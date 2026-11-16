"Truyền nhân Nadal" lọt top 10, Andreeva gây địa chấn vào top 2 (Bảng xếp hạng tennis 16/11)

Bảng xếp hạng tennis thế giới ngày 16/11/2026 chứng kiến những biến động đáng chú ý. Tài năng trẻ Rafael Jodar trở lại top 10 ATP, trong khi Mirra Andreeva, người được ví như “Sharapova mới”, vượt mặt Aryna Sabalenka để vươn lên vị trí số 2 WTA.

Jodar trở lại top 10 ATP, “Sharapova mới” vượt Sabalenka

ATP: “Truyền nhân Nadal” vào top 10, Djokovic đứng thứ 12

Alexander Zverev tiếp tục thống trị bảng xếp hạng ATP với 9.320 điểm, bỏ xa Jannik Sinner (7.950 điểm) và Carlos Alcaraz (6.100 điểm). Ben Shelton giữ vị trí thứ tư với 5.170 điểm, tiếp theo là Daniil Medvedev (3.820 điểm).

Đáng chú ý là Jodar. Tay vợt Tây Ban Nha 20 tuổi, được ví như “truyền nhân Nadal”, tăng một bậc lên hạng 10 thế giới với 3.234 điểm. Đây là thứ hạng tốt nhất của Jodar, trước đó anh cũng từng giữ thứ hạng này vào 2/11.

Taylor Fritz cũng tăng một bậc lên hạng 9, đẩy Alex de Minaur xuống vị trí thứ 11. Trong khi đó, huyền thoại Novak Djokovic đứng thứ 12 với 2.940 điểm, tiếp tục nằm ngoài nhóm 10 tay vợt hàng đầu.

WTA: “Sharapova mới” vượt Sabalenka, đe dọa ngôi số 1

Mirra Andreeva trở thành tâm điểm của bảng xếp hạng WTA sau chức vô địch WTA Finals 2026. Tay vợt Nga 19 tuổi đánh bại Elina Svitolina 7-5, 6-3 trong trận chung kết, khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng và không để thua set nào.

Chiến tích giúp Andreeva tăng một bậc lên hạng 2 thế giới với 7.806 điểm, vượt qua Aryna Sabalenka (6.685 điểm). Đáng chú ý, cô chỉ còn kém người dẫn đầu Elena Rybakina (8.099 điểm) đúng 293 điểm, mở ra cuộc đua số 1 đầy hấp dẫn trong năm 2027.

Rybakina khép lại mùa giải với ngôi số 1 thế giới, trong khi Sabalenka tụt xuống thứ ba. Coco Gauff và Jessica Pegula lần lượt xếp thứ tư và thứ năm, chỉ cách nhau 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, Iga Swiatek gây thất vọng khi rơi xuống hạng 9 với 4.188 điểm, dù khởi đầu năm ở vị trí thứ hai. Amanda Anisimova cũng sa sút mạnh, từ hạng 4 đầu năm xuống thứ 23.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Alexander Zverev (Đức) 29 0 9.320 2 Jannik Sinner (Italia) 25 0 7.950 3 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 6.100 4 Ben Shelton (Mỹ) 24 0 5.170 5 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.820 6 Flavio Cobolli (Italia) 24 0 3.680 7 Arthur Fils (Pháp) 22 0 3.625 8 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 0 3.390 9 Taylor Fritz (Mỹ) 29 +1 3.300 10 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 20 +1 3.234 11 Alex de Minaur (Australia) 27 -2 3.170 12 Novak Djokovic (Serbia) 39 0 2.940 13 Tommy Paul (Mỹ) 29 0 2.925 14 Jiri Lehecka (CH Séc) 25 +1 2.540 15 Jakub Menšík (CH Séc) 21 +1 2.500 16 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 +1 2.500 17 Félix Auger-Aliassime (Canada) 26 -3 2.465 18 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 2.435 19 Brandon Nakashima (Mỹ) 25 0 2.360 20 Francisco Cerúndolo (Argentina) 28 0 2.220 21 Luciano Darderi (Italia) 24 0 2.160 22 Learner Tien (Mỹ) 20 0 2.145 23 Andrey Rublev (Nga) 29 0 2.085 24 Karen Khachanov (Nga) 30 0 1.980 25 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 +1 1.885 26 Valentin Vacherot (Monaco) 28 +1 1.790 27 Lorenzo Musetti (Italia) 24 -2 1.785 28 Alexander Blockx (Bỉ) 21 0 1.640 29 Tomás Martín Etcheverry (Argentina) 27 0 1.640 30 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 29 0 1.625

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA