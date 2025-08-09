Trực tiếp chuyển nhượng sáng 9/8: MU bị làm khó vụ chiêu mộ Baleba, Donnarumma mơ đến Old Trafford
Cập nhật những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý của bóng đá châu Âu và thế giới ngày 9/8.
Tờ The Sun cho biết thủ môn Donnarumma muốn tới MU sau khi PSG đạt thỏa thuận chiêu mộ Chevalier từ Lille với giá 35 triệu bảng. MU cũng cần thủ môn mới khi Onana tỏ ra thiếu chắc chắn trong thời gian qua. Nhưng trước mắt họ cần đẩy đi những cầu thủ bị coi như dư thừa như Garnacho, Antony và Sancho để có thêm ngân sách chuyển nhượng.
Carlos Baleba đang trở thành mục tiêu săn đón của MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Dẫu vậy, tờ Talksport cho biết Brighton đang gây khó dễ tới "Quỷ đỏ". Cụ thể, "Chim mòng biển" xác định họ sẽ không bán Baleba vào hè năm nay.
Ngoài ra, Brighton còn xác định Baleba sẽ chỉ bị bán với giá không dưới 115 triệu bảng. Con số ấy ngang với Moises Caicedo, người từng được Brighton bán sang Chelsea.
Juventus đã đề nghị đổi hai ngôi sao của họ lấy tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle. Cụ thể, Vlahovic và Douglas Luiz là 2 cái tên có thể trở thành "vật tế thần". Hiện chưa rõ "Chích chòe" có cảm thấy hứng thú với lời đề nghị này hay không.
Newcastle đã sẵn sàng trở lại cuộc đua chiêu mộ Wissa khi Brentford tìm được người thay thế anh. Tháng trước, "Chích chòe" bị từ chối đề nghị trị giá 25 triệu bảng khi đề nghị mua cầu thủ này. Newcastle phải quyết liệt trong vụ này bởi họ đang đứng trước nguy cơ mất Isak vào tay Liverpool.
MU sẵn sàng bán tiền đạo Rasmus Hojlund để có ngân sách cho thương vụ chiêu mộ chân sút Benjamin Sesko của Leipzig.
