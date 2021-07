Nóng nhất thể thao sáng 12/7: Làng quyền Anh hạng nặng đón ngôi sao mới

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Làng quyền Anh hạng nặng thế giới đón ngôi sao mới, Raphael Akpejiori với 12 chiến thắng bằng knock-out liên tiếp và chưa bao giờ phải chơi tới hiệp thứ 3.

Làng quyền Anh hạng nặng đón ngôi sao mới

Raphael Akpejiori, tay đấm người Nigeria đang nổi lên là ngôi sao mới trong làng quyền Anh hạng nặng. Akpejiori vừa có chiến thắng thứ 12 liên tiếp khi hạ knock-out Steven Lyons ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, Akpejiori toàn thắng knock-out và chưa bao giờ phải chơi tới hiệp đấu thứ ba.

Raphael Akpejiori

McLaren tính mượn người của Mercedes

Tay đua Lando Norris của đội đua F1 McLaren đang đứng trước nguy cơ bị cấm đua một chặng do mắc lỗi quá nhiều trong các chặng đua trước. Trong trường hợp tay lái người Anh không thể thi đấu, McLaren đã liên lạc sẵn với Mercedes để mượn người từ đội đua nước Đức. Stoffel Vandoorne là cái tên khả dĩ nhất.

ĐT bóng rổ Mỹ bất ngờ thua sốc

ĐT bóng rổ Mỹ với đội hình toàn siêu sao vừa gây sốc khi để thua 87-90 trước ĐT Nigeria trong trận giao hữu trước thềm Olympic 2020. Các học trò của HLV Popovic có một trận đấu phòng thủ quá tệ khi để đối thủ ghi tới 20 quả 3 điểm trong khi ở chiều hướng ngược lại, các siêu sao của quê hương bóng rổ chỉ có 9 lần ném 3 chính xác.

Matsuyama bỏ giải The Open Championship

Nhà vô địch The Masters, Hideki Matsuyama quyết định bỏ giải golf The Open Championship do Covid-19. Tay vợt người Nhật Bản được xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 2/7 dù không có triệu chứng. Tay vợt này tự cách ly trong 1 tuần qua nhưng vẫn có kết quả dương tính. Kết hợp với quy định nhập cảnh nghiêm ngặt của Anh nên Matsuyama quyết định bỏ giải.

Thêm một tay đua bỏ giải Tour de France

Theo tờ Cycling Weekly, Nacer Bouhanni là tay đua mới nhất quyết định nghỉ sớm tại Tour de France. Tay đua người Pháp là một trong số những tay đua có mặt trong vụ tai nạn ở chặng 13. Tại chặng 14, Bouhanni cảm thấy không thoải mái và tại chặng đua thứ 15, tay đua này quyết định bỏ cuộc vì chấn thương.

