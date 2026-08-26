Nóng nhất thể thao sáng 26/8: Alcaraz không xứng là ứng viên vô địch số 1 ở US Open

Alcaraz không xứng là ứng viên vô địch số 1 ở US Open

Alcaraz chuẩn bị trở lại thi đấu bằng việc tham gia cả nội dung đánh đôi nam nữ với Serena Williams tại US Open. Huyền thoại quần vợt Boris Becker không đánh giá cao "tiểu Nadal" ở giải đấu này:

"Đối với tôi, Alcaraz không phải là ứng cử viên hàng đầu. Nếu cậu ấy lọt vào tuần thi đấu thứ hai đã là thành công lớn rồi. Tôi thấy ngạc nhiên khi các nhà cái vẫn coi Alcaraz là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Alcaraz nỗ lực tập luyện trở lại

Việc Alcaraz đạt phong độ tốt nhất ngay tại US Open là điều hoang tưởng. Mặc dù vậy, ngay cả một Alcaraz không ở phong độ đỉnh cao vẫn có thể đánh bại nhiều đối thủ".

Joao Fonseca rút lui khỏi US Open

Tài năng trẻ người Brazil Joao Fonseca tuyên bố sẽ không tham gia tranh tài tại US Open 2026. Anh đang phải vật lộn với chấn thương bụng khiến bản thân phải rút lui khỏi giải Cincinnati Open vừa qua, và giờ đây Fonseca đã xác nhận rằng mình sẽ không kịp bình phục để tham gia giải Grand Slam cuối cùng của mùa giải.

Rusedski đánh giá sự khác biệt của Alex Eala

Cựu tay vợt số 4 thế giới Greg Rusedski đã tuyên bố rằng Alex Eala có thể làm điều mà không ai khác làm được: "Tôi đang nói về những tay vợt xếp hạng từ 10 đến 20 thế giới, chúng ta luôn biết rằng những người giỏi nhất là những người nhanh nhất vì họ có nhiều thời gian hơn, nhiều lựa chọn hơn, nhưng Eala làm được điều mà không ai khác làm được. Cô ấy trả giao bóng rất, rất sớm".

Warren dự đoán trận đấu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua diễn ra ở Mỹ

Nhà quảng bá Frank Warren cho rằng trận đấu hạng nặng được mong chờ từ lâu giữa Tyson Fury và Anthony Joshua sẽ diễn ra tại Mỹ bất chấp những thông tin cho rằng cuộc đấu có thể bị hủy. Warren tuyên bố: "Liệu tôi có muốn xem trận đấu đó ở Wembley không? Liệu tất cả người hâm mộ có muốn xem nó ở Wembley không? Tất nhiên là họ muốn. Nhưng quyền phát sóng lại nằm trong tay đài truyền hình khác, họ muốn tổ chức trận đấu ở Mỹ".