Nóng nhất thể thao sáng 8/4: Djokovic lý giải vì sao muốn Grand Slam tăng tiền thưởng

Djokovic lý giải vì sao lại gửi khiếu nại lên BTC Grand Slam

Hồi tuần trước, tờ L'Equipe của Pháp tiết lộ hơn 20 tay vợt hàng đầu của ATP và WTA đã gửi thư tới ban tổ chức của 4 giải Grand Slam để yêu cầu tăng tiền thưởng. Một trong những người dẫn đầu trong phong trào này là Novak Djokovic và tay vợt người Serbia đã chia sẻ thêm về tình huống.

Novak Djokovic

"Tôi nghĩ điều đó là rất logic và hợp lý. Tỷ lệ % tiền thưởng của Grand Slam nên tiệm cận với mức trung bình của các giải ATP Tour khác. Tuy nhiên, tôi biết viễn cảnh ấy sẽ khó xảy ra. Đây sẽ là cuộc chiến lâu dài. Tôi hy vọng ban tổ chức Grand Slam sẽ phản ứng tích cực và ngồi lại trao đổi với VĐV. Tôi nghĩ các VĐV cần có quyền lên tiếng khi có thay đổi không chỉ ở Grand Slam mà còn ở tất cả các giải đấu. Bởi mọi sự thay đổi đều liên quan trực tiếp tới chúng tôi".

Huyền thoại "khích tướng" nhà vô địch UFC

Kể từ sau chiến thắng trước Stepe Miocic, nhà vô địch hạng cân siêu nặng của UFC, Jon Jones chưa có dấu hiệu thi đấu trở lại. Mới đây, huyền thoại Michael Bisping đã đăng đàn "khích tướng" võ sĩ người Mỹ. "Jon Jones vẫn đang phải né tránh Tom Aspinall. Jon rất vĩ đại và bạn không thể phủ nhận thành tích của anh ấy. Nhưng anh ta chưa từng gặp võ sĩ nào như Tom. Cậu ấy nhanh hơn, linh hoạt hơn hơn và cũng kỹ thuật hơn mọi đối thủ của Jones. Nếu thượng đài, tôi tin Aspinall là người giành chiến thắng. Bởi vậy, Jones vẫn né tránh cuộc đối đầu này".

Tsitsipas quyết bảo vệ chức vô địch tại Monte Carlo

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Stefanos Tsitsipas thể hiện quyết tâm bảo vệ chức vô địch tại Monte Carlo. "Tôi đang trên đường tìm lại phong độ tốt nhất. Tôi cảm thấy bản thân đang đi đúng hướng. Hiện tại, tôi đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất của sự nghiệp. Vượt qua giới hạn của bản thân là điều tôi hướng tới. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ chức vô địch tại Monte Carlo".

Sao Ấn Độ lỡ hẹn với The Masters

Nhà vô địch The Masters năm 2000, Vijay Singh chính thức lỡ hẹn với The Masters do chấn thương. Tay golf người Ấn Độ đã xác nhận thông tin trên với ban tổ chức vào thứ Hai (7/4). Như vậy, tay golf 62 tuổi bỏ lỡ lần thứ 32 tham dự The Masters. Mùa trước, Vijay Singh xếp ở vị trí thứ 58 với thành tích vượt qua tiêu chuẩn 14 gậy (+14).

Đua vé play-off NBA cực kỳ nóng bỏng

Ở thời điểm mùa giải thường của NBA chỉ còn 4 trận nữa là kết thúc, cuộc chiến giành vé vào playoff ở bảng xếp hạng miền Tây vẫn cực kỳ căng thẳng. Từ vị trí thứ 5 của Los Angeles Clippers đến vị trí thứ 8 của Memphis Grizzlies đều có chung chỉ số 46 thắng - 32 thua. Nên nhớ rằng vị trí thứ 7 và 8 sẽ phải thi đấu play-in để tranh vé vớt vào playoff. Bởi vậy, cuộc chiến này vẫn còn cực kỳ khốc liệt.

Play-in là một hệ thống vòng đấu đặc biệt trong giải bóng rổ NBA, được đưa vào sử dụng từ mùa giải 2020-2021. Mục tiêu của vòng Play-in là tạo ra một cơ hội cho các đội xếp từ vị trí thứ 7 đến thứ 10 ở mỗi khu vực (Eastern và Western Conference) có cơ hội tranh suất tham gia vòng playoff.