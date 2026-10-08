MU nguy cơ mất 7 sao ở đại chiến Tottenham, HLV Carrick như "ngồi trên lửa"

MU đang trải qua khởi đầu đáng thất vọng ở mùa giải mới khi chỉ giành 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Chưa dừng lại, "Quỷ đỏ" còn sớm bị Brighton loại khỏi League Cup.

Vì vậy, đoàn quân của HLV Michael Carrick rất cần kết quả tích cực khi tiếp đón Tottenham trên sân nhà vào thứ Bảy trong khuôn khổ vòng 6 (23h30, 10/10). Tuy nhiên, nhiệm vụ này có thể trở nên khó khăn hơn khi một loạt cầu thủ quan trọng đang đứng trước nguy cơ không thể ra sân.

Mainoo và nhiều ngôi sao MU bỏ ngỏ khả năng thi đấu

Mainoo và 6 cầu thủ bỏ ngỏ khả năng đấu Tottenham

Theo nhà báo Simon Stone của BBC, HLV Michael Carrick đang đối mặt với nhiều vấn đề về nhân sự trước cuộc đối đầu Tottenham.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Kobbie Mainoo và Marcus Rashford. Cả hai được HLV Thomas Tuchel triệu tập lên đội tuyển Anh cho 4 trận đấu tại UEFA Nations League, nhưng cuối cùng không thể hội quân vì vấn đề thể lực.

Bộ đôi tuyển thủ quốc gia Anh nhiều khả năng chỉ gặp những chấn thương nhẹ sau trận đấu với Fulham. Tuy nhiên, khả năng họ kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu cuối tuần này vẫn chưa được xác nhận.

Trong khi đó, tình trạng của Benjamin Sesko đáng lo ngại hơn nhiều. Tiền đạo người Slovenia tái phát chấn thương ở vùng ống chân. Các chuyên gia lo ngại cầu thủ 23 tuổi có thể tiếp tục nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian dài.

Mainoo, Rashford và Sesko đều ở lại trung tâm huấn luyện Carrington trong thời gian các đội tuyển quốc gia tập trung. Mới đây, MU lại phải đón nhận thêm những ca chấn thương mới khi Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui lần lượt gặp vấn đề trong thời gian làm nhiệm vụ cho Đan Mạch và Morocco.

Theo đánh giá ban đầu, chấn thương gân kheo của Dorgu nghiêm trọng hơn vấn đề ở vùng hông/lưng dưới của Mazraoui. Ngoài ra, Amad Diallo – người đã vắng mặt kể từ đầu mùa giải – vẫn chưa được nhìn thấy tập luyện cùng các đồng đội tại Carrington.

Trường hợp của Matthijs de Ligt cũng chưa rõ ràng. Một số nguồn tin cho rằng, trung vệ người Hà Lan đã tham dự trận giao hữu kín với Lausanne Sport vào thứ Sáu. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể xác nhận thông tin này, đồng nghĩa với việc khả năng De Ligt trở lại sau thời gian dài dưỡng thương vẫn còn bỏ ngỏ.

Carrick buộc phải tính đến những phương án thay thế

Trong bối cảnh lực lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chấn thương, Carrick vẫn nhận được một số tín hiệu tích cực.

Carlos Baleba được xác nhận đã thi đấu trong trận giao hữu với Lausanne Sport. Điều này mở ra khả năng tiền vệ người Cameroon có thể có trận ra mắt chính thức cho MU trong cuộc đối đầu Tottenham.

Carrick đau đầu vì bài toán nhân sự

Ở hành lang cánh phải, Carrick cũng có thể trao cơ hội đá chính cho tài năng trẻ Shea Lacey. Khi Benjamin Sesko nhiều khả năng vắng mặt, Bryan Mbeumo có thể được đẩy lên chơi cao nhất trên hàng công, trong khi Matheus Cunha trở lại vị trí sở trường bên cánh trái.

Đây sẽ là bài toán không đơn giản đối với Carrick khi MU cần giành kết quả tích cực trước Tottenham cũng đang gặp nhiều khó khăn. Với hàng loạt trụ cột chưa chắc chắn về khả năng ra sân, việc lựa chọn đội hình xuất phát có thể trở thành yếu tố quan trọng quyết định màn trình diễn của "Quỷ đỏ" tại Old Trafford.