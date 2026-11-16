Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

"Truyền nhân Nadal" lọt top 10, Andreeva gây địa chấn vào top 2 (Bảng xếp hạng tennis 16/11)

Sự kiện: ATP World Tour Finals Carlos Alcaraz Jannik Sinner

Bảng xếp hạng tennis thế giới ngày 16/11 chứng kiến cú bứt phá của Rafael Jodar và Mirra Andreeva. Trong khi tài năng Tây Ban Nha trở lại top 10 ATP, “Sharapova mới” vượt Sabalenka để chiếm ngôi số 2 WTA.

  

Bảng xếp hạng tennis thế giới ngày 16/11/2026 chứng kiến những biến động đáng chú ý. Tài năng trẻ Rafael Jodar trở lại top 10 ATP, trong khi Mirra Andreeva, người được ví như “Sharapova mới”, vượt mặt Aryna Sabalenka để vươn lên vị trí số 2 WTA.

Jodar trở lại top 10 ATP, “Sharapova mới” vượt Sabalenka

Jodar trở lại top 10 ATP, “Sharapova mới” vượt Sabalenka

ATP: “Truyền nhân Nadal” vào top 10, Djokovic đứng thứ 12

Alexander Zverev tiếp tục thống trị bảng xếp hạng ATP với 9.320 điểm, bỏ xa Jannik Sinner (7.950 điểm) và Carlos Alcaraz (6.100 điểm). Ben Shelton giữ vị trí thứ tư với 5.170 điểm, tiếp theo là Daniil Medvedev (3.820 điểm).

Đáng chú ý là Jodar. Tay vợt Tây Ban Nha 20 tuổi, được ví như “truyền nhân Nadal”, tăng một bậc lên hạng 10 thế giới với 3.234 điểm. Đây là thứ hạng tốt nhất của Jodar, trước đó anh cũng từng giữ thứ hạng này vào 2/11. 

Taylor Fritz cũng tăng một bậc lên hạng 9, đẩy Alex de Minaur xuống vị trí thứ 11. Trong khi đó, huyền thoại Novak Djokovic đứng thứ 12 với 2.940 điểm, tiếp tục nằm ngoài nhóm 10 tay vợt hàng đầu.

WTA: “Sharapova mới” vượt Sabalenka, đe dọa ngôi số 1

Mirra Andreeva trở thành tâm điểm của bảng xếp hạng WTA sau chức vô địch WTA Finals 2026. Tay vợt Nga 19 tuổi đánh bại Elina Svitolina 7-5, 6-3 trong trận chung kết, khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng và không để thua set nào.

Chiến tích giúp Andreeva tăng một bậc lên hạng 2 thế giới với 7.806 điểm, vượt qua Aryna Sabalenka (6.685 điểm). Đáng chú ý, cô chỉ còn kém người dẫn đầu Elena Rybakina (8.099 điểm) đúng 293 điểm, mở ra cuộc đua số 1 đầy hấp dẫn trong năm 2027.

Rybakina khép lại mùa giải với ngôi số 1 thế giới, trong khi Sabalenka tụt xuống thứ ba. Coco Gauff và Jessica Pegula lần lượt xếp thứ tư và thứ năm, chỉ cách nhau 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, Iga Swiatek gây thất vọng khi rơi xuống hạng 9 với 4.188 điểm, dù khởi đầu năm ở vị trí thứ hai. Amanda Anisimova cũng sa sút mạnh, từ hạng 4 đầu năm xuống thứ 23.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Alexander Zverev (Đức) 29 0 9.320

