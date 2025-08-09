Trực tiếp chuyển nhượng sáng 9/8: MU bị làm khó vụ chiêu mộ Baleba, Donnarumma mơ đến Old Trafford

MU bị Brighton làm khó vụ chiêu mộ Baleba

Carlos Baleba đang trở thành mục tiêu săn đón của MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Dẫu vậy, tờ Talksport cho biết Brighton đang gây khó dễ tới "Quỷ đỏ". Cụ thể, "Chim mòng biển" xác định họ sẽ không bán Baleba vào hè năm nay.

Ngoài ra, Brighton còn xác định Baleba sẽ chỉ bị bán với giá không dưới 115 triệu bảng. Con số ấy ngang với Moises Caicedo, người từng được Brighton bán sang Chelsea.