kê tính đến hết ngày 5/8, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã phá 14 kỷ lục Đại hội và giành được tổng cộng 65 Huy chương vàng, 59 Huy chương bạc, 51 Huy chương đồng, cao hơn thành tích đạt được tại kỳ đại hội lần thứ 8 và thứ 9 tại Malaysia (40 Huy chương vàng) và Singapore (48 Huy chương vàng). Với kết quả này, Việt Nam chắc chắn sẽ giành vị trí thứ 3 chung cuộc, sau đoàn thể thao nước chủ nhà Indonesia và Thái Lan.

Kỳ thủ Việt Nam thắng lớn giải cờ vua quốc tế tại Hà Nội

Chiều 5/8, sau 5 ngày thi đấu, chặng hai giải cờ vua Kiện tướng quốc tế Hà Nội năm 2022 đã khép lại thành công. Chủ nhân chức vô địch ở các bảng đấu đều thuộc về kỳ thủ Việt Nam. Cụ thể, kỳ thủ Nguyễn Văn Huy (7 điểm) vô địch bảng Kiện tướng quốc tế, Ngô Đức Trí (5 diểm) vô địch bảng Kiện tướng FIDE và Trần Đăng Minh Đức vô địch (7.5 điểm) vô địch bảng Dự bị kiện tướng quốc tế.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sẽ thi đấu 43 môn

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ tổ chức thi đấu 43 môn trong chương trình Đại hội. Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12/2022. Địa điểm tổ chức chính là tỉnh Quảng Ninh và một số địa điểm khác: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

