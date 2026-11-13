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Sau gần một thập kỷ lỡ hẹn, Mauricio Pochettino đang tiến gần chiếc ghế HLV trưởng Manchester United. Nhưng khi “Quỷ đỏ” đứng trong nhóm xuống hạng, cơ hội ông hằng chờ đợi có thể biến thành thử thách khắc nghiệt nhất sự nghiệp.
“Bóng đá là câu chuyện của thời điểm”, Pochettino từng nói vào cuối năm 2022 khi được hỏi liệu cơ hội dẫn dắt Real Madrid và MU đã trôi qua. Nhà cầm quân Argentina tin rằng cơ hội không chỉ đến một lần; điều quan trọng là kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp.
Quả thực, ông nhiều lần đứng trước cánh cửa những đội bóng lớn mà không thể bước qua. Real Madrid liên hệ Pochettino sau khi Zinedine Zidane từ chức năm 2018, nhưng ông vừa ký hợp đồng dài hạn với Tottenham. Đến năm 2021, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục cân nhắc, còn Pochettino lại đang dẫn dắt PSG.
Với MU, những lần lỡ hẹn còn nhiều hơn. Old Trafford từng xem xét ông khi tìm người thay Louis van Gaal năm 2016, rồi Jose Mourinho cuối năm 2018. Khi ấy, Pochettino vẫn gắn bó với Tottenham. Năm 2022, ông thực sự muốn tiếp quản “Quỷ đỏ”, nhưng ban lãnh đạo chọn Erik Ten Hag.
Năm 2024, Pochettino được phỏng vấn trong quá trình MU đánh giá tương lai Ten Hag. Giới lãnh đạo không bị thuyết phục, cuối cùng giữ HLV người Hà Lan rồi chuyển sang Ruben Amorim. Pochettino sau đó nhận lời dẫn dắt đội tuyển Mỹ.
Đến tháng 11/2026, tình thế đảo chiều. Theo The Athletic, MU đang xúc tiến thỏa thuận bổ nhiệm Pochettino, sau khi đã chính thức ra thông báo sa thải HLV Michael Carrick chiều 12/11 (giờ Hà Nội). Sau nhiều năm chờ đợi, ông có thể nhận công việc từng ao ước, nhưng ở thời điểm chẳng ai mong muốn.
MU chỉ thắng một trong 10 vòng đầu Premier League và rơi xuống nhóm xuống hạng. Đội bóng từng để Sir Alex Ferguson dẫn dắt 26 năm nay liên tục thay tướng. Hai HLV gần nhất, Amorim và Carrick, đều tại vị chưa đầy 10 tháng. Danh tiếng của Old Trafford vẫn rất lớn, nhưng sự ổn định gần như biến mất.
Nếu MU chọn Pochettino vào cuối năm 2018, mọi chuyện có thể khác. Khi ấy, ông thuộc nhóm HLV trẻ được săn đón nhất châu Âu. Tottenham phát triển mạnh, sau đó tiến tới chung kết Champions League. Tuy nhiên, màn khởi đầu bùng nổ của Ole Gunnar Solskjaer khiến MU đổi hướng: HLV tạm quyền thắng 14, hòa hai và thua một trong 17 trận đầu, trước khi được ký hợp đồng dài hạn.
Điểm mạnh lớn nhất của Pochettino không nằm ở việc mua ngôi sao, mà ở khả năng cải thiện cầu thủ và xây dựng tập thể. Tại Southampton, ông đưa đội bóng từ vị trí thứ 14 lên thứ tám Premier League. Sang Tottenham, đội bóng lần lượt đứng thứ năm, thứ ba rồi thứ hai trong ba mùa giải đầu tiên, số điểm tăng từ 64 lên 86.
Dù không giành danh hiệu với Tottenham, thành quả của ông không thể chỉ đo bằng cúp bạc. Ngược lại, giai đoạn tại PSG mang về chức vô địch Ligue 1 cùng các danh hiệu quốc nội nhưng không hẳn đáng nhớ hơn. Pochettino gặp khó khi phải áp đặt kỷ luật chiến thuật lên hàng công gồm Messi, Mbappe và Neymar, trong môi trường đặt các siêu sao ở trung tâm.
Một mùa giải ở Chelsea cũng nhiều sóng gió. Đội bóng thi đấu thất thường trước khi cán đích thứ sáu Premier League, dù một số cầu thủ tiếc nuối khi ông ra đi. Với đội tuyển Mỹ, Pochettino tạo dấu ấn tích cực tại World Cup nhưng thất bại trước Bỉ ở vòng 16 đội khiến đánh giá về ông không hoàn toàn thống nhất.
Vì vậy, câu hỏi không đơn giản là Pochettino giỏi hay kém. Ông đã 54 tuổi, trải qua những môi trường phức tạp và không còn là nhà cầm quân trẻ đang lên như một thập kỷ trước. MU phải cân nhắc liệu khả năng tái thiết từng thể hiện ở Tottenham có đủ sức giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.
