Hai lực sĩ đến từ Kosovo và Mexico khiến giới thể thao sức mạnh thế giới kinh ngạc khi liên tiếp thiết lập những kỷ lục khó tin. Người chịu được sức nặng tương đương một chiếc ô tô trên cơ thể, người nâng khối tạ nặng hơn nửa tấn.

Lực sĩ Muli Bujar có màn trình diễn khó tin

Lực sĩ chịu sức nặng 2 tấn trên cơ thể

Giới hạn sức mạnh của con người một lần nữa được nâng lên khi lực sĩ Muli Bujar (Kosovo) thực hiện màn trình diễn khó tin tại quê nhà Vushtrri vào ngày 18/7/2026.

Trước sự chứng kiến của khoảng 600-700 khán giả, Bujar chịu tải trọng lên tới 2.000 kg trên cơ thể. Khối lượng này tương đương 40 bao xi măng, mỗi bao nặng 50 kg.

Tổ chức Kỷ lục Guinness chính thức công nhận thành tích của Bujar ở hạng mục chịu tải trọng lớn nhất trên cơ thể. Đáng chú ý, đây là màn đòi lại kỷ lục của lực sĩ người Kosovo sau khi thành tích trước đó của ông bị phá vào năm 2023.

Màn trình diễn của Bujar cho thấy khả năng chịu tải đáng kinh ngạc của cơ thể con người. Tuy nhiên, đây là thử thách đặc biệt nguy hiểm, không dành cho người tập luyện thông thường.

Chàng trai tập gym rồi nâng tạ 511 kg

Đầu tháng 9/2026, tại nhà thi đấu Utilita Arena ở Birmingham (Anh), lực sĩ 26 tuổi Raul Flores (Mexico) khiến làng thể thao sức mạnh sửng sốt khi chinh phục mức tạ 511 kg ở nội dung deadlift (nâng tạ từ mặt đất).

Lực sĩ 26 tuổi Raul khiến làng thể thao sức mạnh sửng sốt khi chinh phục mức tạ 511 kg ở nội dung deadlift

Thành tích này giúp Flores phá kỷ lục thế giới 510 kg của Hafthor Bjornsson, lực sĩ khổng lồ người Iceland từng nổi tiếng với vai diễn "Ngọn núi" trong bộ phim Game of Thrones.

Trước đó, Flores từng nâng thành công 504 kg trong quá trình tập luyện. Khi chinh phục mức tạ lịch sử 511 kg, lực sĩ người Mexico gặp khó khăn ở giai đoạn cuối nhưng vẫn hoàn thành động tác hợp lệ, khiến khán đài bùng nổ.

Bjornsson sau đó đích thân chúc mừng đàn em. Dù mất kỷ lục deadlift, lực sĩ người Iceland vẫn bảo vệ thành công chức vô địch Strongman Open.

Đằng sau sức mạnh phi thường của Flores còn là câu chuyện xúc động. Anh tiết lộ cái chết của chú chó cưng từng trở thành động lực đưa mình đến phòng gym, nơi anh phát hiện khả năng đặc biệt của bản thân.

Flores thậm chí còn xăm hình chú chó quá cố trên vai để lưu giữ kỷ niệm. Từ nỗi đau mất đi người bạn nhỏ, chàng trai Mexico đã vươn lên trở thành nhà vô địch deadlift thế giới.