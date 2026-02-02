Kết quả bóng đá Tottenham - Man City: Siêu phẩm "bọ cạp", ngược dòng điên rồ (Ngoại hạng Anh)

Tiếp đón Man City trong bối cảnh không có phong độ tốt, Tottenham lập tức bộc lộ sai lầm sau tiếng còi khai cuộc. Phút 11, hàng thủ "Gà trống" để Cherki thoải mái đi bóng và dứt điểm mở tỷ số.

Siêu phẩm "bọ cạp" của Solanke giúp Tottenham ngược dòng cầm hòa Man City

Khoảng thời gian tiếp theo, Man City tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành đối thủ. Phía đối diện, các hậu vệ Tottenham vẫn thi đấu như mơ ngủ. Điều gì đến cũng phải đến, phút 44, từ đường chuyền hỏng ở phần sân nhà của Dragusin, các cầu thủ Man City cướp bóng trước khi Semenyo ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Những "gáo nước lạnh" trong hiệp đấu đầu tiên giúp Tottenham bừng tỉnh. Bước sang hiệp 2, đội bóng thành London vùng lên mạnh mẽ và dồn ép Man City. Phút 51, Solanke thắp sáng hy vọng giành điểm cho Tottenham với bàn rút ngắn cách biệt.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 70, Solanke tiếp tục sắm vai người hùng với pha dứt điểm bằng gót theo phong cách "bọ cạp", gỡ hòa 2-2.

Trong khi Solanke tỏa sáng, Erling Haaland lại trải qua trận đấu hoàn toàn mờ nhạt vì bị khóa chặt. HLV Pep Guardiola cũng thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật với hy vọng giúp Man City tìm kiếm bàn thứ 3. Dù vậy, sự lăn xả của các cầu thủ Tottenham khiến nhà cựu vô địch bất lực ở những phút còn lại.

Chung cuộc, Man City bị Tottenham cầm hòa 2-2. Dù vẫn giữ ngôi nhì bảng Ngoại hạng Anh (47 điểm/24 trận), thầy trò Pep Guardiola đã bị đội dẫn đầu Arsenal nới rộng cách biệt lên 6 điểm.

Chung cuộc: Tottenham 2-2 Man City

Ghi bàn (kiến tạo):

Tottenham: Solanke 51' (Simons) 70' (Gallagher)

Man City: Cherki 11' (Haaland), Semeyo 44' (Silva)

Đội hình xuất phát:

Tottenham: Vicario, Spence, Dragusin, Romero, Udogie, Palhinha, Bissouma, Gray, Simons, Kolo Muani, Solanke

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri, Rodri, O'Reilly, Silva, Cherki, Semenyo, Haaland