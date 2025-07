Nóng nhất thể thao sáng 17/7: Kyrgios lại "cà khịa" Nadal, tôn trọng Federer

Kyrgios lại "cà khịa" Nadal, tôn trọng Federer

Ngay cả sau khi Rafael Nadal đã giải nghệ, Nick Kyrgios vẫn không ngần ngại mỉa mai huyền thoại người Tây Ban Nha. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với TNT Sports, tay vợt người Australia cho biết Nadal chính là ví dụ điển hình cho điều khiến anh phát ngán trong tennis.

Mối quan hệ giữa Kyrgios và Nadal chưa bao giờ êm đẹp

Kyrgios nói: “Tôi thấy cực kỳ khó chịu khi các tay vợt mất quá nhiều thời gian giữa cú giao bóng một và giao bóng hai, chẳng hạn như Rafael Nadal”.

Dù có những phát ngôn gai góc với Nadal, Kyrgios lại dành lời tôn trọng cho Roger Federer và Andy Murray. “Roger Federer là đối thủ khó chơi nhất với tôi. Andy Murray là tay vợt đánh đôi hay nhất trong số 4 huyền thoại (Federer, Nadal, Djokovic, Murray)”, tay vợt 30 tuổi cho biết.

Sinner và Sabalenka dẫn đầu danh sách tham dự US Open

Hai tay vợt số 1 thế giới hiện tại là Jannik Sinner và Aryna Sabalenka dẫn đầu danh sách đăng ký tham dự US Open 2025 khởi tranh từ ngày 24/8 tại New York. Theo thông báo từ Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA), tổng cộng có 18 nhà vô địch Grand Slam đơn nam và đơn nữ góp mặt trong danh sách tham dự vòng đấu chính, bao gồm 10 cựu vương US Open. Việc giành quyền vào thẳng được xác định dựa trên bảng xếp hạng ATP và WTA tính đến ngày 14/7. Mức cắt xếp hạng là hạng 101 cho nam và hạng 99 cho nữ.

Usyk - Dubois dự kiến “bơi” trong tiền

Trận tái đấu giữa Oleksandr Usyk và Daniel Dubois vào cuối tuần này không chỉ là cuộc chiến vì danh hiệu tối thượng của quyền Anh hạng nặng, mà còn là cơ hội để cả hai võ sĩ bỏ túi khoản tiền thưởng lớn nhất trong sự nghiệp.

Theo tờ Baltimore Chronicle, Oleksandr Usyk sẽ nhận khoảng 132,8 triệu USD, còn Daniel Dubois sẽ bỏ túi khoảng 71,22 triệu USD. Đây là mức thù lao kỷ lục dành cho hai võ sĩ, đặc biệt so với lần so găng đầu tiên tại Ba Lan năm 2023, nơi Usyk nhận khoảng 6 triệu USD, còn Dubois chỉ được 2 triệu USD.

Sếp Mercedes bật đèn xanh cho kế hoạch chiêu mộ Verstappen

Theo La Gazzetta Dello Sport, giám đốc điều hành Ola Kallenius của Mercedes đã chính thức “bật đèn xanh” cho kế hoạch chiêu mộ Max Verstappen, bất chấp việc tay đua người Hà Lan còn hợp đồng với Red Bull đến năm 2028. Dự kiến, Mercedes sẽ chốt đội hình cho mùa giải 2026 trước khi kỳ nghỉ hè F1 kết thúc vào cuối tháng 8. Và để đưa Verstappen về, đội đua nước Đức có thể phải chi ra số tiền lên tới 120 triệu euro, mức đầu tư kỷ lục cho tham vọng trở lại đỉnh cao của đội đua từng thống trị suốt một thập kỷ.