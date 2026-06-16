Tennis đỉnh cao ATP 500: Zverev thị uy sức mạnh, Fonseca và Medvedev "khó thở"

Alexander Zverev - Vit Kopriva: Khoảng 20h, 16/6 (vòng 1 đơn nam Halle Open)

Zverev sẽ có trận đấu đơn đầu tiên kể từ khi đăng quang Roland Garros 2026, cột mốc giúp tay vợt người Đức chấm dứt cơn khát Grand Slam kéo dài nhiều năm. Trở về quê nhà dự ATP 500 Halle, số 3 thế giới được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà thăng hoa trên mặt sân cỏ sở trường. Cũng ở Halle Open 2026, Zverev vừa cùng Melo có trận thắng ở vòng 1 đôi nam.

Zverev dự báo không gặp nhiều khó khăn trước tay vợt CH Czech

Đối thủ của Zverev ở vòng 1 đơn nam là Vit Kopriva, tay vợt hạng 65 ATP. Dù có mùa sân đất nện khá tích cực với tứ kết Munich và vòng 4 Madrid, Kopriva chưa từng tạo dấu ấn đáng kể trên sân cỏ. Đây cũng là bề mặt không phù hợp với lối chơi thiên về phòng ngự và những pha bóng bền của tay vợt CH Czech.

Trong khi đó, Halle là giải đấu Zverev từng hai lần vào chung kết (2016, 2017). Với khả năng giao bóng, tấn công cuối sân và sự tự tin đang lên rất cao sau Roland Garros, tay vợt chủ nhà được đánh giá vượt trội hoàn toàn.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-0.

Joao Fonseca - Yannick Hanfmann: Khoảng 18h, 16/6 (vòng 1 đơn nam Halle Open)

Fonseca bước vào Halle Open với sự tự tin lớn sau kỳ Roland Garros thành công. Tài năng 19 tuổi người Brazil lần lượt ngược dòng trước Dino Prizmic, Novak Djokovic và đánh bại Casper Ruud để lần đầu góp mặt ở tứ kết Grand Slam, trước khi dừng bước trước Jakub Mensik.

Fonseca (bên trái) sẽ không dễ thắng Hanfmann (bên phải)

Tuy nhiên, sân cỏ vẫn là dấu hỏi với Fonseca. Năm ngoái, anh bị loại ngay vòng 1 Halle và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu trên mặt sân nhanh nhất mùa giải. Điều đó có thể khiến tay vợt số 25 thế giới gặp không ít khó khăn trước Yannick Hanfmann.

Dù chỉ xếp hạng 59 ATP, Hanfmann sở hữu lợi thế sân nhà và đã có màn chạy đà tương đối ổn tại Stuttgart tuần trước. Lối đánh giàu sức mạnh cùng khả năng giao bóng tốt của tay vợt người Đức hứa hẹn tạo ra thế trận giằng co, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận.

Fonseca vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ và chất lượng những cú đánh cuối sân. Tuy nhiên, sự chênh lệch không quá lớn khi cả hai đều đang trong giai đoạn thích nghi với mặt sân cỏ.

Dự đoán kết quả: Fonseca thắng 2-1.

Tomas Martin Etcheverry - Daniil Medvedev: Khoảng 21h30, 16/6 (vòng 1 đơn nam Halle Open)

Medvedev bước vào Halle Open với mục tiêu cải thiện thành tích hai lần lỡ hẹn ở chung kết, gần nhất là thất bại trước Alexander Bublik năm ngoái. Dù vừa bất ngờ dừng bước ở bán kết Libema Open trước Kamil Majchrzak, tay vợt người Nga vẫn cho thấy khả năng thích nghi rất tốt với mặt sân cỏ.

Medvedev bước vào hành trình chinh phục mùa giải sân cỏ bằng đối thủ Argentina

Đối thủ của Medvedev ở vòng mở màn là Etcheverry, tay vợt có sở trường sân đất nện và đang trải qua giai đoạn không mấy tích cực với 4 thất bại trong 5 trận gần nhất. Điểm tựa lớn nhất của Etcheverry là việc từng vào tứ kết Halle mùa trước, nhưng phong độ hiện tại khó mang đến sự yên tâm.

Xét về khả năng giao bóng, trả giao và kinh nghiệm thi đấu trên sân cỏ, Medvedev vượt trội hoàn toàn. Nếu duy trì được sự ổn định từ cuối sân, cựu số 1 thế giới nhiều khả năng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ người Argentina. Ngược lại, nếu không thi đấu đúng phong độ, tay vợt Nga hoàn toàn có thể bị làm khó.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng 2-1.

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