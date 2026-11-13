“Bóng đá là câu chuyện của thời điểm”, Pochettino từng nói vào cuối năm 2022 khi được hỏi liệu cơ hội dẫn dắt Real Madrid và MU đã trôi qua. Nhà cầm quân Argentina tin rằng cơ hội không chỉ đến một lần; điều quan trọng là kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp.

Quả thực, ông nhiều lần đứng trước cánh cửa những đội bóng lớn mà không thể bước qua. Real Madrid liên hệ Pochettino sau khi Zinedine Zidane từ chức năm 2018, nhưng ông vừa ký hợp đồng dài hạn với Tottenham. Đến năm 2021, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục cân nhắc, còn Pochettino lại đang dẫn dắt PSG.

Với MU, những lần lỡ hẹn còn nhiều hơn. Old Trafford từng xem xét ông khi tìm người thay Louis van Gaal năm 2016, rồi Jose Mourinho cuối năm 2018. Khi ấy, Pochettino vẫn gắn bó với Tottenham. Năm 2022, ông thực sự muốn tiếp quản “Quỷ đỏ”, nhưng ban lãnh đạo chọn Erik Ten Hag.

Năm 2024, Pochettino được phỏng vấn trong quá trình MU đánh giá tương lai Ten Hag. Giới lãnh đạo không bị thuyết phục, cuối cùng giữ HLV người Hà Lan rồi chuyển sang Ruben Amorim. Pochettino sau đó nhận lời dẫn dắt đội tuyển Mỹ.