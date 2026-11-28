Bellingham tăng 5 bậc, Real Madrid có 2 ứng viên trong top 3

Cuộc đua giành Quả bóng vàng 2027 đang dần nóng lên dù mùa giải 2026/27 mới trải qua những tháng đầu tiên. Theo bảng xếp hạng sức mạnh do trang Planet Football công bố ngày 26/11, Jude Bellingham là ngôi sao có bước thăng tiến ấn tượng nhất trong nhóm ứng viên hàng đầu.

Bellingham vươn lên hạng ba trong cuộc đua Quả bóng vàng 2027.

Tiền vệ người Anh tăng tới 5 bậc, từ vị trí thứ tám lên thứ ba, chỉ xếp sau người đồng đội Kylian Mbappe và tài năng trẻ Lamine Yamal của Barcelona.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý bởi trước đó, Bellingham chưa được đánh giá cao trong cuộc đua danh hiệu cá nhân. Anh cũng chỉ đứng thứ 11 tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026, nơi Harry Kane đăng quang.

Tuy nhiên, phong độ xuất sắc dưới thời HLV Jose Mourinho đã giúp Bellingham nhanh chóng lấy lại vị thế. Tiền vệ 23 tuổi đang thể hiện khả năng công thủ toàn diện, thường xuyên tạo khác biệt bằng những tình huống dẫn bóng mạnh mẽ, xâm nhập vòng cấm và ghi bàn.

Màn trình diễn trước PSV Eindhoven tại Champions League càng củng cố vị thế của Bellingham. Anh ghi một bàn thắng đẹp mắt, góp công vào chiến thắng 5-1 của Real Madrid.

Theo Planet Football, Bellingham đang chơi thứ bóng đá hay bậc nhất sự nghiệp. Khả năng dẫn dắt lối chơi và tạo ra những khoảnh khắc quyết định khiến anh trở thành ứng viên thực sự cho Quả bóng vàng 2027.

Dẫu vậy, Bellingham vẫn phải cạnh tranh với Mbappe, người đang dẫn đầu bảng xếp hạng và duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Ngôi sao người Pháp từng về nhì trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Nếu tiếp tục ghi bàn đều đặn và giúp Real Madrid chinh phục những danh hiệu lớn, Mbappe có cơ hội lần đầu giành phần thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

Yamal giữ vị trí thứ hai, Kane và Haaland bất ngờ tụt hạng

Đứng giữa hai ngôi sao Real Madrid là Lamine Yamal. Tài năng 19 tuổi tiếp tục giữ vị trí thứ hai nhờ phong độ nổi bật trong màu áo Barcelona.

Mbappe và Yamal đang chiếm hai vị trí dẫn đầu.

Dưới thời HLV Hansi Flick, Yamal ngày càng hoàn thiện khả năng ghi bàn, kiến tạo, rê bóng và tạo cơ hội. Anh được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Âu ở giai đoạn đầu mùa giải.

Tuy nhiên, thất bại của Barcelona trước PSG và Real Madrid khiến khả năng cạnh tranh những danh hiệu lớn của đội bóng xứ Catalunya vẫn bị đặt dấu hỏi.

Xếp thứ tư là Michael Olise của Bayern Munich, người giữ nguyên vị trí so với bảng xếp hạng trước. Tiền vệ Declan Rice của Arsenal cũng gây chú ý khi lần đầu lọt vào top 10, đứng thứ tám.

Trong khi đó, đương kim chủ nhân Quả bóng vàng Harry Kane tụt 3 bậc xuống thứ sáu. Tiền đạo người Anh mới ghi 4 bàn tại Bundesliga mùa này trước khi dính chấn thương mắt cá chân, dự kiến phải nghỉ khoảng 3 tháng.

Erling Haaland cũng rơi 4 bậc xuống vị trí thứ 10. Dù vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, phong độ thiếu ổn định của Man City khiến cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng của chân sút người Na Uy bị đánh giá thấp hơn.

Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Raphinha (thứ năm), Vitinha (thứ bảy) và Ousmane Dembele (thứ chín).

Đáng chú ý, cả Raphinha lẫn Dembele đều có cơ hội cải thiện vị trí nếu duy trì phong độ và giúp đội bóng tiến sâu tại Champions League.

Dù vậy, đây mới chỉ là bảng xếp hạng dự đoán của Planet Football, không phải kết quả bình chọn chính thức. Với việc mùa giải còn kéo dài, cuộc đua Quả bóng vàng 2027 hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều biến động, đặc biệt khi Champions League bước vào giai đoạn knock-out.