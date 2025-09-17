Nóng nhất thể thao sáng 17/9: Nadal phản bác Federer, từ chối so sánh Alcaraz với "Big 3"

🎾 Nadal phản bác Federer, từ chối so sánh Alcaraz với "Big 3"

Rafael Nadal và Roger Federer đều là những huyền thoại vĩ đại của làng quần vợt, nhưng dường như họ lại có lời khuyên rất khác nhau dành cho ngôi sao hiện tại Carlos Alcaraz.

Nadal không muốn so sánh Alcaraz với bất cứ ai

Huyền thoại người Tây Ban Nha Rafael Nadal đã thẳng thừng bác bỏ việc so sánh Carlos Alcaraz và Jannik Sinner với bộ ba Roger Federer, Novak Djokovic và chính anh. Tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với Federer, người từng khuyên Alcaraz nên nhìn sự nghiệp theo các giai đoạn 5 năm. Nadal, 39 tuổi, đã giải nghệ vào tháng 11/2024 với thành tích 22 danh hiệu lớn đáng kinh ngạc.

Hiện tại, Alcaraz (22 tuổi) và Sinner (23 tuổi) đã sở hữu tổng cộng 10 Grand Slam, trong đó Alcaraz có 6 và Sinner 4. Tuy nhiên, Nadal không muốn đặt thế hệ trẻ vào cùng bàn cân với những tay vợt được coi là vĩ đại nhất lịch sử.

Phát biểu tại một giải golf từ thiện ở Mallorca, chủ nhân 14 danh hiệu Roland Garros chia sẻ: “Federer, Djokovic và tôi là chính chúng tôi, chỉ vậy thôi. Mỗi người phải sống câu chuyện riêng của mình; mỗi hành trình đều khác biệt. Việc liên tục so sánh bản thân với người khác chẳng mang lại ý nghĩa gì cả”.

😤 Chuyên gia tâm lý của Medvedev lên tiếng sau cơn thịnh nộ tại US Open

Daniil Medvedev đã bị phạt tới 42.500 USD vì những hành vi nóng nảy trong trận thua ngay vòng 1 US Open trước Benjamin Bonzi.

Cựu vô địch US Open gây chú ý khi mất kiểm soát trong trận đấu kéo dài 5 set. Cao trào đến ở set 3, khi một nhiếp ảnh gia bất ngờ bước vào sân lúc Bonzi đang có match point. Sau tình huống gián đoạn, trọng tài chính quyết định cho đối thủ giao lại bóng hai thành giao bóng một, khiến Medvedev bùng nổ tranh cãi dữ dội.

Trao đổi với Tennis Majors, nhà phân tích tâm lý Francisca Dauzet cho biết: “Tôi có thể nói rằng mình vừa bất ngờ, vừa không. Bởi Medvedev không phải là người đầu tiên hay duy nhất có những hành động như vậy. Quần vợt vốn là môn thể thao dễ khơi gợi những phản ứng thái quá".

🏎️ Verstappen sắp có đồng đội mới khi Red Bull ra quyết định lớn

Theo báo cáo, Max Verstappen sẽ có một đồng đội mới tại Red Bull vào năm 2026, với việc Yuki Tsunoda nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Tay đua người Nhật Bản được đưa lên thay Liam Lawson chỉ sau 2 chặng đua mùa này, nhưng giống như nhiều người tiền nhiệm, anh đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát chiếc xe và hoàn toàn lép vế trước Verstappen về tốc độ.

Chiếc ghế cạnh Verstappen tại Red Bull vốn được coi là “lời nguyền” trong nhiều năm qua. Pierre Gasly, Alex Albon và Sergio Perez đều không thể tạo ấn tượng khi đóng vai “đồng đội tội nghiệp” của nhà vô địch người Hà Lan. Lawson sớm bị loại, còn Tsunoda cũng chẳng khá khẩm hơn và có vẻ như chặng đường của anh ở Red Bull sắp khép lại.

🥊 Canelo Alvarez bị chế giễu thậm tệ sau trận thua Terence Crawford

Jake Paul không bỏ lỡ cơ hội mỉa mai Canelo Alvarez sau khi tay đấm người Mexico bất ngờ thất bại trước Terence Crawford.

Trước đó, Paul suýt chút nữa đã đạt thỏa thuận thượng đài với Alvarez trong một trận đấu tại Las Vegas vào tháng Năm. Tuy nhiên, Canelo đã từ chối vào phút chót để ký hợp đồng 4 năm với ông trùm quyền anh Saudi Arabia là Turki Alalshikh. Một trong những trận đấu trong thỏa thuận đó chính là màn so găng với Crawford, nơi Alvarez bị áp đảo hoàn toàn và thua điểm tâm phục khẩu phục.

Mới đây, Jake Paul đăng đàn trên mạng xã hội chế giễu Canelo: “Canelo giơ tay lên như thể mình thắng. Anh ta bị thổi phồng quá mức từ lâu rồi". Không chỉ Jake, anh trai Logan Paul cũng “góp vui” khi khẳng định: “Jake Paul dư sức hạ Canelo”.