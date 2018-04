Những võ sĩ Việt nổi danh trong lồng bát giác

(Tin thể thao) Ðấu võ tự do (MMA) không phải là môn thể thao phổ biến và đưa vào thi đấu chính thức tại Việt Nam. Nhưng với sự phát triển của nền võ thuật thế giới, cũng như tính đối kháng và sức hấp dẫn của nhiều môn võ phối hợp, MMA đã phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam nhiều năm trở lại đây. Sau khi cựu vô địch UFC hạng trung thế giới Cung Lê giải nghệ, một số võ sĩ Việt (gốc Việt) đã làm rạng danh MMA Việt Nam trên nhiều đấu trường quốc tế.

1. Ben Nguyen

Ben Nguyen, còn có tên là Ben Ten, sinh năm 1988 tại Sioux Falls, South Dakota, Mỹ. Bố mẹ của Ben Nguyen là người Việt Nam, di cư sang Mỹ từ trước năm 1980. Từ một cậu học sinh trung học quyết tâm học Taekwondo với mục đích tự vệ, do thường xuyên bị bạn bè trong trường bắt nạt, chàng trai người Mỹ gốc Việt Ben Nguyen “bén duyên” với MMA và bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp năm 2006. Anh đã đạt nhiều giải thưởng cao tại các đấu trường như Nitro Bantamweight Champion, K-Oz Bantamweight Champion, No.1 Bantamweight Champion, trước khi ký hợp đồng thi đấu với UFC hồi tháng 4/2015.

Ben Nguyễn từng được bầu chọn vào top 10 ngôi sao mới của làng võ thuật tổng hợp UFC.

Ben Nguyen sở hữu đai đen 3 đẳng môn taekwondo, đai nâu môn nhu thuật Brazil và đai xanh lá môn Judo. Những người yêu mến anh hẳn sẽ không thể nào quên được hai chiến thắng ấn tượng đầu tiên, đưa tay đấm sinh năm 1988 từ võ sĩ vô danh vụt sáng trở thành ngôi sao trong làng UFC.

Trận đấu hạng ruồi đầu tiên tại đấu trường UFC, Ben Nguyen hạ knock-out võ sỹ Alptekin Ozkilic (Thổ Nhĩ Kỳ), từng giữ đai vô địch hạng ruồi, ở cuối hiệp đấu thứ nhất. Bước vào trận đánh thứ 2 đối đầu với một đối thủ khác được đánh giá cao hơn là Ryan Benoit, võ sỹ gốc Việt cũng khiến tay đấm người Mỹ buộc phải đầu hàng khi hiệp 1 chưa kết thúc. Cuối năm 2015, Ben Nguyen được bầu chọn vào top 10 ngôi sao mới của làng võ thuật tổng hợp UFC.

Trải qua 25 trận MMA chuyên nghiệp, Ben Nguyen đang giữ thành tích 18 trận thắng (7 trận thắng bằng knock-out) và thua 7 trận. Sau khi người đồng hương Cung Le giải nghệ, tay đấm sinh năm 1988 trở thành niềm hy vọng kế tiếp của cộng đồng người hâm mộ võ thuật tại Việt Nam. Hiện tại, Ben Nguyen đang xếp thứ 8 trên BXH hạng ruồi và vẫn đang miệt mài tập luyện để hướng tới những trận đấu quan trọng hơn nữa.

Nhờ võ thuật, Ben Nguyen đã tìm được người bạn đời của mình là nữ võ sĩ kick-boxing April Adams. Cặp vợ chồng võ sỹ hiện đang sinh sống ở thành phố Brisbane, Queensland, Úc. Hiện Ben Nguyen đang là HLV chính của CLB võ thuật Fightcross Cleveland, Úc.

Martin Nguyen giữ 2 đai vô địch hạng lông và hạng nhẹ tại ONE Championship.

2. Martin Nguyen

Tháng 11/2017 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp thi đấu của võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyen khi anh hạ đã hạ knock-out nhà vô địch hạng nhẹ Eduard Folayang tại võ đường Mall of Asia Arena tại Manila (Philippines), để đi vào lịch sử đấu trường võ thuật đối kháng số 1 châu Á ONE Championship với tư cách là võ sĩ đầu tiên giữ đai vô địch 2 hạng cân là hạng lông và hạng nhẹ.

