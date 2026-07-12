Messi đổ máu, dằn mặt trọng tài Bồ Đào Nha: "Đừng thiếu tôn trọng tôi"

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 diễn ra với thế trận hấp dẫn và quyết liệt. Bên cạnh 4 bàn thắng cùng kết quả 3-1 chung cuộc nghiêng về Argentina, khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất trận là cuộc trao đổi gay gắt giữa Lionel Messi và trọng tài chính người Bồ Đào Nha Joao Pedro Pinheiro.

Trong vai trò đội trưởng đội tuyển Argentina, Messi đã lên tiếng khi cho rằng cách giao tiếp của trọng tài dành cho mình là không phù hợp.

Khoảnh khắc căng thẳng giữa Messi và trọng tài chính Joao Pedro Pinheiro

Messi yêu cầu trọng tài tôn trọng mình

Sự việc xảy ra ngay trước khi Thụy Sĩ được hưởng một quả đá phạt. Khi đó, Messi đứng trong hàng rào phòng ngự của Argentina và được trọng tài Joao Pedro Pinheiro yêu cầu lùi về đúng khoảng cách theo luật.

Theo diễn biến được ghi nhận trên sân, giọng điệu và cử chỉ của vị trọng tài khiến Messi không hài lòng. Đội trưởng Argentina lập tức đáp lại: "Hãy nói chuyện với tôi cho đúng mực".

Sau khi tình huống đá phạt kết thúc, máy quay truyền hình tiếp tục ghi lại cuộc trao đổi giữa hai người. Messi tiến đến gần trọng tài và, theo nội dung được đọc qua khẩu hình: "Hãy nói chuyện với tôi cho đúng mực. Đừng thiếu tôn trọng tôi. Hãy nói chuyện với tôi cho đúng mực, vì tôi đã nói chuyện với ông một cách đúng mực".

Dù thể hiện quan điểm cứng rắn, Messi vẫn giữ thái độ bình tĩnh trong suốt cuộc trao đổi. Anh đứng với hai tay để phía sau lưng và không có những hành động quá khích.

Vụ việc không dẫn đến bất kỳ án phạt kỷ luật nào, nhưng nhanh chóng trở thành một trong những tình huống được bàn luận nhiều nhất của trận đấu, khi hai đội cạnh tranh tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

Joao Pedro Pinheiro là ai?

João Pedro Pinheiro sinh tại Vila Nova de Famalicão (Bồ Đào Nha), năm nay 38 tuổi và được đánh giá là một trong những trọng tài triển vọng của bóng đá châu Âu. Ông bắt đầu cầm còi tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha từ năm 2015 và chỉ một năm sau đã được FIFA công nhận là trọng tài quốc tế.

Trong những năm tiếp theo, Joao Pedro Pinheiro liên tục được giao điều hành các trận đấu lớn tại UEFA Champions League, Europa League và Siêu cúp châu Âu 2025. Những kinh nghiệm đó giúp ông được lựa chọn vào danh sách các trọng tài làm nhiệm vụ tại vòng chung kết World Cup 2026.

Messi bị chảy máu, fan lo sốt vó

Trong hiệp 2, ống kính máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc Messi dính chấn thương ở vùng mặt. Do không có hình ảnh phát lại tình huống nên mọi người không rõ lý do vì sao đội trưởng Argentina lại đổ máu trên sân.

Khoảnh khắc Messi đổ máu

Theo MDZ, Messi bị rách nhẹ ở mí mắt phải sau pha tranh chấp bóng với Xhaka và cùi chỏ của đội trưởng Thụy Sĩ đã va vào vùng mặt của số 10.

Sau đó, anh liên tục lấy nước đổ lên vùng bị chảy máu để làm dịu cơn đau, trước khi đội ngũ y tế Argentina kiểm tra, xử lý vết thương cho siêu sao 39 tuổi ở thời gian nghỉ tiếp nước của hiệp 2.