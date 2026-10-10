Nóng nhất thể thao sáng 10/10: Hot girl Eala tiết lộ lời khuyên quý báu của Nadal

Eala tiết lộ lời khuyên phát triển sự nghiệp của Nadal

Alex Eala mới đây đã xuất hiện trên podcast của Maria Sharapova và tay vợt trẻ người Philippines nói về thời gian cô tập huấn tại học viện của Rafael Nadal. Eala cho biết: "Rafa luôn khuyên tôi chỉ 1 điều, đó là hãy bao quanh mình với những người đáng tin. Không cần nhiều người thân thiết, chỉ cần ít nhưng đáng tin, bởi những người đó mới dám chỉ cho ta điều đúng đắn và nên làm".

Eala và Nadal

Ngôi sao Thái Lan gia nhập CLB Geleximco Hưng Yên

CLB Geleximco Hưng Yên công bố đã có được sự phục vụ của chủ công Natchaya Tahae cho giai đoạn tiếp theo của giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2026. Ngôi sao người Thái Lan cao 1m83 này mới 17 tuổi nhưng đã gây ấn tượng ở cấp độ châu lục và vừa đoạt ngôi Á quân giải vô địch Philippines cho CLB Est Cola. Natchaya sẽ cùng CLB Geleximco Hưng Yên nhắm đến mục tiêu trụ hạng.

Siêu sao NBA đầu tư vào Atletico Madrid

Shai Gilgeous-Alexander, siêu sao chủ lực của CLB Oklahoma City Thunder, đã trở thành một trong những nhà đầu tư của CLB Atletico Madrid. Cầu thủ 28 tuổi đã hùn vốn vào với tập đoàn Apollo Global Management đang sở hữu Atletico và đầu năm nay bị bắt gặp đã mặc áo khoác của Atletico. Cầu thủ người Canada này đưa Thunder vô địch NBA năm 2025 và đang 2 năm liên tiếp đoạt giải MVP của NBA.

Wilder đàm phán để thi đấu trong sự kiện Fury – Joshua

Theo báo chí Anh, Deontay Wilder đang có cuộc đàm phán cho 1 trận đấu gặp tay đấm số 1 của hạng bán trung Jai Opetaia trong sự kiện Tyson Fury – Anthony Joshua diễn ra ngày 11/12 tới. Được biết Opetaia sẽ là người lên hạng cân để đối đầu Wilder, người từng giữ đai vô địch hạng nặng WBC.