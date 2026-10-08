Nóng nhất thể thao sáng 8/10: Alcaraz khó bắt kịp Djokovic, Nadal hay Federer

Huyền thoại McEnroe e ngại Alcaraz không bắt kịp Djokovic

Huyền thoại John McEnroe cho rằng Carlos Alcaraz khó có khả năng chạm tới những kỷ lục cũng như thành tích Grand Slam mà Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer tạo ra. Theo McEnroe, sự xuất hiện ngày càng nhiều của những tay vợt có thể hình và sức mạnh vượt trội như Ben Shelton là trở ngại lớn với Alcaraz.

Alcaraz khó lòng tái hiện thành tích Grand Slam của Djokovic

Shelton từng đánh bại Alcaraz tại US Open, nhưng tay vợt Tây Ban Nha nhanh chóng trở lại bằng chức vô địch ATP ở Tokyo. Huyền thoại McEnroe vẫn đánh giá cao phong độ của Alcaraz sau quãng nghỉ chấn thương kéo dài 4 tháng, đồng thời cho rằng thất bại trước Shelton phần lớn đến từ màn trình diễn xuất sắc của đối thủ.

Andreeva tái lập kỳ tích của Sharapova tại Bắc Kinh

Mirra Andreeva đã ghi dấu ấn đặc biệt tại China Open khi trở thành tay vợt tuổi teen thứ hai trong lịch sử nhiều lần lọt vào tứ kết giải đấu, sau Maria Sharapova. Tay vợt Nga dễ dàng đánh bại Daria Snigur 6-2, 6-2 ở vòng 4 để lần thứ hai tiến vào tứ kết Bắc Kinh.

Trước đó, Andreeva từng đạt thành tích tương tự vào năm 2024 nhưng dừng bước trước Zheng Qinwen. Sharapova từng vào bán kết China Open năm 2004 và 2005 khi mới 17, 18 tuổi. Sau 21 năm, Andreeva trở thành tay vợt Nga tiếp theo tái lập dấu mốc đáng nhớ này.

Russell nhận án phạt nặng trước Singapore GP

Đội đua Mercedes xác nhận George Russell sẽ phải xuất phát từ cuối đoàn tại chặng Singapore Grand Prix do án phạt liên quan đến động cơ. Tay đua người Anh buộc phải thay mới bộ nguồn sau sự cố khiến anh phải bỏ cuộc tại Bahrain Grand Prix.

Đây là lần thứ ba Russell không thể hoàn thành một chặng đua mùa này, sau sự cố pin tại Canada và vụ va chạm với Lewis Hamilton ở Bỉ. Trong khi đó, đồng đội Kimi Antonelli từng nhận án phạt tại Monza nhưng vẫn giành chiến thắng sau khi xuất phát thứ 19. Russell hiện kém Antonelli 84 điểm trên bảng xếp hạng.

Pimblett muốn đấu Topuria

Võ sĩ Paddy Pimblett tin rằng một mùa The Ultimate Fighter với Ilia Topuria có thể giúp chương trình thực tế lâu đời của UFC tìm lại sức hút. TUF gần đây đã giảm đáng kể sự quan tâm khi UFC liên tục tổ chức các sự kiện và Contender Series trở thành sân chơi phát hiện tài năng mới.

Pimblett đề xuất cùng Topuria làm HLV, trước khi hai người đối đầu trong lồng bát giác. Hai võ sĩ đã nhiều lần khẩu chiến nhưng chưa thể chạm trán vì thi đấu ở những hạng cân khác nhau. Sau khi Topuria chuyển lên hạng nhẹ và Pimblett cũng đạt phong độ tốt, cuộc đối đầu được đánh giá ngày càng khả thi.

Chimaev treo thưởng 1 triệu USD để dụ Strickland tái đấu

Khamzat Chimaev sẵn sàng chi 1 triệu USD để Sean Strickland nhận lời tái đấu. Strickland từng đánh bại Chimaev bằng quyết định chia điểm tại UFC 328, qua đó giành đai vô địch hạng trung và chấm dứt chuỗi bất bại của đối thủ. Kể từ đó, Chimaev liên tục thúc đẩy khả năng tái đấu.

Tuy nhiên, Nassourdine Imavov hiện được xem là ứng viên hàng đầu cho suất tranh đai tiếp theo. Không muốn tiếp tục chờ đợi, Chimaev đề nghị Strickland bỏ qua UFC và trực tiếp giải quyết mâu thuẫn. Anh thậm chí tuyên bố sẵn sàng trả đối thủ 1 triệu USD để cuộc chiến diễn ra ở bất cứ đâu.