Nóng nhất thể thao sáng 16/7: Huyền thoại Nadal phản ứng về tin đồn Alcaraz cặp kè Raducanu

Huyền thoại Nadal phản ứng về tin đồn Alcaraz cặp kè Raducanu

Hai tay vợt trẻ Emma Raducanu và Carlos Alcaraz đã trở thành tâm điểm truyền thông kể từ khi công bố sẽ cùng tham dự nội dung đôi nam nữ tại US Open vào tháng 8 tới.

Huyền thoại Nadal (áo xanh) không quan tâm tới đời tư của Alcaraz

Raducanu thậm chí đã nhiều lần có mặt cổ vũ Alcaraz tại các trận đấu ở Wimbledon và Queen’s Club, làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, Raducanu đã dập tắt tin đồn này trước thềm Wimbledon khi khẳng định cả hai chỉ là bạn.

Khi được The Times hỏi về khả năng hẹn hò giữa Raducanu và Alcaraz, huyền thoại Rafael Nadal thẳng thắn: "Xin lỗi, nhưng tôi không dính dáng đến những chuyện như vậy".

Dẫu vậy, cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha không tiếc lời khen ngợi cho Raducanu. Tay vợt nữ người Anh từng tạo nên cơn địa chấn khi giành chức vô địch US Open 2021 với tư cách tay vợt xếp hạng 150 thế giới và đi lên từ vòng loại. Nadal tin rằng Raducanu “có một tương lai đầy hứa hẹn”.

Usyk tập luyện miệt mài, quyết hạ tay đấm người Anh

Theo kế hoạch, vào ngày 19/7 tới, Oleksandr Usyk sẽ thượng đài đấu với Daniel Dubois tại sân vận động Wembley. Ở tuổi 38, Usyk có nhiệm vụ phải bảo vệ những chiếc đai vô địch mà tay đấm người Ukraine đoạt được sau khi đánh bại Anthony Joshua rồi Tyson Fury.

Mục tiêu của Usyk là đánh bại Dubois, tay đấm mới 27 tuổi, tức trẻ hơn Usyk tới 11 tuổi. Oleksandr Usyk đang có chuỗi 23 trận toàn thắng, đánh bại hàng loạt võ sĩ người Anh như Joshua (2 lần), Fury (2 lần), Derek Chisora hay trước chính Dubois năm 2023.

VĐV marathon cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 114

Cụ ông Fauja Singh – vận động viên marathon được cho là cao tuổi nhất thế giới – đã qua đời ở tuổi 114 sau khi bị một chiếc ô tô tông trúng tại Ấn Độ. Ông là người Anh gốc Ấn, từng sinh sống và tập luyện tại Ilford, phía đông London. Fauja bắt đầu theo đuổi chạy bộ khi đã ngoài 80 tuổi và nổi tiếng toàn cầu khi hoàn thành cự ly marathon 42,2 km sau sinh nhật lần thứ 100.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra khi cụ ông Singh đang băng qua đường tại làng Beas Pind (bang Punjab, Ấn Độ). Chiếc xe gây tai nạn chưa xác định danh tính đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cụ ông Fauja Singh được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi do chấn thương nặng. Câu lạc bộ Sikhs In The City, nơi cụ ông Fauja từng là thành viên tích cực xác nhận thông tin này.

Lewis Hamilton có thể sớm rời đội đua Ferrari

Sự khởi đầu của Lewis Hamilton tại Ferrari trong mùa giải 2025 đang gặp nhiều sóng gió, và tương lai của anh ở đội đua huyền thoại nước Ý đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Ý, Ferrari đang đối mặt với nguy cơ mất Lewis Hamilton chưa đầy một năm sau khi đưa anh về từ Mercedes. Nhà vô địch thế giới bảy lần đã không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng về phong độ đội đua mới, khi chưa giành nổi một podium nào kể từ đầu mùa – điều chưa từng xảy ra với anh trong suốt hơn một thập kỷ qua.

Mặc dù vừa cán đích thứ tư tại British Grand Prix, Hamilton đã thẳng thắn kêu gọi Ferrari ngừng cải tiến chiếc xe hiện tại và thay vào đó nên tập trung vào phát triển xe cho mùa giải 2026.