ĐT Đức bất ổn vị trí thủ môn, Neuer lên tiếng việc trở lại cho World Cup 2026

Sự kiện: Đội tuyển Đức World Cup 2026

Chuẩn
Tốc độ đọc

Thủ môn Neuer đã lên tiếng về khả năng anh trở lại ĐT Đức cho World Cup 2026, giữa lúc ĐTQG đang có vấn đề ở vị trí thủ môn.

   

Thủ môn - vị trí "nóng" của ĐT Đức

World Cup 2026 sẽ diễn ra trong chưa đầy 1 năm nữa và gần đây ĐT Đức đã không có phong độ quá ấn tượng. Thất bại gây sốc trước Slovakia khiến họ có khởi đầu lao đao ở vòng loại, trước khi giành được chiến thắng không mấy dễ dàng 3-1 trước Bắc Ireland.

Thủ môn Oliver Baumann đã thủng lưới 3 bàn trong 2 trận đã qua của ĐT Đức

Thủ môn Oliver Baumann đã thủng lưới 3 bàn trong 2 trận đã qua của ĐT Đức

“Die Mannschaft” đã không giữ sạch lưới bất cứ trận nào trong năm 2025 (lần cuối họ không thủng lưới là trước Bosnia & Herzegovina, tháng 11/2024) và vấn đề thủ môn đang được dư luận trong nước nhắc đến. Sau khi Manuel Neuer chia tay đội tuyển, Marc-Andre Ter Stegen bắt 4 trận thì thủng lưới tới 3, mặc dù trước đây rất lớn tiếng bày tỏ sự không hài lòng về việc mình không được tin tưởng ở đội tuyển trong nhiều năm.

Thủ môn của Barcelona cũng đã mất vị trí ở CLB sau chấn thương và gần đây còn làm phẫu thuật lưng khiến anh nghỉ dài hạn. Sau 44 trận khoác áo ĐT Đức, Ter Stegen để lọt lưới tới 54 bàn và chỉ giữ sạch lưới 13 trận (chưa đến 30%), trong khi Neuer lọt lưới 118 bàn trong 124 trận và giữ sạch lưới tới 51 trận (41,1%).

Trong lúc Ter Stegen vắng mặt, 2 trận vừa qua Oliver Baumann (Hoffenheim) cũng chưa để lại sự yên tâm, khiến việc chọn thủ môn nào cho đợt tập trung tiếp theo trở thành chủ đề nóng ở ĐT Đức.

Neuer trở lại, tại sao không?

Mới đây chủ đề này lại tạo ra sự xôn xao, khi người đại diện của Neuer cho biết nếu HLV Julian Nagelsmann cần, anh sẽ không từ chối. Người đại diện Thomas Kroth nói trong cuộc phỏng vấn cho một tờ báo ở Frankfurt: “Manuel vẫn đang có phong độ cao, và nếu HLV Nagelsmann thấy có vấn đề ở vị trí đó, còn Manuel khỏe mạnh và được hỏi, cậu ấy sẽ không từ chối”.

Người đại diện của Neuer nói anh sẵn sàng trở lại ĐT Đức nếu được đề nghị

Người đại diện của Neuer nói anh sẵn sàng trở lại ĐT Đức nếu được đề nghị

Khi được hỏi liệu Neuer có cảm thấy mình vẫn ở trình độ đủ cao để bắt chính cho ĐT Đức ở World Cup 2026, ông Kroth cười đáp: “Nếu tôi đưa ra một câu trả lời rõ ràng bây giờ, e là tôi sẽ mở cửa cho rắn rết tràn ra ngoài mất”.

Kroth rõ ràng hiểu được nếu Neuer quay lại ĐT Đức, sẽ có không ít sự ngao ngán và cả không hài lòng đến từ một số cá nhân. Ter Stegen chắc chắn là một trong số đó, bởi cách đây không lâu HLV Nagelsmann đã nói rằng ông vẫn hình dung Ter Stegen sẽ là thủ môn số 1 của ĐT Đức khi bước sang năm mới, thời điểm anh bình phục.

Mới đây khi được hỏi về những phát biểu từ người đại diện của mình, Neuer đáp: “Hiện thời tôi vẫn chưa được đề nghị trở lại đội tuyển, thế nên chuyện đó còn chẳng phải điều tôi đang nghĩ tới lúc này. Tôi chỉ tập trung cho Bayern Munich và hiện tôi vẫn đang có rất nhiều mục tiêu ở CLB”.

Theo Q.D (Tổng hợp)

10/09/2025 23:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Đức
