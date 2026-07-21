Nóng nhất thể thao tối 21/7: Hoàng Nguyên Thanh đua tài giải chạy lần đầu tổ chức tại Hà Nội

Hoàng Nguyên Thanh tham dự giải chạy lần đầu tổ chức tại Hà Nội

Sáng 21/7, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội và đơn vị tổ chức đã công bố thông tin chi tiết về giải chạy chuyên nghiệp quốc tế Pocari Sweat Run (PSR) 2026 diễn ra vào ngày 13/9 tại Thủ đô. Giải dự kiến có sự tham gia của hơn 5.000 VĐV tranh tài các cự ly 3km - 5km - 10km – 21km, với tổng giá trị giải thưởng là 190 triệu đồng. Nóng nhất dự kiến là cuộc đua ở đường chạy bán marathon 21 km, khi nội dung này có sự tham gia của các VĐV nổi tiếng như Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa.

Nguyên Thanh từng giành huy chương vàng SEA Games 31, là chân chạy marathon trong top đầu khu vực Đông Nam Á. Ngọc Hoa từng 4 lần vô địch quốc gia và giành huy chương đồng SEA Games 31 ở cự ly marathon 42km).

Sau 5 mùa tổ chức tại TP.HCM, đây là lần đầu tiên giải chạy quy mô này được tổ chức tại Hà Nội. BTC mong muốn giải sẽ góp phần vào phong trào rèn luyện thể thao Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Phạm Xuân Tài, đã chia sẻ: "Tôi hy vọng giải sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động thể thao cộng đồng tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và lối sống năng động. Từ đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô".

Sự kiện Mayweather – Tyson có thể cho Pacquiao “đấu ké”

Với việc Floyd Mayweather sẽ nối lại kế hoạch đối đầu Mike Tyson sau khi vướng vào vụ kiện liên quan đến một trận đấu giữa hai tay đấm, mới đây một số nhân vật có liên quan tới sự kiện boxing này đã tiết lộ Manny Pacquiao cũng có thể tham gia. Theo đó Pacquiao sẽ được thi đấu một trận đấu boxing biểu diễn ở khung áp chót của sự kiện, trước khi trận Mayweather – Tyson diễn ra. Thậm chí nếu mọi việc diễn ra êm xuôi, có thể Mayweather sẽ tái đấu Pacquiao vào năm sau.

Pacquiao, Tyson và Mayweather

Câu lạc bộ Pickleball Doanh nhân Sài Gòn chính thức thành lập

Ngày 18/7 vừa qua, Hội Doanh nhân Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Pickleball Doanh nhân Sài Gòn, có sự tham dự lãnh đạo Hội, hội viên, doanh nhân, đối tác và khách mời tham dự. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong việc xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân.

Câu lạc bộ Pickleball Doanh nhân Sài Gòn chính thức ra mắt với Ban Chấp hành lâm thời gồm: Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hà; các Phó Chủ tịch Nguyễn Chiến Luỹ, Huỳnh Cơ Tấn, Phạm Khánh Ngọc; cùng các Ủy viên Lê Thị Thu Thanh, Petit Pascal Yves, Nguyễn Thị Lan Anh, Phan Văn Quân, Lê Thái Ân, Hoàng Văn Huy, Mai Văn Hưng.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Pickleball Doanh nhân Sài Gòn

Câu lạc bộ Pickleball Doanh nhân Sài Gòn không chỉ mở ra một sân chơi mới cho hội viên mà còn lan tỏa tinh thần “Khỏe để kết nối – Kết nối để phát triển”, hướng đến xây dựng cộng đồng doanh nhân năng động, trách nhiệm và phát triển bền vững. CLB dự kiến tổ chức hoạt động thể thao thường niên, góp phần tăng cường kết nối và giao lưu trong cộng đồng doanh nhân.

Djokovic có thể thi đấu đến năm 41 tuổi

HLV Goran Ivanisevic khẳng định Novak Djokovic hoàn toàn có khả năng kéo dài sự nghiệp đến Olympic Los Angeles 2028. Theo ông, tinh thần thép cùng lịch thi đấu được quản lý khoa học sẽ giúp tay vợt người Serbia tiếp tục duy trì đẳng cấp hàng đầu thế giới trong nhiều năm tới.

Cụ thể, Ivanisevic cho hay: "Cậu ấy nói muốn thi đấu đến Olympic Los Angeles và giải đấu đó vẫn còn 2 năm nữa mới tổ chức. Thành thật mà nói, với những gì tôi hiểu về Djokovic, tôi tin cậu ấy hoàn toàn làm được điều đó. Lịch thi đấu mà Djokovic lựa chọn cùng ý chí phi thường, gần như không ai có được, sẽ giúp điều đó trở thành hiện thực.

Djokovic sẽ thi đấu tới khi nào?

Suy cho cùng, ở thời điểm hiện tại cậu ấy chỉ đứng sau Sinner, Alcaraz và Zverev. Hoặc cũng có thể nói bốn người họ đang vượt trội so với phần còn lại".

Djokovic giúp Sinner tiến bộ vượt bậc

Djokovic từng chia sẻ nhiều lời khuyên dành cho Jannik Sinner, đồng thời hài hước thừa nhận rằng có lẽ mình đã "mắc sai lầm" khi vô tình giúp đối thủ tiến bộ vượt bậc. Thông tin ấy được Darren Cahill, 1 thành viên trong đội ngũ huấn luyện của "Nole" chia sẻ gần đây.

WTA ban hành quy định mới gây chú ý

Hiệp hội quần vợt nữ thế giới (WTA) vừa công bố thay đổi lớn trong quy định về điều kiện tham dự các giải đấu thuộc hệ thống của mình. Theo đó, tất cả các tay vợt sẽ phải trải qua một lần xét nghiệm gene xác định giới tính sinh học nhằm ngăn các VĐV chuyển giới sang nữ thi đấu ở hệ thống WTA.

Ryan Garcia tuyên bố sẽ hạ knock-out Conor Benn

Ryan Garcia tự tin sẽ bảo vệ thành công đai vô địch WBC đầu tiên của mình bằng chiến thắng áp đảo trước Conor Benn. Võ sĩ người Mỹ mạnh miệng dự đoán anh sẽ nhanh chóng hạ gục đối thủ đến từ Anh: "Cậu sẽ bị tôi hạ knock-out trước khi hiệp 5 kết thúc. Chỉ cần năm hiệp là đủ".