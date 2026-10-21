Nóng nhất thể thao sáng 21/10: "Zidane tennis" phản ứng khi bị nói thắng may Alcaraz

Zizou Bergs phản ứng về bình luận “may mắn” của Alcaraz

Carlos Alcaraz sau trận thua Zizou Bergs ở Thượng Hải Masters đã bình luận rằng Bergs có những thời điểm gặp may trong trận đấu đó. Khi được hỏi về phát biểu này mới đây, Bergs đáp: “Đừng nên hiểu phát biểu của các tay vợt theo đúng nghĩa đen khi họ trả lời họp báo. Đôi lúc các câu hỏi cũng có ý định thao túng người trả lời nữa. Tôi chẳng bận tâm lắm với những phát biểu như thế đâu, tôi chỉ nhớ một điều là tôi đã có chiến thắng trước anh ấy”.

Alcaraz thua Zizou Bergs tại Thượng Hải và bình luận Bergs đã có những thời điểm gặp may

Nadal có thể là đội trưởng Davis Cup cho Tây Ban Nha

Từ năm 2027 trở đi tuyển tennis Tây Ban Nha sẽ có đội trưởng mới tại Davis Cup do Marc Lopez được chọn thay thế David Ferrer. Lopez sẽ đứng đầu đội cho tới năm 2029 nhưng ngay từ lúc này Hiệp hội tennis Tây Ban Nha đã tính đến người sẽ kế tục Lopez, trong đó có Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero và Feliciano Lopez. Kế hoạch của hiệp hội là người kế tục tương lai sẽ làm trợ lý kỹ thuật cho Lopez trong một thời gian trước khi tiếp quản.

Đoàn Việt Nam chốt danh sách dự Olympic trẻ tại Senegal

Đoàn thể thao Việt Nam đã chốt danh sách dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal với 10 VĐV và 8 cán bộ đi kèm. 10 VĐV gồm Phạm Văn Dương, Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo (vật bãi biển), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu), Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông) và Đồng Thị Hường (điền kinh). Đoàn sẽ lên đường ngày 26/10 tới và Đại hội sẽ khai mạc từ 31/10.

Jake Paul kêu gọi UFC nhả Jon Jones

Jake Paul trên cương vị người đứng đầu công ty MVP đã kêu gọi UFC chấm dứt hợp đồng với Jon Jones để huyền thoại MMA này có thể đấu với Francis Ngannou trong một trận đấu do MVP quảng bá. Được biết Jones đã muốn rời UFC từ lâu và triển vọng đấu Ngannou sẽ mang lại thù lao rất lớn cho Jones, nhưng UFC sẽ khó lòng chấp nhận điều đó vì họ coi MVP là đối thủ cạnh tranh.