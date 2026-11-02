HLV Park Hang Seo bị phân biệt chủng tộc ở Thái Lan, FAT lên tiếng

Video HLV Park Hang Seo phản ứng với CĐV Thái Lan khi bị phân biệt chủng tộc:

Sau trận đấu giữa Pattaya United vs Kanchanaburi Power FC tại vòng 9 Thai League 2 (giải hạng Nhì Thái Lan), khi HLV Park Hang Seo cùng các thành viên Kanchanaburi Power FC di chuyển vào đường hầm, một số CĐV được cho là của đội chủ nhà Pattaya United liên tục hét những lời lẽ khiêu khích, xúc phạm nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Đáng chú ý, người này sử dụng cụm từ tiếng Anh "Kimchi man" (ám chỉ người đàn ông Hàn Quốc bằng món kim chi), kèm theo những từ ngữ thô tục. Ban đầu, ông Park ra hiệu yêu cầu CĐV trên khán đài im lặng. Tuy nhiên, CĐV trên vẫn tiếp tục có những lời lẽ và hành động thiếu tôn trọng, nhà cầm quân sinh năm 1957 không giữ được bình tĩnh, ông nắm chặt hai tay và tiến về phía khán đài để đối chất.

HLV Park Hang Seo bị CĐV Thái Lan miệt thị.

Khi tình hình có nguy cơ mất kiểm soát, lực lượng an ninh cùng các thành viên đội bóng đã phải can thiệp, đưa HLV Park Hang Seo vào khu vực phòng thay đồ để tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Không chỉ có ông Park bị phân biệt chủng tộc, tiền đạo John Baggio (Madagascar) của Kanchanaburi Power FC, cũng được cho là trở thành mục tiêu công kích của nhóm CĐV trên. Baggio bị chế giễu về chiều cao khiêm tốn.

Ngay sau sự cố, Kanchanaburi Power FC đăng tải thông điệp phản đối phân biệt chủng tộc. Lãnh đạo đội bóng này có động thái bảo vệ đối với HLV Park Hang Seo và các cầu thủ, đồng thời tuyên bố không chấp nhận những hành vi miệt thị, chia rẽ và kỳ thị trong môi trường bóng đá.

Thông điệp của Kanchanaburi Power FC.

Sau khi vụ việc trở thành tâm điểm của giới truyền thông, không chỉ Thái Lan mà còn với khu vực và Hàn Quốc, LĐBĐ Thái Lan (FAT) ra thông báo chính thức trong chiều 2/11, khẳng định kiên quyết phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và sắc tộc trong bóng đá.

Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) chỉ đạo các bộ phận liên quan lập báo cáo, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý. FAT nhấn mạnh những hành vi như vậy đi ngược lại tinh thần thể thao và cần phải loại bỏ trong môi trường bóng đá.