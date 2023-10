Nóng nhất thể thao sáng 20/10: Alcaraz được khen vì phát ngôn về Djokovic

Alcaraz được khen vì phát ngôn về Djokovic

Trả lời truyền thông cách đây vài tuần, Carlos Alcaraz tuyên bố anh thường xuyên nghĩ về Novak Djokovic và cách để đuổi kịp đàn anh: “Tôi nghĩ về Djokovic gần như trong mọi buổi tập, tôi sẽ không nói dối. Tôi luôn đặt ra mục tiêu trong tập luyện và thi đấu, ví dụ như cố gắng kết thúc năm với vị trí số 1. Tôi phải tập luyện hết sức mình, phải nỗ lực 100% trong mỗi đường bóng để có thể bắt kịp Djokovic".

Alcaraz luôn nghĩ về mục tiêu đánh bại Djokovic

Phát ngôn này nhận được sự tán dương từ Pam Shriver, cựu tay vợt từng đoạt 22 Grand Slam đánh đôi. Trên Tennis Channel, Pam Shriver thừa nhận bà rất ấn tượng với sự tự tin của Alcaraz: "Đó là một phần của quá trình xây dựng sự cạnh tranh. Tôi thích việc Alcaraz nói thẳng rằng cậu ấy nghĩ về Djokovic mỗi ngày. Tôi thậm chí không biết liệu Alcaraz có nghĩ đến con số 23 Grand Slam hay không".

Raducanu tiết lộ lí do thay huấn luyện viên "như thay áo"

Trong buổi giao lưu trên kênh phát thanh BBC Radio Four, Emma Raducanu lên tiếng giải thích lý do thay đổi 5 HLV chỉ trong 2 năm gần đây: “Tôi hỏi các huấn luyện viên rất nhiều câu hỏi. Trong một số trường hợp nhất định, họ không thể theo kịp những câu hỏi của tôi và có lẽ đó là lý do khiến mọi chuyện kết thúc”.

Anthony Joshua thích xem chương trình về Fury

Trên trang Men's Health, Anthony Joshua bày tỏ sự thích thú sau khi xem chương trình truyền hình thực tế về Tyson Fury ra mắt hồi tháng 8:

"Tôi thích chương trình này. Những đứa con của Fury rất vui nhộn, vợ của anh ta là người phụ nữ chung thủy và luôn ủng hộ chồng vô điều kiện. Tôi xem chương trình một phần vì nó mang lại cho tôi cái nhìn sâu sắc hơn, từ đó áp dụng một vài điều gì đó nếu phải thượng đài với Fury".

Con trai huyền thoại Schumacher chia tay F1

Theo Formula 1 News, Mick Schumacher chuẩn bị đầu quân cho đội đua Alpine vào năm tới. Tuy nhiên thay vì tranh tài tại đường đua F1, con trai huyền thoại Michael Schumacher sẽ tham dự giải đua xe vô địch đường trường FIA World Endurance Championship (WEC).

