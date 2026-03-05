Người đàn ông U60 thách đấu nữ đô Anh Thư, bị đè "cứng cựa" trên sới vật

Những ngày đầu xuân 2026, khi tiếng trống hội rộn ràng khắp các làng quê Kinh Bắc, một trận vật đặc biệt tại hội làng Thiểm Xuyên (xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) bất ngờ “gây bão” mạng xã hội. Nhân vật chính là người đàn ông U60 tên Thành, đô vật người địa phương và nữ đô Anh Thư đến từ Thái Nguyên.

Trận đấu vật gây xôn xao ở Bắc Ninh

Màn thách đấu gây tò mò

Theo các đô vật địa phương, ông Thành dù đã ở tuổi U60 nhưng vẫn đều đặn lên sới mỗi mùa xuân. Ở sới vật tại Thiểm Xuyên, ông chủ động thách đấu Anh Thư, gương mặt nữ nổi bật với nền tảng thể hình tốt, từng tập luyện bài bản và có kinh nghiệm thi đấu.

Sự chênh lệch tuổi tác khiến trận đấu trở nên đặc biệt ngay từ khi chưa bắt đầu. Một bên là lão đô dày dạn, một bên là nữ đô tuổi sung sức, nhanh nhẹn. Trên sới đất, giữa vòng tròn khán giả ken đặc, cả hai nhập cuộc trong tiếng reo hò không ngớt.

Kết cục chóng vánh nhưng đầy ồn ào

Dù rất nỗ lực, ông Thành không thể chống đỡ trước sức trẻ và kỹ thuật của Anh Thư. Chỉ sau ít phút giằng co, nữ đô trẻ tận dụng thế áp sát, khóa vai và ghì đối thủ xuống sới. Hình ảnh ông bị đè chặt, gần như “cứng cựa” đã nhanh chóng được ghi lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trận đấu khép lại khá nhanh, nhưng dư âm thì kéo dài. Không chỉ bởi kết quả, mà còn vì những pha va chạm nam - nữ được cho là tương đối nhạy cảm, khiến câu chuyện vượt khỏi khuôn khổ một màn giao lưu đầu xuân.

Dưới các clip được chia sẻ, bình luận xuất hiện dày đặc với đủ cung bậc cảm xúc. Nhiều ý kiến hài hước cho rằng “tuy thua nhưng cụ vẫn thắng”, “nhìn cụ cười là biết cụ vui”, hay “thua trận này mà thắng trận kia”. Có người dí dỏm: “Chủ yếu là giao lưu”, “Cụ cố tình thua thôi”.

Bên cạnh đó cũng có những quan điểm thẳng thắn hơn, cho rằng màn vật nam - nữ dễ gây hiểu lầm nếu không kiểm soát tốt không gian và cách tổ chức. Một số ý kiến đặt câu hỏi về ranh giới giữa nét vui hội làng và yếu tố phản cảm, đặc biệt khi clip bị cắt ghép, chia sẻ ngoài ngữ cảnh truyền thống.

Dẫu vậy, phần đông người xem vẫn nhìn nhận đây là một trận giao lưu mang tính giải trí, không nặng về thắng thua, góp phần làm không khí hội làng thêm rộn ràng.

Rất đông khán giả tới xem trận đấu, clip sau đó cũng rất lan truyền trên mạng xã hội

Vật hội làng và ranh giới mong manh

Vật cổ truyền vốn là một phần không thể thiếu trong lễ hội xuân miền Bắc, nơi tinh thần thượng võ, sức khỏe và sự gan dạ được tôn vinh. Những năm gần đây, sự xuất hiện của các nữ đô mang lại màu sắc mới, tạo thêm sức hút cho sới vật.

Tuy nhiên, khi yếu tố nam - nữ xuất hiện trên sàn đấu, đặc biệt với chênh lệch tuổi tác lớn, câu chuyện dễ bị đẩy theo hướng giật gân nếu chỉ nhìn qua vài khoảnh khắc cắt ghép. Bản chất của vật hội làng vẫn là giao lưu, vui xuân, không đặt nặng thành tích.