Nóng nhất thể thao sáng 13/12: Thành công của Thiem là tiền đề cho các tay vợt trẻ

(Tin thể thao) Michael Kohlmann tin rằng thành công của Dominic Thiem trong năm 2020 sẽ là tiền đề cho các vợt trẻ vượt qua Big 3.

Thành công của Thiem là tiền đề cho các tay vợt trẻ

Michael Kohlmann, đội trưởng của đội tuyển Đức tại Davis Cup giải thích rằng thành công của Dominic Thiem trong thời gian vừa qua là hình mẫu cho các tay vợt trẻ. "Dominic Thiem đã chủ động chơi mạo hiểm hơn, tung ra những cú thuận tay đáng kinh ngạc và sẵn sàng gia tăng tốc độ của trái bóng và điều đó đã hiệu quả. Theo tôi, các tay vợt trẻ sẽ tiếp bước Thiem và giành Grand Slam ngay cả khi 3 huyền thoại vẫn ra sân bởi cách đánh đó có thể đánh bại bất kỳ tay vợt nào".

Rafael Nadal tập luyện với tài năng trẻ

Theo Tennis World, Rafael Nadal vừa chia sẻ danh tính của tay vợt tập cùng mình trong vài tuần qua. Đó là Felix Auger-Aliassime, tài năng trẻ sinh năm 2000. Bộ đôi này cùng Toni Nadal tập luyện cùng nhau tại một sân đấu trong nhà tại Manacor, quê nhà của "Bò tót".

"Ông lão điền kinh" ra sách

Douglas Wood là VĐV ba môn phối hợp (chạy, bơi, đua xe đạp) và năm nay đã 74 tuổi. Năm 2020, ông không tham gia cuộc thi nào do dịch Covid-19 nhưng trong năm 2019, ông đã tham gia 10 giải đua ba môn phối hợp và hai giải hai môn phối hợp (chạy, bơi). Tận dụng khoảng thời gian rảnh, Douglas Wood vừa ra mắt cuốn sách kể lại hành trình thi đấu trong năm 2019.

Lebron James giành giải "VĐV thể thao của năm"

Với thành tích giúp Los Angeles Lakers giành chức vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) mùa giải 2019/20, Lebron James đã nhận được giải thưởng "VĐV thể thao của năm" do tạp chí uy tín The Times bình chọn. Trước đó, tay ném người Mỹ cũng nhận được giải thưởng tương tự do tạp chí Sport Illustrated.

Tony Ferguson tin Khabib sẽ trở lại

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tony Ferguson tin rằng lời tuyên bố giải nghệ của Khabib chỉ là "cảm xúc nhất thời" do quá đau buồn chuyện của cha. Trước đó, cha cũng là HLV của tay đấm người Nga đã qua đời vì nhiễm Covid-19. Tony Ferguson chưa thượng đài với Khabib một lần nào dù đã 6 lần lên lịch vì những lý do khác nhau.

