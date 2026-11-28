Trận chung kết đồng đội nam tại Vinpearl Golf Léman được định đoạt qua ba cuộc đấu đơn, mỗi trận thắng đem về một điểm cho đội. Hà Nội không thắng áp đảo cả ba cặp, nhưng có được hai chiến thắng ở những thời điểm quan trọng: Nguyễn Tuấn Anh tạo lợi thế lớn rồi giữ vững cách biệt, còn Nguyễn Nhất Long vượt qua một trận giằng co liên tục đổi chiều.

Xuất phát đầu tiên, cặp đấu giữa Nguyễn Nhất Long và Yang Jung Soo diễn biến kịch tính khi hai golfer rượt đuổi sát nút. Nhất Long thắng hố 3, Yang gỡ ở hố 6. Sau đó, Nhất Long vượt lên ở hố 8, rồi Yang san bằng ở hố 9. Sau nửa chặng đường, thế trận trở lại cân bằng.

Nửa chặng đường sau, Nhất Long một lần nữa vượt lên ở hố 12, nhưng Yang đáp trả ngay tại hố 13. Sự bền bỉ của golfer Hà Nội được thể hiện rõ ở đoạn cuối: anh thắng liên tiếp hố 15 và 16 để tạo cách biệt 2 UP. Hai người hòa hố 17, đồng nghĩa Nhất Long giữ nguyên khoảng cách khi chỉ còn một hố. Anh thắng chung cuộc 2&1.

Diễn biến ấy khiến trận đấu không được định đoạt bằng một chuỗi áp đảo kéo dài. Mỗi lần Nhất Long tạo được lợi thế, Yang đều tìm cách đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bước ngoặt đến khi Nhất Long thắng hai hố liên tiếp ở giai đoạn cuối, biến ưu thế vừa tạo thành cách biệt đủ để khép lại trận đấu.

Ở flight sau, Nguyễn Tuấn Anh là người tạo khoảng cách rõ nhất. Golfer Hà Nội thắng hai hố đầu, rồi nâng cách biệt lên 3 UP sau hố 6 và 4 UP sau hố 9 trước Phạm Quốc Phương. Golfer Tp.HCM thắng hố 10 để rút ngắn xuống còn 3 UP, nhưng không thể tạo thêm bước ngoặt. Sáu hố tiếp theo đều được chia điểm, Tuấn Anh khép lại trận đấu ở hố 16 với chiến thắng 3&2.

Cách Tuấn Anh kiểm soát trận đấu cho thấy giá trị của việc tận dụng tốt những hố đầu. Khi đã có cách biệt, anh không cần liên tục mạo hiểm để tìm thêm lợi thế. Quốc Phương có cơ hội trở lại sau chiến thắng ở hố 10, song những hố hòa liên tiếp khiến khoảng cách không thay đổi. Đến hố 16, trận đấu kết thúc khi golfer TP.HCM không còn đủ hố để san bằng cách biệt.