HLV Pochettino yêu cầu các đội bóng chơi với cường độ cao, gây sức ép liên tục, phòng ngự có tổ chức và chuyển trạng thái nhanh. Muốn vậy, cầu thủ phải có nền tảng thể lực, tinh thần kỷ luật và sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Đây lại là những thứ MU đang thiếu.
Đội chủ sân Old Trafford thường xuyên mất cân bằng, mắc lỗi cá nhân và để đối thủ khai thác khoảng trống. Một tập thể thi đấu thiếu ổn định khó có thể ngay lập tức đáp ứng hệ thống pressing đòi hỏi sự đồng bộ. Những khó khăn Pochettino từng gặp ở PSG và Chelsea vì thế có nguy cơ lặp lại, thậm chí nghiêm trọng hơn.
Vấn đề còn nằm ở cấp quản lý. Sau nhiều năm dưới quyền gia đình Glazer và hai năm Sir Jim Ratcliffe tham gia điều hành, MU vẫn mắc sai lầm trong hoạch định nhân sự, chuyển nhượng và lựa chọn HLV. Cuộc cải tổ tuyến giữa được kỳ vọng ở mùa hè cũng chưa mang lại bước ngoặt mong muốn.
Từ David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick, Ten Hag đến Amorim và Carrick, không ai duy trì được sự hồi sinh lâu dài. Đôi khi đội bóng khởi sắc sau một quyết định thay tướng, nhưng hiệu ứng ấy nhanh chóng lụi tàn. Ngay Carrick từng giúp MU ổn định trong giai đoạn cuối mùa trước cũng không thể kéo dài kết quả tích cực.
Những cầu thủ gắn bó với CLB như Scott McTominay và Luke Shaw từng dùng từ “độc hại” để mô tả môi trường ở Old Trafford. Điều này gợi ra vấn đề sâu hơn chiến thuật: văn hóa nội bộ và những tiêu chuẩn đã suy giảm.
Pochettino có tiếng là người không ngại đặt ra yêu cầu khắt khe, loại bỏ nhân tố không phù hợp và thay đổi thói quen tập luyện. Nhưng thành công phụ thuộc vào việc lãnh đạo có trao đủ thời gian, quyền hạn và sự hậu thuẫn cho ông hay không. Nếu chỉ thay tên trên băng ghế huấn luyện, MU khó thoát vòng luẩn quẩn.
Ngay cả một HLV thích hợp cũng cần điều kiện phù hợp để bắt đầu. Nếu tiếp quản MU vào mùa hè, Pochettino có thể đánh giá đội hình, chuẩn bị thể lực, thử nghiệm lối chơi và bổ sung lực lượng. Nhưng giữa tháng 11, ông phải ưu tiên điểm số trước khi nghĩ tới cải tổ dài hạn.
Theo lịch trình, thử thách đầu tiên sau khi Pochettino được bổ nhiệm sẽ là chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield lúc 22h30 ngày 22/11 (giờ Hà Nội). Một trận đại chiến trong lúc MU ở nhóm xuống hạng rõ ràng không phải màn ra mắt lý tưởng. Thay đổi chiến thuật đòi hỏi thời gian, còn sức ép thành tích lại buộc HLV mới phải có kết quả ngay.
Đó chính là nghịch lý khiến chiếc ghế Old Trafford ngày càng khó nắm giữ. Mỗi nhà cầm quân đến với hy vọng chữa lành đội bóng, rồi sớm bị cuốn vào cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ các quyết định thượng tầng và lan xuống phòng thay đồ. Việc sa thải HLV có thể đổi không khí, nhưng không tự động giải quyết căn bệnh kéo dài nhiều năm.
Dù vậy, MU vẫn là công việc có sức hút đặc biệt. Một HLV đưa đội bóng trở lại đỉnh cao sẽ ghi tên vào lịch sử. Điều khoản cho phép giải phóng hợp đồng trong thỏa thuận Pochettino ký với Liên đoàn Bóng đá Mỹ hồi tháng 8 cho thấy ông vẫn để ngỏ khả năng trở lại cấp CLB.
Nguồn lực, thương hiệu và lượng người hâm mộ của MU đủ lớn để phục vụ tái thiết. Nhưng những lợi thế đó chỉ phát huy khi đi cùng chiến lược nhất quán. Pochettino có thể cải thiện kết quả ngắn hạn; việc thay đổi chuẩn mực làm việc, văn hóa và cách vận hành đòi hỏi sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo.
Sau gần một thập kỷ, những điều kiện để Pochettino và MU đến với nhau cuối cùng đã hội tụ. Trớ trêu thay, đây cũng là lúc đội bóng ở một trong những thời điểm mong manh nhất thời hậu Ferguson. Nếu thành công, ông có thể tạo nên thành tựu lớn nhất sự nghiệp. Nếu thất bại, công việc trong mơ sẽ trở thành chiếc ghế đầy cạm bẫy.
Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/hlv-pochettino-den-mu-giac-mo-hay-cam-bay-p...Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/hlv-pochettino-den-mu-giac-mo-hay-cam-bay-post8591580290.html-13/11/2026 08:50 AM (GMT+7)