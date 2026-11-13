Fernandes "đổ thêm dầu vào lửa" ở MU, lần thứ 2 từ chối gia hạn hợp đồng

Bruno Fernandes khước từ hợp đồng mới, mở đường rời Old Trafford

Tiền vệ Bruno Fernandes vừa từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng thứ hai của Manchester United giữa lúc đội bóng đang chìm trong khủng hoảng sau sự ra đi của HLV Michael Carrick.

Tiền vệ Bruno Fernandes đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng thứ hai từ ban lãnh đạo Manchester United.

Dù ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đã nâng mức đãi ngộ so với đề nghị ban đầu hồi mùa hè, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn lắc đầu, tạo ra bài toán hóc búa ngay trước thềm ngày nhậm chức của tân HLV Mauricio Pochettino.

Hợp đồng hiện tại của anh sẽ đáo hạn vào tháng 6/2027. Nếu đôi bên không tìm được tiếng nói chung, anh sẽ được quyền tự do đàm phán với các câu lạc bộ nước ngoài ngay từ kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Manchester United vẫn nắm quyền kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng, nhưng ưu tiên của đội bóng là tiếp tục đàm phán về mức lương cũng như thời hạn hợp đồng mới để giữ chân thủ quân.

Sóng gió phòng thay đồ và cuộc chia tay gây tranh cãi của HLV Michael Carrick

Quyết định của anh diễn ra trong giai đoạn Manchester United rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ với khởi đầu tệ nhất trong vòng 40 năm.

Trước đó, anh từng gây bão dư luận khi công khai chỉ trích chiến thuật của ban huấn luyện sau thất bại nặng nề trước Como tại Champions League: "Đó là quyết định của ban huấn luyện khi không áp sát một kèm một và để lộ khoảng trống phía sau. Khi để đối thủ cầm bóng quá nhiều, họ sẽ tự tin và khiến bạn phải chạy đuổi theo bóng đầy bế tắc".

Bruno Fernandes công khai chỉ trích chiến thuật của ban huấn luyện.

Phát ngôn này khiến anh bị cựu danh thủ Gary Neville chỉ trích dữ dội và phải ngồi dự bị ở trận thua Bournemouth.

Dù sau đó anh khẳng định việc ngồi dự bị chỉ xuất phát từ phong độ chuyên môn chứ không phải án phạt nội bộ, những nỗ lực của anh vẫn không thể cứu vãn chiếc ghế của HLV Michael Carrick.

Chiến lược gia người Anh chính thức bị sa thải vào thứ Năm sau ba ngày chờ đợi đầy căng thẳng. Cách hành xử của Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang vấp phải sự bất bình từ nội bộ đội bóng, bởi họ vẫn để huyền thoại câu lạc bộ chỉ đạo tập luyện suốt hai ngày tại Carrington trong lúc bay sang Monaco họp với tỷ phú Sir Jim Ratcliffe để chốt phương án đưa Mauricio Pochettino lên thay thế.