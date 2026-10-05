Djokovic vào nhánh "tử thần", Alcaraz chờ đấu Medvedev ở Thượng Hải Masters

Lễ bốc thăm Thượng Hải (Shanghai) Masters 2026 vừa kết thúc mang đến nhiều chờ đợi. Sự vắng mặt của Jannik Sinner không khiến Masters 1000 tại Trung Quốc mất đi kịch tính. Novak Djokovic đối mặt lộ trình giông bão, trong khi Carlos Alcaraz sẵn sàng cho màn thư hùng đỉnh cao cùng Daniil Medvedev.

Sau China Open, Djokovic (bên trái) dự kiến sẽ lại chạm trán Zverev (bên phải) ở Thượng Hải Masters 2026

Novak Djokovic và chặng đường nghẹt thở

Vừa lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Bắc Kinh, huyền thoại 39 tuổi Novak Djokovic (hạt giống số 10) lập tức bị thử thách khi rơi vào nửa trên của nhánh đấu cùng hạt giống số 1 Alexander Zverev. Do được miễn vòng 1, Djokovic sẽ khởi đầu hành trình bằng trận đấu đầy rủi ro ở vòng 2.

Anh phải chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa nhà cựu vô địch 2023 Hubert Hurkacz và James Duckworth. Sức giao bóng sấm sét của Hurkacz trên mặt sân cứng Thượng Hải tốc độ cao chắc chắn là bài kiểm tra thể lực cực nặng cho Nole ngay trận ra quân.

Nếu vượt qua thử thách đầu tiên, con đường của Djokovic vẫn dày đặc cạm bẫy. Tại vòng 3, anh có khả năng tái đấu duyên nợ với hạt giống số 24 Lorenzo Musetti. Tiến vào vòng 4, đối thủ tiềm năng của Nole sẽ là hạt giống số 7 Frances Tiafoe, một "quái kiệt" giàu thể lực và luôn chơi cực kỳ bùng nổ trước các đối thủ lớn.

Tại vòng tứ kết, đối thủ xếp hạt giống cao nhất chờ đợi Djokovic dự kiến là hạt giống số 3 Ben Shelton, người đang có phong độ cao sau khi lọt vào chung kết US Open. Nếu bảo toàn thể lực để tiến vào Bán kết, Djokovic mới có thể tạo nên trận đấu được mong chờ nhất nhánh trên với hạt giống số 1 Alexander Zverev.

Tay vợt người Đức, người đã giành 2 Grand Slam trong năm 2026, đang khao khát phục thù hơn bao giờ hết sau thất bại cay đắng dưới tay đàn anh tại Bắc Kinh tuần trước.

Alcaraz quyết đấu Medvedev, cạm bẫy từ nhà vua

Ở nửa dưới bảng đấu, Carlos Alcaraz vững vàng ở vị trí hạt giống số 2. Được miễn vòng 1, ngôi sao Tây Ban Nha sẽ bắt đầu chiến dịch bằng trận đấu ở vòng 2 gặp Juan Manuel Cerundolo hoặc một tay vợt vượt qua vòng loại. Thử thách sẽ bắt đầu tăng nhiệt ở vòng 3, nơi Alcaraz có thể chạm trán Ignacio Buse trước khi bước vào những trận đấu sống còn.

Alcaraz (bên phải) và Medvedev (bên trái) đứng trước viễn cảnh đại chiến tứ kết

Sóng gió thực sự sẽ ập đến ở vòng 4, nơi Alcaraz đối mặt với thử thách lớn thực sự mang tên đương kim vô địch Valentin Vacherot (hạt giống số 17), người từng tạo nên cú sốc chấn động thế giới khi đi từ vòng loại lên ngôi vương năm 2025. Vacherot sẽ phải vượt qua Sebastian Baez hoặc Marcos Giron ở các vòng trước để tạo nên cuộc hẹn lịch sử này với Alcaraz.

Nếu ghi tên mình vào tứ kết, Alcaraz sẽ đụng độ hạt giống số 5 Daniil Medvedev hoặc hạt giống số 11 Taylor Fritz. Medvedev hiện đang có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp và vừa lên ngôi tại Hàng Châu, hứa hẹn sẽ là bài toán vô cùng khó giải cho Alcaraz. Nếu vượt qua trận tứ kết rực lửa này, đối thủ tiềm năng tại bán kết của Alcaraz sẽ là người thắng trong cụm của Felix Auger-Aliassime (4) hoặc Arthur Fils (8).

Lịch trình giải đấu 7/10 - 8/10 (Vòng 1): Khởi tranh loạt trận mở màn của các tay vợt không xếp hạt giống. 9/10 - 10/10 (Vòng 2): Các siêu sao xuất trận. Djokovic, Alcaraz, Zverev chính thức ra quân. 13/10 - 14/10 (Vòng 4): Vòng 4; dự kiến Alcaraz quyết đấu ĐKVĐ Vacherot. 15/10 - 16/10 (Tứ kết): Dự kiến trận đấu hấp dẫn; Djokovic đấu Shelton, Alcaraz chạm trán Medvedev 17/10 (Bán kết) Chờ đợi cặp đấu; Djokovic gặp Zverev. 18/10 (Chung kết): Trận tranh cúp Thượng Hải Masters 2026. Thông tin lịch sử Nhà vua tuyệt đối: Djokovic giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất lịch sử giải đấu (4 lần) và đạt tỷ lệ thắng 100% khi lọt vào chung kết tại đây. Mặt sân "Siêu tốc độ": Thượng Hải sở hữu mặt sân cứng ngoài trời nhanh bậc nhất ATP Tour, bóng nảy thấp, đặc biệt có lợi cho các máy giao bóng (Shelton, Hurkacz) và lối chơi tấn công nhanh (Alcaraz). Kỳ tích 2025: Tay vợt Monaco Valentin Vacherot từng gây địa chấn khi đi từ vòng loại lên ngôi vô địch năm ngoái, năm nay trở lại với tư cách hạt giống số 17 để bảo vệ ngai vàng. Kiến trúc độc bản: Sân trung tâm Qizhong sở hữu phần mái vòm di động bằng thép mô phỏng đóa hoa bách hợp 8 cánh có thể đóng/mở tự động trong 8 phút. Đỉnh cao châu Á: Đây là giải ATP Masters 1000 duy nhất tại châu Á, từng được người chơi bình chọn là "Giải đấu Masters của năm" trong 5 năm liên tiếp (2009-2013).