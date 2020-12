Nóng bỏng sàn đấu bóng chuyền ở Nha Trang

Thứ Tư, ngày 09/12/2020 08:02 AM (GMT+7)

Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2020 sẽ tiếp tục khởi tranh vòng 2 tại hai bảng đấu ở Đắk Lắk và Khánh Hòa từ ngày 9-12 với nhiều trận đấu gay cấn.

Sau những trục trặc không đáng có về mặt văn bản pháp lý, đương kim vô địch TP HCM đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu mở màn gặp XSKT Vĩnh Long vào chiều 9-12. Từng vượt qua chính đối thủ này ở vòng 1 với tỉ số 3-1, tuyển TP HCM được dự báo sẽ không khó để lặp lại kết quả trên, thậm chí còn có thể thắng đậm hơn.

VTV Bình Điền Long An trong lần chạm trán Kinh Bắc Bắc Ninh (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Rơi vào bảng đấu tương đối nhẹ bao gồm chủ nhà Sanest Khánh Hòa cùng 3 đội bóng lo kiếm suất trụ hạng là Hà Tĩnh, XSKT Vĩnh Long và Long An, vấn đề là TP HCM không được thua Sanest Khánh Hòa ở trận "chung kết sớm" của bảng tối 11-12. Nếu làm được điều này, đoàn quân của HLV Bùi Huy Châm hoàn toàn có thể nghĩ đến ngôi đầu bảng D, tránh phải đối đầu sớm với ứng viên nặng ký Tràng An Ninh Bình ở bán kết.

Cũng tại bảng đấu tại Nha Trang, giới hâm mộ sẽ chờ đợi chứng kiến màn "lột xác toàn diện" của cựu vô địch VTV Bình Điền Long An. VTV Bình Điền Long An phải thắng cả 4 trận vòng bảng trước Kinh Bắc Bắc Ninh, Thanh Hóa, Truyền hình Vĩnh Long và Đức Giang Hà Nội. Không chỉ có mối đe dọa từ đội bóng nữ thủ đô, VTV Bình Điền Long An cũng phải đặc biệt dè chừng Kinh Bắc Bắc Ninh, đối thủ từng khiến họ mất luôn bộ HCĐ mùa giải năm ngoái dù được thi đấu trên sân nhà.

Nguồn: https://nld.com.vn/the-thao/nong-bong-san-dau-bong-chuyen-o-nha-trang-20201208220433877.htmNguồn: https://nld.com.vn/the-thao/nong-bong-san-dau-bong-chuyen-o-nha-trang-20201208220433877.htm