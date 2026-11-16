"Truyền nhân Nadal" lọt top 10, Andreeva gây địa chấn vào top 2 (Bảng xếp hạng tennis 16/11)
Bảng xếp hạng tennis thế giới ngày 16/11 chứng kiến cú bứt phá của Rafael Jodar và Mirra Andreeva. Trong khi tài năng Tây Ban Nha trở lại top 10 ATP, “Sharapova mới” vượt Sabalenka để chiếm ngôi số 2 WTA.
Bảng xếp hạng tennis thế giới ngày 16/11/2026 chứng kiến những biến động đáng chú ý. Tài năng trẻ Rafael Jodar trở lại top 10 ATP, trong khi Mirra Andreeva, người được ví như “Sharapova mới”, vượt mặt Aryna Sabalenka để vươn lên vị trí số 2 WTA.
Jodar trở lại top 10 ATP, “Sharapova mới” vượt Sabalenka
ATP: “Truyền nhân Nadal” vào top 10, Djokovic đứng thứ 12
Alexander Zverev tiếp tục thống trị bảng xếp hạng ATP với 9.320 điểm, bỏ xa Jannik Sinner (7.950 điểm) và Carlos Alcaraz (6.100 điểm). Ben Shelton giữ vị trí thứ tư với 5.170 điểm, tiếp theo là Daniil Medvedev (3.820 điểm).
Đáng chú ý là Jodar. Tay vợt Tây Ban Nha 20 tuổi, được ví như “truyền nhân Nadal”, tăng một bậc lên hạng 10 thế giới với 3.234 điểm. Đây là thứ hạng tốt nhất của Jodar, trước đó anh cũng từng giữ thứ hạng này vào 2/11.
Taylor Fritz cũng tăng một bậc lên hạng 9, đẩy Alex de Minaur xuống vị trí thứ 11. Trong khi đó, huyền thoại Novak Djokovic đứng thứ 12 với 2.940 điểm, tiếp tục nằm ngoài nhóm 10 tay vợt hàng đầu.
WTA: “Sharapova mới” vượt Sabalenka, đe dọa ngôi số 1
Mirra Andreeva trở thành tâm điểm của bảng xếp hạng WTA sau chức vô địch WTA Finals 2026. Tay vợt Nga 19 tuổi đánh bại Elina Svitolina 7-5, 6-3 trong trận chung kết, khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng và không để thua set nào.
Chiến tích giúp Andreeva tăng một bậc lên hạng 2 thế giới với 7.806 điểm, vượt qua Aryna Sabalenka (6.685 điểm). Đáng chú ý, cô chỉ còn kém người dẫn đầu Elena Rybakina (8.099 điểm) đúng 293 điểm, mở ra cuộc đua số 1 đầy hấp dẫn trong năm 2027.
Rybakina khép lại mùa giải với ngôi số 1 thế giới, trong khi Sabalenka tụt xuống thứ ba. Coco Gauff và Jessica Pegula lần lượt xếp thứ tư và thứ năm, chỉ cách nhau 3 điểm.
Ở chiều ngược lại, Iga Swiatek gây thất vọng khi rơi xuống hạng 9 với 4.188 điểm, dù khởi đầu năm ở vị trí thứ hai. Amanda Anisimova cũng sa sút mạnh, từ hạng 4 đầu năm xuống thứ 23.
Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP
|
TT
|
Tay vợt
|
Tuổi
|
+-XH so với
tuần trước
|
Điểm
|
1
|Alexander Zverev (Đức)
|29
|0
|9.320
|
2
|Jannik Sinner (Italia)
|25
|0
|7.950
|
3
|Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)
|23
|0
|6.100
|
4
|Ben Shelton (Mỹ)
|24
|0
|5.170
|
5
|Daniil Medvedev (Nga)
|30
|0
|3.820
|
6
|Flavio Cobolli (Italia)
|24
|0
|3.680
|
7
|Arthur Fils (Pháp)
|22
|0
|3.625
|
8
|Frances Tiafoe (Mỹ)
|28
|0
|3.390
|
9
|Taylor Fritz (Mỹ)
|29
|+1
|3.300
|
10
|Rafael Jodar (Tây Ban Nha)
|20
|+1
|3.234
|
11
|Alex de Minaur (Australia)
|27
|-2
|3.170
|
12
|Novak Djokovic (Serbia)
|39
|0
|2.940
|
13
|Tommy Paul (Mỹ)
|29
|0
|2.925
|
14
|Jiri Lehecka (CH Séc)
|25
|+1
|2.540
|
15
|Jakub Menšík (CH Séc)
|21
|+1
|2.500
|
16
|Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)
|27
|+1
|2.500
|
17
|Félix Auger-Aliassime (Canada)
|26
|-3
|2.465
|
18
|Casper Ruud (Na Uy)
|27
|0
|2.435
|
19
|Brandon Nakashima (Mỹ)
|25
|0
|2.360
|
20
|Francisco Cerúndolo (Argentina)
|28
|0
|2.220
|
21
|Luciano Darderi (Italia)
|24
|0
|2.160
|
22
|Learner Tien (Mỹ)
|20
|0
|2.145
|
23
|Andrey Rublev (Nga)
|29
|0
|2.085
|
24
|Karen Khachanov (Nga)
|30
|0
|1.980
|
25
|Alexander Bublik (Kazakhstan)
|29
|+1
|1.885
|
26
|Valentin Vacherot (Monaco)
|28
|+1
|1.790
|
27
|Lorenzo Musetti (Italia)
|24
|-2
|1.785
|
28
|Alexander Blockx (Bỉ)
|21
|0
|1.640
|
29
|Tomás Martín Etcheverry (Argentina)
|27
|0
|1.640
|
30
|Hubert Hurkacz (Ba Lan)
|29
|0
|1.625
Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA
|
TT
|
Tay vợt
|
Tuổi
|
+-XH so với
tuần trước
|
Điểm
|
1
|Elena Rybakina (Kazakhstan)
|27
|
0
|8.099
|
2
|Mirra Andreeva (Nga)
|19
|
+1
|7.806
|
3
|Aryna Sabalenka (Belarus)
|28
|
-1
|6.685
|
4
|Coco Gauff (Mỹ)
|22
|
0
|6.163
|
5
|Jessica Pegula (Mỹ)
|32
|
0
|6.160
|
6
|Elina Svitolina (Ukraine)
|32
|
0
|5.921
|
7
|Linda Noskova (CH Séc)
|21
|
+1
|4.743
|
8
|Karolina Muchova (CH Séc)
|30
|
-1
|4.665
|
9
|Iga Swiatek (Ba Lan)
|25
|
0
|4.188
|
10
|Marta Kostyuk (Ukraine)
|24
|
0
|3.910
|
11
|Diana Shnaider (Nga)
|22
|
0
|3.238
|
12
|Maja Chwalinska (Ba Lan)
|25
|
0
|3.016
|
13
|Iva Jovic (Mỹ)
|18
|
0
|2.941
|
14
|Elise Mertens (Bỉ)
|30
|
0
|2.540
|
15
|Alexandra Eala (Philippines)
|21
|
0
|2.392
|
16
|Sorana Cirstea (Romania)
|36
|
0
|2.386
|
17
|Naomi Osaka (Nhật Bản)
|29
|
0
|2.315
|
18
|Leylah Fernandez (Canada)
|24
|
0
|2.201
|
19
|Madison Keys (Mỹ)
|31
|
0
|2.175
|
20
|Belinda Bencic (Thụy Sĩ)
|29
|
0
|2.168
|
21
|Victoria Mboko (Canada)
|20
|
0
|2.143
|
22
|Zheng Qinwen (Trung Quốc)
|24
|
0
|2.017
|
23
|Amanda Anisimova (Mỹ)
|25
|
0
|1.963
|
24
|Marie Bouzkova (CH Séc)
|28
|
0
|1.959
|
25
|Jelena Ostapenko (Latvia)
|29
|
0
|1.916
|
26
|Anna Kalinskaya (Nga)
|27
|
0
|1.913
|
27
|Emma Navarro (Mỹ)
|25
|
0
|1.819
|
28
|Anastasia Potapova (Áo)
|25
|
0
|1.814
|
29
|Maria Sakkari (Hy Lạp)
|31
|
0
|1.779
|
30
|Nikola Bartunkova (CH Séc)
|20
|
0
|1.711
Carlos Alcaraz hướng tới chiến thắng thứ 11 liên tiếp khi chạm trán Frances Tiafoe, trong khi Daniil Medvedev phải đối mặt Flavio Cobolli, tay vợt...