Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
Logo Lazio - LAZ Lazio
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Parma - PAR Parma
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Pisa - PIS Pisa
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
Trực tiếp chuyển nhượng sáng 9/8: MU bị làm khó vụ chiêu mộ Baleba, Donnarumma mơ đến Old Trafford

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Cập nhật những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý của bóng đá châu Âu và thế giới ngày 9/8.

Diễn biến
Donnarumma muốn cập bến sân Old Trafford

Tờ The Sun cho biết thủ môn Donnarumma muốn tới MU sau khi PSG đạt thỏa thuận chiêu mộ Chevalier từ Lille với giá 35 triệu bảng. MU cũng cần thủ môn mới khi Onana tỏ ra thiếu chắc chắn trong thời gian qua. Nhưng trước mắt họ cần đẩy đi những cầu thủ bị coi như dư thừa như Garnacho, Antony và Sancho để có thêm ngân sách chuyển nhượng.

MU bị Brighton làm khó vụ chiêu mộ Baleba

Carlos Baleba đang trở thành mục tiêu săn đón của MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Dẫu vậy, tờ Talksport cho biết Brighton đang gây khó dễ tới "Quỷ đỏ". Cụ thể, "Chim mòng biển" xác định họ sẽ không bán Baleba vào hè năm nay. 

Ngoài ra, Brighton còn xác định Baleba sẽ chỉ bị bán với giá không dưới 115 triệu bảng. Con số ấy ngang với Moises Caicedo, người từng được Brighton bán sang Chelsea.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 9/8: MU bị làm khó vụ chiêu mộ Baleba, Donnarumma mơ đến Old Trafford - 1

Juventus muốn chiêu mộ Tonali

Juventus đã đề nghị đổi hai ngôi sao của họ lấy tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle. Cụ thể, Vlahovic và Douglas Luiz là 2 cái tên có thể trở thành "vật tế thần". Hiện chưa rõ "Chích chòe" có cảm thấy hứng thú với lời đề nghị này hay không.

Newcastle quay trở lại thương vụ chiêu mộ Wissa

Newcastle đã sẵn sàng trở lại cuộc đua chiêu mộ Wissa khi Brentford tìm được người thay thế anh. Tháng trước, "Chích chòe" bị từ chối đề nghị trị giá 25 triệu bảng khi đề nghị mua cầu thủ này. Newcastle phải quyết liệt trong vụ này bởi họ đang đứng trước nguy cơ mất Isak vào tay Liverpool.

Chuyển nhượng MU: Bán lỗ Hojlund dọn chỗ đón Sesko, Mourinho "giải cứu" Garnacho
Chuyển nhượng MU: Bán lỗ Hojlund dọn chỗ đón Sesko, Mourinho "giải cứu" Garnacho

MU sẵn sàng bán tiền đạo Rasmus Hojlund để có ngân sách cho thương vụ chiêu mộ chân sút Benjamin Sesko của Leipzig.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

09/08/2025 00:22 AM (GMT+7)
