ĐT Argentina bị ghét nhất World Cup vì trò "hắc ám", Messi cũng không cứu được

Argentina thành đội bị ghét nhất tại World Cup

Như vậy là World Cup 2026 đã kết thúc với nhiều dư vị khó quên. ĐT Tây Ban Nha có lần thứ hai đăng quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng phong cách kiểm soát bóng chặt chẽ. ĐT Anh và ĐT Pháp để lại nhiều tiếc nuối với trận cầu tranh giải ba có tới 10 bàn thắng.

Các cầu thủ Argentina để lại hình ảnh xấu xi tại World Cup 2026

Tuy nhiên, đội bóng để lại ấn tượng nhiều nhất tại giải đấu năm nay phải là á quân Argentina. Đáng tiếc, đó lại chẳng phải là ấn tượng đẹp. Sau khi kết thúc World Cup 2026, đoàn quân của HLV Scaloni có lẽ là đội tăng số lượng anti-fan nhiều nhất giải đấu.

Không còn là những pha bóng thêu hoa dệt gấm, những bàn thắng đẹp, ấn tượng mà ĐT Argentina để lại là những pha va chạm “chém đinh chặt sắt” và hàng loạt hành động tiểu xảo trong suốt quá trình thi đấu. Đặc biệt là ở hai trận đấu cuối cùng, bán kết với ĐT Anh và chung kết với ĐT Tây Ban Nha.

Những trò "hắc ám" trong 2 trận đấu cuối

Với tính chất căng thẳng của hai trận cầu, các cầu thủ Argentina đã chơi cực kỳ quyết liệt, không ngần ngại sử dụng những tiểu xảo như vào bóng muộn, đẩy người từ phía sau, liên tục phạm lỗi để ngăn cản đối thủ tấn công. Trong trận đấu bán kết, tờ Telegraph của Anh liệt kê tới 31 chiêu trò của các cầu thủ Argentina trong suốt 90 phút, tức là trung bình 3 phút các cầu thủ Argentina lại chơi tiểu xảo một lần.

Còn trong trận chung kết, các tiền vệ của Argentina phạm lỗi tới 25 lần, nhận 6 thẻ vàng và 1 tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng trọng tài Vincic vẫn còn quá nương tay với cầu thủ Argentina. Mặc dù chỉ vào sân ở hiệp hai nhưng Paredes liên tục phạm lỗi.

Tiền vệ này phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi thô bạo ngay ở đầu hiệp hai nhưng vẫn tiếp tục lối chơi rắn. Đa phần đều khá ngạc nhiên khi cầu thủ này không bị truất quyền thi đấu.

Paredes tung đòn MMA với Gavi của Tây Ban Nha sau khi trận đấu kết thúc

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Paredes tiếp tục để lại hành động xấu xí khi đẩy ngã Eric Garcia, rồi tung đòn MMA với Gavi của ĐT Tây Ban Nha. Đó là hành động cực kỳ phi thể thao và xứng đáng phải nhận án treo giò cực nặng.

Thực ra, đứng từ góc độ của các cầu thủ Argentina, họ chỉ cố gắng hoàn thành mục tiêu và những trò “hắc ám” được sử dụng là điều dễ hiểu. Vấn đề là “Những vũ công Tango” quá lạm dụng chiêu trò này.

Gần 29 triệu chữ ký đòi loại Argentina khỏi World Cup

Cũng cần phải nói thêm rằng, các trọng tài tại World Cup lần này thường xử lý theo hướng “dĩ hòa vi quý”. Chính cách cầm còi kiểu này lại vô tình dung túng cho các cầu thủ Argentina chơi chiêu. Từ đây, khán giả lại hiểu lầm rằng “Argentina được FIFA thiên vị” nên ghét lại càng thêm ghét.

Gần 29 triệu người tham gia đăng ký việc ủng hộ loại Argentina khỏi World Cup

Một nhóm anti-fan của Argentina đã lập hẳn một trang web có tên “Argentina Out” để phản đối việc “Những vũ công Tango” được thiên vị tại World Cup 2026. Ban đầu, họ chỉ kỳ vọng được 5 triệu chữ ký nhưng con số này vượt mốc 10 triệu chỉ sau 2 ngày.

Chưa dừng lại ở đó, sau trận chung kết, số người đăng ký đã lên tới gần 29 triệu người. Điều đó cho thấy ĐT Argentina đang bị ghét như thế nào sau màn trình diễn tại World Cup 2026, dù trong đội hình của họ có siêu sao Lionel Messi luôn nổi tiếng lành hiền.