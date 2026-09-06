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Kết quả bóng đá Schalke 04 - Bayern Munich: Anh hùng Karius, Kane ôm hận (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2026-27 Bayern Munich

(Vòng 2 Bundesliga) Bayern Munich vấp phải một Karius cực kỳ xuất sắc trong khung thành Schalke.

  

Schalke 04 chưa có điểm nào và cũng chưa có bàn nào, nên HLV Kompany cho Kane dự bị trận này để dành sức đá Cúp C1. Bayern vẫn kiểm soát hơn 70% thời lượng hơn 10 phút đầu và ở phút 13 Brown đã có cơ hội sau pha thoát xuống của Pavlovic, nhưng sút quá gần thủ môn Karius.

Karius từ chối một loạt cơ hội của Bayern

Karius từ chối một loạt cơ hội của Bayern

Schalke dù vậy phòng ngự khá vững và khi tấn công vẫn tạo ra sự bối rối nhất định cho đội khách. Bayern càng về cuối hiệp 1 càng gặp khó khăn trong tìm đường vào khung thành của Karius, và khi Luis Diaz lách xuống phút 41 từ đường chuyền của Brown, tiền đạo người Colombia lại sút bóng hỏng.

Kompany tung Kane luôn vào đầu hiệp 2 và Olise với Musiala cũng vào sân sau gần 1 giờ thi đấu. Tuy nhiên Schalke càng lùi hàng thủ xuống sâu hơn nữa và khi mọi lá chắn đều bị vượt qua, vẫn có Karius lẫn sự vô duyên của các chân sút đội khách tiếp sức. Laimer sút vào cạnh lưới phút 64, và ở phút 87 Kane đã tung một cú đá trái phá từ cự ly 25m nhưng Karius vẫn bay người cứu thua ngoạn mục.

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ nhưng Schalke bảo vệ thành công tỷ số để có 1 điểm đầu tiên từ khi lên hạng. Bayern sau hơn 1 năm rưỡi đã lần đầu tịt ngòi ở Bundesliga, và cũng lần đầu tiên sau 67 vòng liên tiếp không đứng đầu bảng khi mất vị trí dẫn đầu vào tay Freiburg.

Tỷ số trận đấu: Schalke 04 0-0 Bayern Munich.

Đội hình xuất phát: 

Schalke 04: Karius – T. Becker, Katic, Kuracay – Dina Ebimbe, El-Faouzi, Tanaka, Gosens – Ljubicic, Sylla, Aouchiche.

Bayern Munich: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Karl, Brown, Diaz – Saibari.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2026 00:25 AM (GMT+7)
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