2

 Jannik Sinner (Italia) 25 0 7.950

3

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 6.100

4

 Ben Shelton (Mỹ) 24 0 5.170

5

 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.820

6

 Flavio Cobolli (Italia) 24 0 3.680

7

 Arthur Fils (Pháp) 22 0 3.625

8

 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 0 3.390

9

 Taylor Fritz (Mỹ) 29 +1 3.300

10

 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 20 +1 3.234

11

 Alex de Minaur (Australia) 27 -2 3.170

12

 Novak Djokovic (Serbia) 39 0 2.940

13

 Tommy Paul (Mỹ) 29 0 2.925

14

 Jiri Lehecka (CH Séc) 25 +1 2.540

15

 Jakub Menšík (CH Séc) 21 +1 2.500

16

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 +1 2.500

17

 Félix Auger-Aliassime (Canada) 26 -3 2.465

18

 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 2.435

19

 Brandon Nakashima (Mỹ) 25 0 2.360

20

 Francisco Cerúndolo (Argentina) 28 0 2.220

21

 Luciano Darderi (Italia) 24 0 2.160

22

 Learner Tien (Mỹ) 20 0 2.145

23

 Andrey Rublev (Nga) 29 0 2.085

24

 Karen Khachanov (Nga) 30 0 1.980

25

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 +1 1.885

26

 Valentin Vacherot (Monaco) 28 +1 1.790

27

 Lorenzo Musetti (Italia) 24 -2 1.785

28

 Alexander Blockx (Bỉ) 21 0 1.640

29

 Tomás Martín Etcheverry (Argentina) 27 0 1.640

30

 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 29 0 1.625

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Elena Rybakina (Kazakhstan) 27

0

 8.099

2

Mirra Andreeva (Nga) 19

+1

 7.806

3

Aryna Sabalenka (Belarus) 28

-1

 6.685

4

Coco Gauff (Mỹ) 22

0

 6.163

5

Jessica Pegula (Mỹ) 32

0

 6.160

6

Elina Svitolina (Ukraine) 32

0

 5.921

7

Linda Noskova (CH Séc) 21

+1

 4.743

8

Karolina Muchova (CH Séc) 30

-1

 4.665

9

Iga Swiatek (Ba Lan) 25

0

 4.188

10

Marta Kostyuk (Ukraine) 24

0

 3.910

11

Diana Shnaider (Nga) 22

0

 3.238

12

Maja Chwalinska (Ba Lan) 25

0

 3.016

13

Iva Jovic (Mỹ) 18

0

 2.941

14

Elise Mertens (Bỉ) 30

0

 2.540

15

Alexandra Eala (Philippines) 21

0

 2.392

16

Sorana Cirstea (Romania) 36

0

 2.386

17

Naomi Osaka (Nhật Bản) 29

0

 2.315

18

Leylah Fernandez (Canada) 24

0

 2.201

19

Madison Keys (Mỹ) 31

0

 2.175

20

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 29

0

 2.168

21

Victoria Mboko (Canada) 20

0

 2.143

22

Zheng Qinwen (Trung Quốc) 24

0

 2.017

23

Amanda Anisimova (Mỹ) 25

0

 1.963

24

Marie Bouzkova (CH Séc) 28

0

 1.959

25

Jelena Ostapenko (Latvia) 29

0

 1.916

26

Anna Kalinskaya (Nga) 27

0

 1.913

27

Emma Navarro (Mỹ) 25

0

 1.819

28

Anastasia Potapova (Áo) 25

0

 1.814

29

Maria Sakkari (Hy Lạp) 31

0

 1.779

30

Nikola Bartunkova (CH Séc) 20

0

 1.711

8

Liverpool - Man Utd 22.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man Utd
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/11
Thể lệ
Đỉnh cao tennis ATP Finals: Alcaraz phô diễn sức mạnh, Medvedev dè chừng Cobolli
Đỉnh cao tennis ATP Finals: Alcaraz phô diễn sức mạnh, Medvedev dè chừng Cobolli

Carlos Alcaraz hướng tới chiến thắng thứ 11 liên tiếp khi chạm trán Frances Tiafoe, trong khi Daniil Medvedev phải đối mặt Flavio Cobolli, tay vợt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/truyen-nhan-nadal-lot-top-10-andreeva-gay-dia-...

-16/11/2026 15:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP World Tour Finals Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN