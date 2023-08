Nóng nhất thể thao sáng 23/8: Djokovic bị đánh giá ở "chiếu dưới" tại US Open

Djokovic bị đánh giá ở "chiếu dưới" tại US Open

Sau khi vô địch Cincinnati Open, Djokovic sẽ chuẩn bị hướng tới US Open, Grand Slam cuối cùng trong năm 2023. Theo đánh giá của cựu tay vợt Laura Robson, "Nole" ở chiếu dưới so với Alcaraz ở US Open dù mới hạ đối thủ này tại Cincinnati Open.

Djokovic chuẩn bị cho US Open 2023 bằng chức vô địch Cincinnati Open

Laura Robson chia sẻ: "Tôi nghĩ Djokovic ở chiếu dưới tại US Open 2023. Trên thực tế, các CĐV ở Mỹ thích cổ vũ cho những tay vợt xếp ở cửa dưới.

Nhưng không vì vậy mà tôi không thích Djokovic. Chúng ta cần chấp nhận thực tế rằng Djokovic là tay vợt đẳng cấp nhất thế giới".

Andy Murray được tin tưởng tiến sâu ở US Open 2023

Cựu tay vợt người Anh Johanna Konta đánh giá Andy Murray khả năng cao tiến vào sâu tại US Open 2023. Johanna Konta nói với giới truyền thông: "Tôi nghĩ Murray có thể thách thức những tay vợt hay nhất khi có thể trạng đủ tốt. Thể chất, sự kiên trì của Murray giúp cậu ấy có thể vượt qua những trận đấu khó khăn. Tôi sẽ bất ngờ nếu như Murray không thể tiến tới tuần thi đấu thứ hai ở US Open 2023".

Ứng viên Tổng thống Mỹ ca ngợi Djokovic

Sau chiến thắng của Djokovic trước Alcaraz tại chung kết Cincinnati Open, ứng viên Tổng thống Mỹ Vivek Ramaswamy đã không ngớt lời ca ngợi "Nole". Ông viết trên trang Twitter cá nhân:

"Thực sự rất tuyệt khi chứng kiến Djokovic giành chiến thắng ở quê hương Cincinnati của tôi. Và tôi cũng rất xấu hổ với việc nước Mỹ đã không cho phép cậu ấy dự US Open vào năm ngoái. Dẫu vậy, bạn không thể ngăn nhà vô địch quá lâu".

Thái Lan treo thưởng lớn cho VĐV boxing ở ASIAD 19

Liên đoàn boxing Thái Lan quyết định mức thưởng khá lớn cho các VĐV giành huy chương ở ASIAD 19. Cụ thể, VĐV giành HCV sẽ được thưởng 1 triệu baht (gần 700 triệu đồng). Trong khi đó, HCB và HCĐ có các mức thưởng lần lượt là 500.000 baht và 300.000 baht.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]