Cũng như Ben Nguyen, Martin Nguyen có bố mẹ là người Việt Nam di cư. Anh sinh ra và lớn lên tại New South Wales (Úc). Vốn dĩ, võ sĩ sinh năm 1989 không phải là con nhà nòi. Anh là một cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp, nhưng buộc phải từ bỏ công việc này bởi chấn thương. Lên cân vùn vụt sau quá trình điều trị, anh chàng gốc Việt bèn tìm đến võ thuật để tập giảm cân cho phù hợp với vóc dáng của một VĐV bóng bầu dục. Anh luyện tập Jujitsu rồi vovinam và võ Bình Định…

Tình yêu võ thuật ngấm vào máu lúc nào không hay, Martin Nguyen bắt đầu chuyên tâm vào tập luyện MMA từ năm 2012 và chuyển lên chuyên nghiệp hai năm sau đó. Dù khởi đầu khá muộn so với nhiều võ sĩ chuyên nghiệp khác, nhưng anh lại sở hữu bảng thành tích đáng nể với 10 trận thắng (7 trận knock-out và 3 trận đối thủ xin hàng) và thua hai trận.

Ngày 23/3 vừa qua, Martin Nguyen bỏ lỡ cơ hội trở thành võ sỹ đầu tiên nắm giữ 3 đai vô địch thứ 3 tại ONE Championship, sau khi anh để thua sít sao nhà ĐKVĐ Bibiano Fernandes sau 5 hiệp tại sự kiện Iron Will. Thế nên, mặc dù vẫn lưu luyến chiếc đai hạng gà, Martin Nguyễn vẫn sẽ phải trở lại hạng nhẹ để hoàn thành trách nhiệm bảo vệ đai của mình.

Đối thủ tiếp theo của Martin Nguyen sẽ là Christian Lee - bại tướng người Singapore từng thua trận dưới tay anh hồi tháng 8/2016. Trận tái đấu giữa hai bên sẽ diễn ra tại sự kiện ONE: Unstoppable Dreams ở nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium, Singapore vào ngày 18/5 tới.

Martin Nguyen từng không ít lần nhắc lại rằng anh rất tự hào là một người con gốc Việt. Võ sỹ sinh năm 1989 không chỉ mong muốn phát triển sự nghiệp võ thuật của bản thân mà còn muốn đưa võ thuật Việt Nam đến với thế giới.

Trần Văn Lộc là võ sĩ MMA đầu tiên của Việt Nam có mặt trên đấu trường chuyên nghiệp ONE Championship.

3. Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc là võ sĩ MMA nổi tiếng nhất của Việt Nam hiện tại. Ngày 5/8 tới đây, anh sẽ chính thức trở thành tay đấm MMA đầu tiên của Việt Nam có mặt trên đấu trường chuyên nghiệp ONE Championship. Tại sự kiện One Championship: Kings & Conquerors (ONE Championship 58) được tổ chức nhà thi đấu Cotai Arena (Macau, Trung Quốc), Quang Lộc sẽ đối đầu với tay đấm Marc Marcellinus (Malaysia) ở hạng lông. Lẽ ra, Quang Lộc đã đến với đấu trường chuyên nghiệp sớm hơn nếu anh không liên tiếp gặp trục trặc về thủ tục visa.

Trước đó, tháng 7/2016, Quang Lộc gây tiếng vang lớn khi tham dự giải MMA nghiệp dư tại sự kiện Warriors For Charity (Malaysia) và trải qua hai trận thắng để trở thành nhà vô địch hạng lông của giải đấu này. Sau 2 trận thắng vang dội này, Quang Lộc leo lên hạng thứ 9 trên BXH các tay đấm nghiệp dư hạng lông châu Á. Sau gần 2 năm tập luyện chăm chỉ, võ sĩ Việt Nam đã quyết định dấn thân vào đấu trường chuyên nghiệp châu Á.

Trần Quang Lộc sinh năm 1989 tại Đồng Nai. Võ sỹ có biệt danh "quái vật da nâu" của Việt Nam tham gia luyện tập và huấn luyện MMA tại võ đường Liên Phong được 5 năm, sau khi thử sức ở các môn khác như Trung Sơn Võ Đạo và Nam Huỳnh Đạo. Nhiều năm qua, anh đánh đâu thắng đó, không tìm thấy đối thủ nào xứng tầm trong nước. Với lần "vươn ra biển lớn" này, Quang Lộc được kỳ vọng sẽ làm rạng danh võ thuật Việt Nam tại đấu trường MMA chuyên nghiệp châu Á.