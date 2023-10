Djokovic sắp chạm 400 tuần giữ ngôi số 1 và quyết tâm có kỷ lục "khủng"

Novak Djokovic giành Grand Slam (GS) thứ 24 khi đăng quang ở US Open 2023, qua đó san bằng kỷ lục đoạt nhiều danh hiệu lớn nhất so với huyền thoại tennis đơn nữ Margaret Court (Úc). Cũng kể từ khoảnh khắc lên ngôi ở US Open 2023, tay vợt Serbia chính thức bỏ lại 2 đối thủ nổi tiếng Rafael Nadal (22 GS) và Roger Federer (20 GS) ở phía sau.

Djokovic sắp chạm tới hai cột mốc lớn vào cuối năm 2023

Sau khi đối thủ có được số lượng GS kỷ lục, "Bò tót" Nadal lên tiếng thừa nhận tài năng và quyết tâm giành bằng được mục tiêu đã đề ra của đồng nghiệp Djokovic. Với tất cả những gì đạt được, Novak dường như phá vỡ hầu hết kỷ lục của làng tennis thế giới. Sắp tới, ngôi sao 36 tuổi sẽ hướng tới 2 cột mốc khác.

Hôm 16/10 vừa qua đánh dấu tuần thứ 395, Nole giữ ngôi đầu bảng xếp hạng tennis đơn nam thế giới (ATP) và anh chỉ còn cách 5 tuần nữa để chạm mốc son 400 tuần trên đỉnh cao.

Hiện tại, Nole đang hơn người đứng thứ hai Carlos Alcaraz 2240 điểm, gần như chắc chắn tay vợt 20 tuổi khó có thể "cản bước" đối thủ Serbia vươn lên nắm giữ tuần thứ 400 trên "đỉnh" ATP. Mục tiêu khả dĩ với Alcaraz lúc này, anh cần phải thi đấu và giành kết quả tốt nhất ở 3 sự kiện sắp tới gồm Basel Open, Paris Masters và ATP Finals.

Alcaraz có mục tiêu rõ ràng, Djokovic cũng tương tự. Tay vợt 36 tuổi sẽ phá kỷ lục của chính mình nếu giữ vững ngôi đầu cho tới hết năm 2023.

Cách đây 2 năm (2021), Nole 34 tuổi 7 tháng là tay vợt nhiều tuổi nhất kết thúc năm với ngôi đầu, và nếu tái lập điều này, tay vợt Serbia sẽ nâng kỷ lục lên thành 36 tuổi 7 tháng.

Khi Djokovic có mục tiêu và quyết tâm đạt được, rất khó có ai đủ sức làm khó được anh.

Nguồn: [Link nguồn]